Warsaw, Poland - June 26, 2020: Apartment building. This view is just a detail that shows a large Goclaw housing estate where many people live in a large number of houses built close together. Warsaw is the capital of Poland but it is
Otthon

Váratlan Otthon Start rendelet jelent meg: komoly kötelessége lesz a bankoknak, ingatlanosoknak

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 09:30

Megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start program 3 százalékos fix lakáshitelének reklámozását szabályozó rendelet. A bankoknak és ingatlanhirdetőknek egységes arculatot és üzenetet kell használniuk a kormány által előírt kézikönyv alapján.

Megjelent a Magyar Közlönyben Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelete, amely az Otthon Start program keretében kínált fix, 3 százalékos lakáshitel reklámozásának és hirdetésének részletes szabályait rögzíti.

A rendelet szerint a cél, hogy a „kiszámítható, kedvező feltételű lakáshitel” minél több magyar család számára segítse az otthonteremtést. A program sikerének kulcsa, hogy "a lakosság egyértelmű, egységes és hiteles tájékoztatást kapjon" a lehetőségekről, ezért Rogán meghatározta, milyen arculati és kommunikációs elemeket kell alkalmazniuk a bankoknak és az ingatlanhirdetőknek.

A csütörtöktől hatályos szabályozás értelmében a pénzintézeteknek hirdetéseikben kötelezően követniük kell a kormány honlapján elérhető arculati kézikönyvben rögzített formai előírásokat, vizuális elemeket és szlogeneket. Az ingatlanpiac szereplőinek pedig a kézikönyvben meghatározott hivatalos logót kell feltüntetniük hirdetéseiken, beleértve az online és közösségi médiás promóciókat is.

Címlapkép: Getty Images
