Húsvéti mozi és tv műsor 2025: ezeket a filmeket nézi rengeteg magyar az ünnepek alatt

Idén sem feltétlenül lesz az országban mindenhol jó idő húsvétkor, ilyenkor kénytelen az ember beltéri programot csinálni vagy a négy fal között maradni. A Pénzcentrum 2025-ben is átnyálazta a húsvéti mozi- és tévéműsort: mutatjuk, mit nézhetünk otthon vagy a nagyvásznon a hosszú hétvége alatt. Mivel az idei húsvéti felhozatal elég karcsú, így további filmajánlatokat, ötleteket is adunk a cikk végén, mit lehet nézni streamingen, online tékából vagy mit érdemes előkotorni a DVD-gyűjteményből.

A húsvét és illetve a tavaszi szünet ideje alatt szép idő várható, 20 fokos maximumokkal és csak helyenként lehet szél, zápor. Vagyis az időjárás 2025-ben kedvezni fog a kültéri programoknak, azonban bármikor jöhet egy tavaszi zivatar, ami elmossa a terveket. Arra az esetre, ha négy fal között rekedtünk, érdemes tudni, milyen értelmes műsort adnak idén a tévében, unott kapcsolgatás helyett. Húsvétkor és a tavaszi szünetben jellemzően sokan mennek moziba is, lesz is mit nézni nagyvásznon is.

Húsvéti moziműsor 2025-ben

Az elmúlt műsorhéten az Egy Minecraft filmre voltak legtöbben kíváncsiak, több mint 150 ezer jegyet váltottak a Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján. Ez a film most debütált, bizonyára rengeteg kisebb-nagyobb gyermekes család nézi majd ezt húsvétkor is. Számottevő nézőt vonzott a legújabb Jason Statham film, A melós, valamint a legújabb férj-feleség kémfilm, a Fekete táska. Még mindig kirobbanthatatlan az élről a Hogyan tudnék élni nélküled?, amire összesen már közel 780 ezer jegyet adtak el. (A nagy riválisát, a Futni mentemet is el lehet még csípni, arra közel 740 ezer jegyet adtak el, de a TOP10 közelében sincs már.) Érdemes még említeni a Hófehérke legújabb feldolgozását is, amire szintén több mint 6 ezer jegy kelt el.

Aki valami érdekességre vágyik, annak ajánljuk figyelmébe a költészet napjára időzített Reménytelenül - József Attila pszichoanalízise című filmet. Szintén most debütált Az amatőr című film Rami Malek főszereplésével, melyben egy aktatologató CIA-s magánküldetésre indul. Ha valaki borzongásra vágyik húsvétkor, megnézheti a Gyilkos randi című horrort.

Nagypénteken már játsszák majd a Bűnösök című thrillert Michael B. Jordannel, a Novokain című akció-vígjátékot Jack Quaiddel, és a legújabb Luc Besson-filmet a June és Johnt. Gyerekekkel meg lehet majd nézni a Csongor és Tünde új magyar animációs filmet, vagy akár a dél-koreai-amerikai animációs jézusos-dickenses filmet, a Királyok királyát. A sovány családi film felhozatal miatt több mozi előveheti a régebben bemutatott filmjeit: lehet számítani az Oscar-díjas macskás animáció, az Áradás; a Haláli állatok hajnala; a Paddington Peruban vagy a Véletlenül írtam egy könyvet vetítésekre. És persze ott lesz az Egy Minecraft film.

Húsvéti tévéműsor 2025-ben

Nem mondhatnánk, hogy túlságosan elárasztanák húsvétkor a jó filmek a tévécsatornákat. Átböngészve a tévéműsort, az tűnik ki, hogy több klasszikusan karácsonyi filmet is elsütnek húsvétkor is, mint a Reszkessetek, betörők! és közben alig lesz Bud Spencer-Terence Hill film. Úgyhogy tényleg nem igazán éri meg bekapcsolni a tévét. Azért kimazsoláztuk, mik lesznek a legértelmesebb filmek:

Nagypénteken az RTL 11:20-tól adja A farkas és a gyerek című családi filmet, utána a Nyúl Pétert 13:05-től, majd lemegy az ...és megint dühbe jövük. 19:00-kor pedig adják a Nyúl Péter 2-t, utána a legújabb, "élőszereplős" Az oroszlánkirályt, majd 23:30-tól az Ásó, kapa, géppisztolyt. A TV2-n ezzel szemben délelőtt az Időről időre, kora délután a Forest Gump, majd 15:30-tól a Napsütötte Toscana lesz műsoron. Főműsoridőben a 100 milliós játszma című műsor megy majd és csak 22:00-tól a Kincsem.

A Dunára 14:05-kor lesz érdemes odakapcsolni, mert megy majd A tölgy - Az erdő szíve, egy különleges, aféle szöveg nélküli dokumentumfilm egy tölgy életéről tavasztól tavaszig. Kicsiknek és nagyoknak is. Érdekes döntés a Duna csatornától, hogy két részletben fogják adni a Ben Hurt és A könyörületesség papja című olasz tévéfilmet is. Ezeknek az első része megy majd le pénteken este 18:50 és 20:35-től. A második részeket szombat este, szintén egymás után lehet majd megnézni.

A Viasat3 végre előkaparta a Nicsak, ki beszél!-filmeket, ezek mennek majd ott délután. 18:15-től adják Az első lovag című kalandfilmet 1995-ből Richard Gere-rel. 21:00-tól pedig a Mel Gibson-féle A passiót adják. A Super TV2 másorán délután az Én és a hercegem és a Need for speed lesz látható, 20:00-tól pedig a Koszorúslányok. 22:30-kor a Schindler listája miatt érdemes lesz odakapcsolni. A Cool műsorán 16:40-től lesz Az igenember, később a Los Angeles-i tündérmese, 20:45-től a Miről álmodik a lány? és 23:00-tól a Most van most című magyar film.

Az AXN-en Bill Murray lesz a sláger, kezdve kora délután az Idétlen időkiggel (pedig rég elmúlt gyertyaszentelő), este pedig lemegy az 1984-es Szellemirtók és az 1989-es 2. rész is (a többit szerencsére nem erőltetik). A kettő között a Nagyon vadon című alulértékelt animációs film és a Terminátor - Megváltás megy majd le. Az HBO-n adják a Lovagregényt délután, este megy majd a Gru és az Elysium, 21:50-től pedig egy viszonylag új film, a Kivérző szerelem Kristen Stewarttal. Ezután pedig leadják a The Apprentive - A Trump-sztorit.

A Film Cafén délután Az időutazó felesége megy majd, utána szintén a Nicsak, ki beszél! és a Szellemirtók. A Mozi+ műsorán déltől Az ötödik elem, 14:30-tól a Jurassic Park, 17:00-tól a Reszkessetek, betörők! megy majd, pedig nincs karácsony. 21:10-től adják a Top Gun: Mavericket és rögtön utána A holnap háborúját (ez nem A holnap határa, amiben Tom Cruise napja mindig újrakezdődik, mikor meghal és idegen ellen harcolnak, hanem amikor Chris Prattet a múltból előreküldik a jövőbe az idegenekkel harcolni).

Nagyszombaton az RTL-en 11:55-től kezdődik A kutya, aki megmentette a húsvétot, majd 13:55-től a Kutyák és macskák: A rusnya macska bosszúja. 15:50-től a Bolondos dallamok: Újra bevetésen megy majd, este viszont A mi kis falunk lesz. A TV2-n 13:15-től A smaragd románca kezdődik, 15:40-től az Éjszaka a múzeumban. Este pedig a Hunyadi két záróepizódja megy majd le. A Duna műsorán délelőtt megy majd a Vuk, 19:35-től pedig kezdődik a Ben Hur második része, utána pedig A könyörületesség papja második része, amiknek az első részét nagypénteken adta a csatorna.

A Viasat3-on 16:20-tól lemegy (megint) Az első lovag, 19:00-kor a Sziki-szökevény kezdődik. Utána A szellemlovast adják. Super TV2 műsorán 13:15-től megy majd A gondozoo, 20 órától pedig a Reszkessetek, betörők! 2., utána a Hunyadit adják. A Cool tévén 18:15-től megy majd A kezdő, 20:50-től a Kegyetlen bánásmód, 23 órától pedig a 355 című thriller. A Film+ csatornán kora délutánig csupa mese megy: 8:40-től az Állati jó kekszek, 10:30-tól A mogyoró-meló 2., 12:15-től a Tom és Jerry (2021) és 14:20-tól a Croodék zárja a sort. Ezután 16:20-tól A Gyűrűk Ura: A Gyűrű szövetsége megy majd, 20:00-tól pedig az Artúr király.

Az HBO-n pedig A hobbit: Váratlan utazás megy majd 15:40-től, így akár lehet majd ide-oda kapcsolgatni a reklámok alatt a Gyűrűk Ura és A hobbit között... 20 órától pedig a Spoilerveszély című romantikus film megy majd. Az AXN-en 12:55-től a Nagyon vadon, utána pedig a Nagyon vadon 2. megy majd. 16:40-től pedig kezdődik a Szellemirtók maraton az első két résszel. 21 órától a Hirtelen 30 megy majd, 23 órától pedig a Gattaca. A Film Cafén megy majd este a Nicsak, ki beszél még!, aminek pénteken lehetett megnézni az első részét. A Mozi+ csatornán 18:30-tól megy majd a Jurassic Park 2. - Az elveszett világ, 21 órától pedig Az oltalmazó.

Húsvétvasárnap délelőtt a Cincin lovag megy az RTL-en 11-től, utána pedig 13:10-től a Miss Potter, a Nyúl Péter-történetek írónőjéről szóló film. Ezután ismét leadják a 2019-es Az oroszlánkirályt, majd este 19 órától az Encantót, és 21 órától az élőszereplős Aladdint. A TV2 11:45-től adja A Nílus gyöngyét, ami lényegében A smaragd románca folytatása, amit nagyszombaton sugároznak. 14 órától kezdődik a Csupasz Pisztoly 33 1/3 - Az utolsó merénylet, utána 15:45-től az Éjszaka a múzeumban 2., (miután szombaton lement az 1. rész és hétfőn megy majd a 3.).

Este a Dunán két olasz tévéfilm első részeit adják, 21 órától a Szent Ferenc, 22:35-től a Pio atya megy majd. A Viasat3-on az első két rész lement a napokban, így 15 órától a Nicsak, ki beszél most! megy majd. Igaz, ez is karácsonyi, de legalább nem Kevin még itt is. 21 órától pedig leadják a Bad Boys 2-t. A Super TV2 műsorán a Végtelen című, pontszámai alapján középszerű akciófilm megy majd 20 órától. A Cool az Egy cipőbent adja 20:15-től, míg a Film + műsorán Artúr-maraton kezdődik: 17:40-től az Artúr király (2004), 20:00-tól az Artúr Király - A kard legendája, 22:45-től a 300 - A birodalom hajnala és 0:45-től még a 300 is lemegy.

Mindeközben az AXN-en Nagyon vadon-maraton lesz, 11:40-től 16:35-ig lemegy három rész a négyből. Aztán 16:35-kor adják a Szellemirtók 2-t és 23:30-tól az első részt valami különös okból. A kettő között pedig a Hirtelen 30 és a Jumanji: A következő szint lesz látható. Az HBO-n 20 órától megy majd a Ricky Stanicky című vígjáték, am ha nem is túl jó, legalább új. Azután az új Bad Boys-t adják és 23:50-től a Kokainmedvét.

A Viasat6-on az Ace Ventura: Állati nyomozó lesz 20:00-tól, a Film Cafén lemegy a Csokoládé 17:35-től, 20 órától pedig a Barátság extrákkal kezdődik. A Mozi + műsorán pedig nem elég, hogy a karácsonyi Reszkessetek, betörők! 2-t leadják 15:50-től, utána A függetlenség napja jön 18:15-től. Persze, nincs azért annyi húsvéti film, mint karácsonyi, de mégiscsak túlzás. Mi jöhet még, Valentin-napi és szilveszteri filmek húsvétkor? Vagy Harry Potter?

Húsvéthétfőn már nem sok újdonság lesz a tévében. Az RTL-en 9 órától megy az Apuci a pácban, anyuci Kubában, utána újra a Kutyák és macskák 2, majd a Nyúl Péter 2. és az Aladdin. Este 19:30-tól lesz a Zootropolis, 21:40-től pedig a Családi üzelmek, mert Jennifer Anistonra nem lehet ráunni. A TV2 délelőtt a Csizmás, a kandúrral kezd, majd a Delfines kaland 2-vel folytatja. A Derült égből szerelem 13:30-kor kezdődik és utána leadják az Éjszaka a múzeumban 3. részét, ezzel zárva a szombaton megkezdett sort. Estére 22 órától egy Jason Statham-filmmel készültek, A mestergyilkos: Feltámadással.

A Duna csatornán délelőtt az Én, Pán Péter megy majd 15 órától az Egy magyar nábob, rögtön utána a Kárpáthy Zoltán. Este pedig 18:50-től a Barabás című olasz-amerikai film. A Viasat3 műsorán a Bad Boys - Mindörökké rosszfiúk, majd 22:40-től A passió. A Cool csatornán újra lemegy Az igenember délután és az Egy cipőben is, 20:50-től pedig az Aludj csak, én álmodom - egy újabb remek karácsonyi film. 23:00-tól pedig az Így vagy tökéletes című magyar film.

A Super TV2-n délelőtt A kis kedvencek titkos élete 2. megy majd, utána az Én és a hercegem. Délután 15:30-tól A viskó és 18:15-től az Utazás a Föld középpontja felé (2008). 20 órától pedig adják A vadon hívó szavát. A Film+ csatornán reggel A mogyoró meló 2-re lehet majd átkapcsolni, utána a 2021-es Tom és Jerry lesz 9:10-től, majd 11:10-től a Croodék 2. Este pedig érdekes sorrendben előbb 18:10-től az Evan, a minden6ó, majd 20 órától A minden6ó lesz műsoron. Talán mert hiába az Evan a folytatása, A minden6ó a jobb film a kettő közül. A AXN-en 21 órától adják a Haláli hullák hajnalát, jó kis feltámadásnapi történetként.

Milyen filmet érdemes nézni húsvétkor?

Ha a tévében és moziban sincs olyan film, amit néznénk, akkor szemezgethetünk a streaminges kínálatból vagy az online tékákból. Esetleg elővehetjük a DVD-gyűjteményt és tesztelhetjük, működik-e még a lejátszó.

A húsvét tematikába sokminden belefér, induljunk el nyúl vonalon, ahová a legtöbb családi/gyerekfilm is befér. A tévében is adják majd a Nyúl Péter első és második részét és a Miss Pottert is, ezek egészen jók. Aztán ott van a Hopp című húsvéti nyulas animációs film, és Az öt legenda egyike szintén a húsvéti nyúl. A Wallace & Gromit: Az elvetemült veteménylény kevésbé húsvéti, de nyúl van benne, illetve A bársony nyuszi - ami egyébként legalább rövid is - nyuszis, de karácsonyi. Amit viszont kisgyereknek ne mutassunk meg semmiképp, az a Gesztenye, a honalapító. Nyulakról szól, csak félelmetes lehet kicsik számára.

Ha már nyúl és valamiért a lovagos-kardozós filmek a húsvéthoz tapadtak, akkor lehet egy Gyalog galopp kitérőt tartani, ebben van nyúl is, lovag is. A lovagos filmek közül kiemelkedik paródiajellege miatt is a Lovagregény, és A herceg menyasszonya sem véletlenül lett kultuszfilm, melyhez hasonló a valamivel újabb Csillagpor. Ha pedig a tévében úgyis Gyűrűk Ura és A hobbit megy loopban különböző csatornákon, akkor a változatosság kedvéért bekapcsolhatjuk a Willow-t, amiben a nemrég elhunyt Val Kilmer az egyik főszereplő. A Willowhoz hasonlóan nem sűrűn megy a tévébe a Sárkányszív sem, ami szintén lovagos és sárkányos.

Nem olyan régi, különleges, elvont kalandfilm volt A zöld lovag, ha már unnánk a többi Artúr-mondakörös filmet a tévéből. A tévé nem szokta nagyon adni a régi Excaliburt sem, pedig ennek is van kultusza bizonyos körökben. A rajzfilmek közül érdemes említeni a Disney-féle A kőbe szúrt kardot és A bűvös kard - Camelot nyomábant a Warnertől Artúr-témában.

A Jézus életével kapcsolatos filmek szintén aktuálisak ilyenkor, ezek közül a legjobbak a Ben Hur, a Jézus Krisztus szupersztár, a Krisztus utolsó megkísértése, vagy akár a régi filmremekek kedvelőinek a Tarkovsky-féle Andrej Rubljov. Vígjáték vonalon beférhet a Brian élete, vagy akár A lator 1979-ből. A rajzfilmek közül az Egyiptom hercege vág a témába.

Vannak továbbá olyan filmek is, amik (részben) húsvét alatt játszódnak, de nem feltétlenül kap ez nagy hangsúlyt a filmben. Ilyen például a Három óriásplakát Ebbing határában, a Csokoládé, az Acélmagnóliák, az Annie Hall, az Egy különc srác feljegyzései, vagy a Vidéki ballada az amerikai álomról. Illetve sok más film is, ami felölel egy egész évet.

Végül egészen meglepő, hogy nincsen Bud Spencer-Terence Hill filmekkel elárasztva a műsor húsvétkor, mint minden ünnepekkor. Főként, hogy van egy olyan című filmjük is, hogy Bunyó húsvétig (avagy Isten megbocsát, én nem; illetve Nincs bocsánat néven is ismert). A kevésbé ismert és körülrajongott 1967-es western jóval durvább, mint a páros későbbi filmjei, ebben nem csak vértelen pofozkodást látni. A film folytatásai a Bosszú El Pasóban és az Akik csizmában halnak meg, így maratont is lehet tartani. A cím ne tévesszen meg senkit, a Bunyó karácsonyig már jóval későbbi filmjük és nem folytatása a Bunyó húsvétignak.