Tavaszi szünet 2025: mikor lesz és meddig tart a tavaszi szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Vannak családok, akik már előre megtervezik az évet, mikor mennek pihenni, nyaralni és bizony ehhez azt is tudni kell, mikor lesz szünet a gyerekeknek. Cikkünkben összegyűjtöttük, mikor lesznek az iskolai szünetek 2025-ben, beleértve a tavaszi szünetet, amely a húsvéti ünnepekkel is egybeesik, valamint az érettségi időszakot és annak szüneteit. Emellett megnéztük a nyári, őszi és téli szünetek várható időpontjait, segítve a diákokat, szülőket és pedagógusokat a tervezésben. De kitértünk a 2025/2026-os tanév rendjére is, annak legfontosabb dátumaira is, mint például a nyári szünet vége és az őszi szünet kezdete, hogy mindenki időben felkészülhessen az iskolai pihenőidőkre.

A tavaszi szünet rendszerint egybeesik a húsvéti ünnepekkel, ezért húsvéti szünet néven is szokták emlegetni. A szünet nemcsak a diákokat és családjaikat érintheti: az iskolai szünetek miatt változhatnak a menetrendek, megnehezedhet az ügyintézés. Sok munkahelyen ugyanis ilyenkor mennek szabadságra a családosok, ugyanakkor a szünet és szabadság miatt ilyenkor többen akarnak ügyeket intézni. A húsvéti szünet alatt az utazások is jellemzőbbek, nagyobb lehet a forgalom a frekventált helyeken. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Tavaszi szünet, húsvéti szünet 2025-ben A tavaszi szünet idén Magyarországon 2025. április 17-én, csütörtökön kezdődik, és április 27-én, vasárnap ér véget. Az iskolákban a szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), míg a diákok április 28-án, hétfőn térnek vissza az iskolapadba. Ez az időszak egybeesik a húsvéti ünnepekkel, amelyek 2025-ben április 20-ra (vasárnap) és április 21-re (hétfő) esnek. Április 18-a, vagyis nagypéntek idén is munkaszüneti nap. A szünet összesen 11 napot ölel fel, beleértve a hétvégéket is. Ez alatt a tanulóknak lehetőségük van pihenésre, kikapcsolódásra, családi programokra vagy akár utazásra. A szakképzésben részt vevők esetében a tavaszi szünet 2025 rövidebb: számukra 2025. április 17-től (csütörtöktől) április 25-ig (péntekig) tart. Ebben az időszakban az oktatási intézmények zárva lesznek, a tanítás szünetel. Ahogy azt fentebb is említettük, a tanítás április 28-án, hétfőn folytatódik a megszokott rend szerint. Fontos, hogy 2025-ben nem a tavaszi szünet alatt lesz az óraátállítás! Így a szünet nem könnyíti meg az átállást, ahogy az 2024-ben történt. EZ IS ÉRDEKELHET Óraátállítás 2025: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó? Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2025-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 30-án, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Érettségi szünet 2025 Az érettségi szünet hossza iskolánként eltérő lehet. Általában az írásbeli vizsgák kezdetekor, azaz 2025. május 5-én (hétfőn) indul, és az azt követő napokban is tarthat. A pontos időszakot az adott intézmények határozzák meg. Fontos tudnivaló, hogy az érettségi időszakban az iskolák működése több ponton is változhat, és bizonyos napokon tanítási szünet 2025-ben is előfordulhat. Az érettségi vizsgák alatt az iskolák órarendje és működése eltérhet a megszokottól. Azok a diákok, akik nem érettségiznek, változó órarenddel számolhatnak, vagy tanítási szünetet is elrendelhetnek számukra, hogy az érettségi vizsgákat az intézmények zavartalanul tudják lebonyolítani. Az ilyen jellegű döntéseket az iskolák saját hatáskörben hozzák meg, ezért érdemes az intézmények hivatalos tájékoztatásait figyelemmel kísérni. Írásbeli érettségi vizsgák JÓL JÖNNE 3,1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 107 405 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 66 220 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 67 312 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Időtartam: 2025. május 5. és május 23. között zajlanak.

Első vizsganap: 2025. május 5. (hétfő) – magyar nyelv és irodalom.

Utolsó vizsganap: 2025. május 23. (péntek) – olasz nyelv. Szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli vizsgák: 2025. június 3. és június 11. között zajlanak.

Középszintű szóbeli vizsgák: 2025. június 16. és július 2. között kerülnek lebonyolításra. EZ IS ÉRDEKELHET Érettségi 2025: fontos határidők, közép és emelt szintű feladatok, követelmények egy helyen Mutatjuk, hány ponttól kaphat valaki ötöst, hány százaléktól van meg a kettes az érettségin. További iskolai szünetek 2025-ben Mivel a 2025/2026 tanév rendje még nem jelent meg, a szünetek időpontját az előző évek gyakorlata alapján lehet megbecsülni. Azt azonban már lehet tudni, mikor ér véget a 2024/25-ös tanév, és az is nagyon valószínű, hogy mikor kezdődik a 2025/26-os tanév. Az őszi szünet pedig többnyire október 23-hoz és november 1-hez, a téli szünet pedig a karácsonyhoz és az újév napjához igazodik. Nyári szünet 2025-ben Rendkívül rövid lehet a 2025-ös nyári szünet, a vakáció mindössze 72 napos lehet. Az biztos, hogy az utolsó tanítási nap június 20-a, péntek, tehát június 23-a lesz az első hétköznap, amikor már nem lesz tanítás. Bár még nem hirdették ki a következő tanév rendét, nagy valószínűséggel a tanév első napja szeptember 1-je, hétfő lesz. Így tehát a nyári szünet augusztus 31-ig tart majd. A rövidebb nyári szünetnek örülhetnek a szülők, akiknek így könnyebb lehet megoldani a gyermekek felügyeletet, a diákok már kevésbé. 2025 őszi szünet Az őszi szünet 2025-ös dátuma még nem ismert, következtetni azonban lehet: az elmúlt években október végén, november elején volt, általában a Mindenszentek ünnepéhez (november 1.) igazodva. Az is tudható, hogy mivel október 23-a csütörtök, négynapos hétvégévé egészül ki a szombaton ledolgozott október 24-i nappal. Valószínű, hogy a szünet a húsvéthoz hasonlóan október 22-én kezdődhet és az első tanítási nap 2025. november 3-a, hétfő lesz. Téli szünet 2025 A téli szünet 2025-ben karácsony és újév környékére eshet, akárcsak a korábbi években. Így várhatóan a következőképpen alakul: Várható időszak: 2025. december 20. (szombat) – 2026. január 4. (vasárnap).

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2025. december 19. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap: 2026. január 5. (hétfő). Hangsúlyozzuk: a cikkben szereplő időpontok nem hivatalosak, mivel a 2025/2026-os tanév rendjét még nem hirdették ki. Azonban az előző években követett minták alapján ezek az időpontok valószínűsíthetők. A pontos dátumokat akkor lehet biztosan tudni, amikor a 2025/2026-os tanév rendje hivatalosan is megjelenik.

Címlapkép: Getty Images

