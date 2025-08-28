Nem fog az "áremelkedés elleni fék": brutálisan drágulnak a pesti lakások az Otthon Start bejelentése óta

Hiába a "beépített drágulás elleni fék", már az Otthon Start elindulása előtt emelkedésnek indultak az ingatlanárak a fővárosban. A legnagyobb hirdetési portál adatai szerint átlagosan 3-3,5 százalékkal drágultak a lakások a bejelentés óta, a külsőbb kerületek és a panelházak esetében ez számottevőbb.

Bár Orbán Viktor miniszterelnök és a kormányzat rendre hangoztatja, hogy az Otthon Start nem fog drágulást hozni a lakáspiacon, mert a programba "beépítettek egy drágulás elleni féket" a maximált négyzetméterárakkal, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel szemben már most azt tapasztalja, hogy áremelkedés van az ingatlanpiacon.

A szakember a 24.hu-nak arról beszélt, még el sem indult a program, de a bejelentés óta Budapesten 3–3,5 százalékos áremelkedés történt.

Hozzátette, ez ingatlantípusonként eltérő: a társasházi lakásoknál ez a szint, családi házaknál és az ikerházaknál lassabb a tempó.

A külső kerületekben, a panellakások esetében ez nyilván számottevőbb, mint az ötödik kerületi lakásoknál, ahol a magas négyzetméterárak miatt az ingatlanok jelentős része amúgy is kiesik a körből

- fogalmazott.

Kutatás az Otthon Start hitelről

