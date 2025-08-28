A legnagyobb hirdetési portál adatai szerint átlagosan 3-3,5 százalékkal drágultak a lakások a bejelentés óta, a külsőbb kerületek és a panelházak esetében ez számottevőbb.
Váratlan Otthon Start rendelet jelent meg: komoly kötelessége lesz a bankoknak, ingatlanosoknak
Megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start program 3 százalékos fix lakáshitelének reklámozását szabályozó rendelet. A bankoknak és ingatlanhirdetőknek egységes arculatot és üzenetet kell használniuk a kormány által előírt kézikönyv alapján.
Megjelent a Magyar Közlönyben Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelete, amely az Otthon Start program keretében kínált fix, 3 százalékos lakáshitel reklámozásának és hirdetésének részletes szabályait rögzíti.
A rendelet szerint a cél, hogy a „kiszámítható, kedvező feltételű lakáshitel” minél több magyar család számára segítse az otthonteremtést. A program sikerének kulcsa, hogy "a lakosság egyértelmű, egységes és hiteles tájékoztatást kapjon" a lehetőségekről, ezért Rogán meghatározta, milyen arculati és kommunikációs elemeket kell alkalmazniuk a bankoknak és az ingatlanhirdetőknek.
A csütörtöktől hatályos szabályozás értelmében a pénzintézeteknek hirdetéseikben kötelezően követniük kell a kormány honlapján elérhető arculati kézikönyvben rögzített formai előírásokat, vizuális elemeket és szlogeneket. Az ingatlanpiac szereplőinek pedig a kézikönyvben meghatározott hivatalos logót kell feltüntetniük hirdetéseiken, beleértve az online és közösségi médiás promóciókat is.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
