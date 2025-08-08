2025. augusztus 8. péntek László
concert and festival background crowd of people partying
Szórakozás

Lemondta Sziget-koncertjét a magyar sztár: kiderült, ki fog helyette fellépni

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 15:25

Sisi, a rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést- szúrta ki a 444.hu. 

A rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést. Az oldalán ezt írta:

Sziasztok kedves trogerek! A mai @szigetofficial bulit betegség miatt sajnos nem tudjuk megtartani. Elnézést a kellemetlenségért, reméljük mihamarabb bulizhatunk újra együtt. 

-áll a sztoriban. 

Címlapkép: Getty Images
