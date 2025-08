Döbbenetes, ami kiderült a 2025-ös Sziget fesztiválról: erről tudj, ha már megvan a jegyed

A 2025-ös Sziget Fesztivál újra hatalmas nemzetközi vonzerőt jelent Budapest számára: a Kiwi.com repülőjegy-foglalási adatai szerint a fesztivál hetében drámaian megugrott a látogatók száma Lengyelországból, Csehországból és Dániából – de élénkül a nyugat-európai érdeklődés is.

A foglalási adatok alapján idén több mint kétszeres volt a növekedés a tavalyi évhez képest ezekből az országokból:

a lengyel fiatalok háromszor annyian jönnek,

a csehek kétszeres számban,

a dán látogatók száma is megduplázódott.

„A 2025-ös adatok alapján valódi ugrás látható több közép-európai és skandináv ország esetében” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com Senior PR & Communications Managere.

A legtöbb utazó a fesztivál nyitónapja előtt, augusztus 5-én érkezik Budapestre. A Kiwi.com szerint a 5-6 napos átlagos tartózkodás is azt mutatja: a fesztivál nemcsak zenei, hanem turisztikai eseménnyé is vált, amely érezhető gazdasági hatással bír a fővárosra.

Az utazók döntő többsége júliusban vásárolta meg a jegyét, amikor az átlagos ár 135 euró volt – ez közel 12 százalékos csökkenést jelent a tavalyi évhez képest (154 euró). Júniusban még 179 euróért kínálták a repülőjegyeket, vagyis az utolsó pillanatos vásárlók jobban jártak.

A közép-európai növekedés mellett nyugat-európai nemzetek is erősítettek: az olasz, francia, spanyol és ír fiatalok körében is emelkedett az utazási kedv, vagyis a Sziget továbbra is Európa egyik meghatározó fesztivál-márkája.

A Kiwi.com szerint a trend azt mutatja, hogy a rendezvény nem csupán kulturális esemény, hanem komoly turisztikai mágnes is, amely évről évre újabb országokat kapcsol be Budapest nyári vérkeringésébe.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA