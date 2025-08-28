Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant.
Nem fog az "áremelkedés elleni fék": brutálisan drágulnak a pesti lakások az Otthon Start bejelentése óta
Hiába a "beépített drágulás elleni fék", már az Otthon Start elindulása előtt emelkedésnek indultak az ingatlanárak a fővárosban. A legnagyobb hirdetési portál adatai szerint átlagosan 3-3,5 százalékkal drágultak a lakások a bejelentés óta, a külsőbb kerületek és a panelházak esetében ez számottevőbb.
Bár Orbán Viktor miniszterelnök és a kormányzat rendre hangoztatja, hogy az Otthon Start nem fog drágulást hozni a lakáspiacon, mert a programba "beépítettek egy drágulás elleni féket" a maximált négyzetméterárakkal, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel szemben már most azt tapasztalja, hogy áremelkedés van az ingatlanpiacon.
A szakember a 24.hu-nak arról beszélt, még el sem indult a program, de a bejelentés óta Budapesten 3–3,5 százalékos áremelkedés történt.
Hozzátette, ez ingatlantípusonként eltérő: a társasházi lakásoknál ez a szint, családi házaknál és az ikerházaknál lassabb a tempó.
A külső kerületekben, a panellakások esetében ez nyilván számottevőbb, mint az ötödik kerületi lakásoknál, ahol a magas négyzetméterárak miatt az ingatlanok jelentős része amúgy is kiesik a körből
- fogalmazott.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA
Még mindig nagyon rosszak a népmozgalmi adatok: több ezerrel kevesebb gyermek születik, mint egy éve ugyanekkor.
A szaharai por megszűrheti a gomolyfelhőket, csapadék pedig ma egyáltalán nem valószínű a rekkenő hőségben.
Hiába a 3 százalékos fix kamatozás, a magyarok többsége továbbra sem bízik az állami hitelprogramokban.
Még nem is lehet igényelni a támogatást, de máris néhány nagyon is lényeges ponton módosítják az első lakásszerzők számára elérhető kedvezményt.
A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt.
Szakértők szerint a leghatékonyabb dolog, amit a tulajdonosok tehetnek otthonuk vonzóbbá tételéért, az a rendrakás.
Megkezdődött a Városmajor szélén található ikonikus Körszálló bontása, amely a tervek szerint teljesen átalakítva, lakásokkal és szolgáltatásokkal fog visszatérni 2028-ra.
Az Erste Bank teljesen kivezeti MasterCard bankkártyáit, és a következő hónapokban minden ügyfelének Visa kártyára cseréli a meglévő plasztikokat.
A KSH adatai szerint júliusban a lakossági gázfogyasztás 12,2 százaléka esett a magasabb árkategóriába.
A szeptember 1-jétől elérhető 3 százalékos Otthon Start hitel várhatóan jelentős változásokat hoz majd az albérletpiacon.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Az MVM ismét biztosítja az egyenletes részszámlázás lehetőségét az okosmérős ügyfeleinek.
A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak.
Lezárult a távhőprogram, a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette.
A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.
Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.