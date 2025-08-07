2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Úgy vinnék a lakásokat a magyarok, mintha nem lenne holnap: indulhat a sorbanállás a hitelekért?

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 10:34

A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után - ez derül ki egy friss ingatlanpiaci elemzésből.

Bár júliusban már jelentősen nőtt a kereslet az eladásra szánt lakóingatlanok iránt a szeptembertől induló Otthon Start Programnak köszönhetően, az árak egyelőre nem kerültek meredek emelkedőre.

Az ingatlan.com lakásárindexe szerint júliusban országos szinten gyakorlatilag stagnáltak a lakásárak az előző hónaphoz képest: mindössze 0,1 százalékos növekedés történt, ami jelentős lassulást jelent a korábbi hónapokhoz viszonyítva.

Országos lakáspiaci árindex alakulása (2015-2025) forrás: ingatlan.comOrszágos lakáspiaci árindex alakulása (2015-2025) forrás: ingatlan.com

Budapesten ugyanakkor enyhe áremelkedés volt tapasztalható: a júniusi stagnálást követően 0,9 százalékkal emelkedtek az árak, ami egyelőre nem számít kiugró mértékű növekedésnek. Ilyen enyhe mértékű havi árnövekedésre utoljára 2024 novemberében volt példa.

A régiók közül leginkább a Dél-Alföld számít kivételesnek, miután a júniusi 3 százalékos emelkedés után havi összevetésben 4,2 százalékkal csökkentek az árak, ami valószínűleg korrekcióként értelmezhető. A többi térségben inkább minimális változások voltak: a havi szinten 0 és 0,5 százalék közötti mozgások uralták a régiós piacokat.

Éves összevetésben továbbra is Budapest áll az élen: a lakásárak 20,1 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbit. Országosan 13,2 százalékos volt a lakásárak éves áremelkedési tempója, míg a legkisebb éves árnövekedést a nyugat-dunántúli régió produkálta 7,6 százalékkal.

Eladó budapesti használt lakások és házak átlagos négyzetméterára (ezer Ft/nm) forrás: ingatlan.comEladó budapesti használt lakások és házak átlagos négyzetméterára (ezer Ft/nm) forrás: ingatlan.com

A júliusi stagnálás országos szinten részben meglepetés, hiszen a lakásdrágulás tempója már május óta mérséklődik. A júliusi stagnálást viszont enyhe áremelkedés válthatja fel a következő hónapokban mivel a kereslet is jelentősen élénkült az otthon start programnak köszönhetően

– kommentálta az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az, hogy júliusban nem szabadultak el az árak jó hír lehet azoknak, akik a közeljövőben terveznek lakást vásárolni, különösen annak fényében, hogy milyen mértékben nőtt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma. Ugyanakkor messzemenő következtetéseket viszont még korai levonni a mostani számokból. Az ingatlan.com lakásárindexe ugyanis kizárólag a kínálatból kikerült hirdetések, vagyis az eladott lakóingatlanok adatain alapul. Ezek pedig még nem tartalmazzák azoknak az ingatlanoknak az árváltozását, amelyek ugyan drágultak, de még mindig eladósorban vannak, vagyis még nem találtak gazdára

- tette hozzá a szakértő.

A 3 százalékos hitel árakra gyakorolt hatásai még váratnak magukra

Az ingatlan.com szakértője szerint a kínálatban jelenleg is elérhető használt eladó lakások és házak hirdetési adatai már teljesebb képet adnak az Otthon Start program kezdeti hatásairól.

A budapesti eladó lakások és házak esetében a tulajdonosok hirdetéseiben szereplő árak 1 csupán százalékkal kerültek feljebb július elejéhez képest, míg az ingatlanközvetítők hirdetései 1,7 százalékkal drágultak, így összességében 1,3 százalékkal emelkedtek a budapesti kínálati árak július elejéhez képest

– fogalmazott Balogh László.

A szakember beszélt arról is, hogy a program csak szeptemberben indul, ezért a lakásárakat érintő változások inkább az augusztus-novemberi időszakban lesznek láthatóak, mivel a kínálati árakba a jó hírek mindig gyorsan beépülnek.

Lakóingatlanok árváltozása 2025 júliusában az ingatlan.com lakásárindexe alapján (%) forrás: ingatlan.comLakóingatlanok árváltozása 2025 júliusában az ingatlan.com lakásárindexe alapján (%) forrás: ingatlan.com

Hogyan változnak az eladó lakások és házak négyzetméterárai?

Augusztus elején a Budapesten eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára 1,3 millió forintot tett ki, ám a kerületi szintű adatok jól tükrözik a piac sokszínűségét. A legdrágább kerület az V., ahol változatlanul 2 millió forint a négyzetméterárak középértéke.

A másik véglet a XXIII. kerület 804 ezer forinttal. A több mint 2500 eladó lakással a legnagyobb kínálattal rendelkező XIII. kerületben 1,55 millió forint a fajlagos árszint, ami gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. Szintén a legszélesebb választékot biztosító kerületek közé sorolható a VII., a VIII., a XIV. és a XI. kerület, ezekben a városrészekben 1,2-1,5 millió forintos összeggel számolhatnak a vevőjelöltek.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben kínálják a legtöbb használt lakóingatlant eladásra, a több mint 3 ezer lakás esetében az átlagos négyzetméterár 957 ezer forint. Pécsen is 3 ezernél több lakóingatlan vár vevőre, Szegeden pedig a számuk meghaladja a 2 ezret.

Eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára (ezer Ft/nm) forrás: ingatlan.comEladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára (ezer Ft/nm) forrás: ingatlan.com

A pécsi fajlagos középérték 804 ezer forint négyzetméterenként, a szegedi pedig 891 ezer forint. Az eladásra szánt ingatlanok számát nézve szintén jelentős kínálattal rendelkezik még Nyíregyháza, Győr, valamint Kecskemét, ezekben a nagyvárosokban 725-852 ezer forintos átlagos négyzetméterár jellemzi a piacot. 
Címlapkép: Getty Images
