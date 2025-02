Ki nem találod, hol nyílt Magyarország legújabb Burger Kingje: hihetetlen, hogy itt még nem volt

Budakalászon nyitotta meg legújabb, immár 59. magyarországi éttermét a Burger King. Az Omszk park szomszédságában található egység azért különleges, mert elsőként kapta meg Magyarországon Drive étteremként a teljesen megújult „Pavilion” dizájnt, amely a letisztult és modern külső megjelenést helyi anyagok felhasználásával biztosítja. Egyaránt várják ide a helyi, a környező településekről érkező és az átutazó vendégeket is - közölte a vállalat.

A „Pavilion” dizájn egyszerre ötvözi a funkcionalitást és az esztétikát, hogy az étterem a vendégek számára kényelmes és hívogató környezetet nyújtson. A nagy ablakok és a világos színpaletta tovább erősítik a tér tágasságát, barátságos és nyitott atmoszférát teremtve. Az enteriőrben a természetes fa, a tégla és az ipari fém elemek harmonikus kombinációja figyelhető meg, amely egyszerre sugall melegséget és modernitást. A mennyezet rácsszerkezete fa borítással ipari loft-hangulatot idéz, ami karaktert ad a térnek, miközben illeszkedik a márka arculatához.

Az étteremlánc legújabb egysége 309,4 négyzetméteres vendégtérrel és 87 négyzetméteres terasszal várja a tűzön grillezett burger rajongóit és az eredeti WHOPPER® élményt keresőket. Összesen 132 vendég számára biztosít ülőhelyet, beleértve a 72 beltéri és 60 kültéri férőhelyet. A modern dizájnnal és innovatív megoldásokkal kialakított étterem a vendégélményt a digitális rendelési lehetőségek bővítésével is támogatja – 6 önkiszolgáló, érintőképernyős Kiosk áll az érkezők rendelkezésére, emellett pedig a BK® applikáció használatával is könnyen és gyorsan leadhatják a rendelésüket. Az új budakalászi üzletben akár autójuk kényelméből is egyszerűen megrendelhetik kedvenc, tűzön grillezett hamburgereiket.

A Budapest agglomerációjában elhelyezkedő várost a dinamikus fejlődése, központi kereskedelmi szerepe és kiváló elérhetősége teszi ideális helyszínné. Az étterem kivitelezése 2024 tavaszán indult és 2025 januárra fejeződött be. A projekten a Fusion Zrt. és Budakalász Város Önkormányzata szorosan együttműködve dolgozott. Közel 100 ember összehangolt munkájának eredményeként a város érdekeit szolgáló fejlesztés hozzájárul az észak-budai régió gasztronómiai kínálatának gazdagításához.

„Budakalász az észak-budai régió egyik meghatározó települése, amely az elmúlt években gyorsan fejlődött mind gazdasági, mind kulturális és kereskedelmi szempontból, ezért kézenfekvő volt, hogy itt nyissuk meg következő éttermünket” – mondta Sümegi László, az gyorsétteremlánc magyarországi üzemeltetője, a Fusion Zrt. elnöke. „Ez a helyszín nemcsak a város lakói, hanem az M0-s körgyűrű és a 11-es főút forgalma miatt is stratégiai jelentőségű. Célunk, hogy a helyi közösség szerves részévé váljunk, és minőségi szolgáltatásainkkal gazdagítsuk a régió kínálatát.”

A beruházás nemcsak a helyi vendéglátás bővítését jelentette, hanem az Omszk park környezetének szépítéséhez is hozzájárult: több mint 170 fát ültettek el az Auchan és a Fusion csapatának közreműködésével. Az új étteremben budakalászi, budapesti és környékbeli munkavállalók, valamint diákok is dolgoznak majd.

