Nagy változás élesedik a gyerekek közösségi média használatában: korhatáros szabályozást sürgetnek

Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban a gyermekek túlzott képernyőhasználata miatt, arra intve, hogy az függőséghez vezethet, és komolyan veszélyeztetheti a kiskorúak fejlődését.
A virológusként ismertté vált szakember a Rheinische Post című lapnak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy a gyerekek körében a digitális eszközök túlzott használata egyre inkább függőségre utaló jeleket mutat. Tudományos vizsgálatok igazolják - hangsúlyozta -, hogy azok a fiatalok, akik életkoruknak nem megfelelő tartalmakat néznek, sokkal hajlamosabbá válnak a kábítószer-használatra is.
A drogügyi megbízott kifejtette, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint a gyerekek átlagosan naponta négy órát töltenek el a közösségi médiával, további két órát számítógépes játékokkal, és újabb két órát a különféle streaming-szolgáltatásokat használva.
Ezek ijesztően magas számok. Az ember elgondolkodik, mikor jut idejük egyáltalán alvásra?
- jegyezte meg Streeck, hozzátéve: mindez a gyerekek szabadidejéből vesz el fontos órákat, ami a szociális készségek, a mozgás és az érzékszervek fejlődését támogatná. Ugyanakkor bírálta az általános iskolások körében sokat emlegetett teljes mobiltelefon-tilalmat. "Nem az a cél, hogy elzárjuk a gyerekeket a médiától, hanem az, hogy megtanulják felelősen használni. A digitális korban a technológia nélkülözhetetlen - de a lényeg a mértékletesség" - fogalmazott.
A felelősség Steeck szerint elsősorban a szülőké, illetve maguké a fiataloké. Riasztónak nevezte, hogy a 10-11 évesek több mint 40 százalékának van TikTok-fiókja, noha a szolgáltatás hivatalosan csak 16 éves kortól lenne elérhető szülői hozzájárulás nélkül. "Ez egyértelműen jelzi, hogy a helyzet kezelhetetlenné vált" - mondta.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
A bíróság fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet.
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
