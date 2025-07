Tomorrowland 2025 tűz: két nappal a fesztivál előtt gyulladt fel a nagyszínpad és több látványelem

A belga hírügynökség beszámolója szerint a helyszínen gyorsan beavatkoztak a mentőegységek, elsődleges céljuk a munkások biztonságának garantálása volt. A látványos installációkat teljesen elpusztították a lángok. A tűz oka egyelőre ismeretlen, bár több szemtanú pirotechnikai tesztekhez kapcsolódó robbanásokról számolt be nem sokkal az incidens előtt. A lángokat a térségben fújó szél gyorsan felerősítette, sűrű füst borította be a környéket.

A fesztivál hivatalosan pénteken nyitja meg kapuit, több mint 100 ezer jegytulajdonost várnak a világ minden tájáról. A szervezők azt közölték, hogy a fesztivál kempingje a tervek szerint csütörtökön kinyit, és hangsúlyozták, hogy a hétvégi események megoldására összpontosítanak.

Péntektől több tucat DJ és elektronikus zenei fellépő, mint például David Guetta, a Lost Frequencies, Armin van Buuren és Charlotte de Witte lép fel az első hétvégén, az események kétharmada pedig a most elpusztult „Mainstage” és a „Freedom Stage” között oszlott volna meg.

A közösségi médiában több videó is nyilvános arról, hogy a tűz hogyan terjedt a fesztiválon. Az egyik ezek közül:

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9