Költözik sokak kedvenc gyorsétterme: csalódottak a helyi lakosok, hiányolják az ezredest

A KFC anyavállalata bejelentette, hogy a gyorsétterem-lánc amerikai központját Kentuckyból Texasba költözteti, ami komoly csalódást okozott a kentucky-i vezetésnek- írja a BBC.

A Yum Brands közleménye szerint a KFC központi irodáját Louisville-ből a texasi Planóba helyezi át, bár bizonyos tevékenységek, köztük a KFC Alapítvány, továbbra is Kentucky államban maradnak. Andy Beshear, Kentucky kormányzója csalódottságának adott hangot a döntéssel kapcsolatban, és úgy véli, hogy a vállalat alapítója is hasonlóan érezne. A politikus kiemelte, hogy a cég neve Kentuckyval kezdődik, és mindig is az állam örökségét és kultúráját használta termékei értékesítésében.

Az elmúlt években számos vállalat költözött Texasba az alacsonyabb adók és a vállalkozásbarát környezet miatt. A Yum Brands döntése egy olyan stratégia része, amely szerint két központot hoznak létre fő márkáik számára: a KFC és a Pizza Hut Planóban, míg a Taco Bell és a Habit Burger & Grill Kaliforniában, Irvine-ban kap helyet.

David Gibbs, a Yum Brands vezérigazgatója szerint a változtatások a fenntartható növekedést szolgálják, és segítenek jobban kiszolgálni a vásárlókat, alkalmazottakat, franchise partnereket és részvényeseket.

A KFC története az 1930-as években kezdődött Kentuckyban, amikor alapítója, Harland Sanders ezredes egy corbini benzinkútnál kezdett sült csirkét árusítani. Ma Sanders arcképe több mint 24 000 KFC étterem homlokzatán látható világszerte, 145 országban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A pandémia óta számos amerikai vállalat helyezte át székhelyét, és a CBRE ingatlanszolgáltató cég jelentése szerint Austin és más texasi városok különösen sikeresek voltak a cégek vonzásában az állam vállalkozásbarát környezetének köszönhetően.