Nagy változás élesedik a gyerekek közösségi média használatában: korhatáros szabályozást sürgetnek

Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban a gyermekek túlzott képernyőhasználata miatt, arra intve, hogy az függőséghez vezethet, és komolyan veszélyeztetheti a kiskorúak fejlődését.

A virológusként ismertté vált szakember a Rheinische Post című lapnak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy a gyerekek körében a digitális eszközök túlzott használata egyre inkább függőségre utaló jeleket mutat. Tudományos vizsgálatok igazolják - hangsúlyozta -, hogy azok a fiatalok, akik életkoruknak nem megfelelő tartalmakat néznek, sokkal hajlamosabbá válnak a kábítószer-használatra is.

A drogügyi megbízott kifejtette, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint a gyerekek átlagosan naponta négy órát töltenek el a közösségi médiával, további két órát számítógépes játékokkal, és újabb két órát a különféle streaming-szolgáltatásokat használva.

Ezek ijesztően magas számok. Az ember elgondolkodik, mikor jut idejük egyáltalán alvásra?

- jegyezte meg Streeck, hozzátéve: mindez a gyerekek szabadidejéből vesz el fontos órákat, ami a szociális készségek, a mozgás és az érzékszervek fejlődését támogatná. Ugyanakkor bírálta az általános iskolások körében sokat emlegetett teljes mobiltelefon-tilalmat. "Nem az a cél, hogy elzárjuk a gyerekeket a médiától, hanem az, hogy megtanulják felelősen használni. A digitális korban a technológia nélkülözhetetlen - de a lényeg a mértékletesség" - fogalmazott.

A felelősség Steeck szerint elsősorban a szülőké, illetve maguké a fiataloké. Riasztónak nevezte, hogy a 10-11 évesek több mint 40 százalékának van TikTok-fiókja, noha a szolgáltatás hivatalosan csak 16 éves kortól lenne elérhető szülői hozzájárulás nélkül. "Ez egyértelműen jelzi, hogy a helyzet kezelhetetlenné vált" - mondta.