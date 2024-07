Párizs 2024: most tegyük meg tétjeinket, elstartolt az olimpiával együtt az online fogadás is

Szűk két héttel a labdarúgó Eb lezárása után érkezik a nyár másik nagy sporteseménye, a 2024. évi párizsi olimpia. Magyarországot 21 sportági szakágban 180 sportoló képviseli, így a 2021-es tokiói játékokhoz képest népesebb magyar csapatért szoríthatunk Párizsban. A Tippmixen és a Tippmixprón külön a magyar versenyzők szereplésére figyelve számos fogadási lehetőség várja a sportfogadókat.

A fogadási kínálat és az oddsok szempontjából is kiemelkedő olimpiára számíthatnak a Tippmix- és Tippmixpro-játékosok. Nem meglepetés, hogy arra is lehet tippelni, a magyar küldöttség hány éremmel és hány aranyéremmel zár, illetve az éremtáblázat melyik pozíciójában végez. Az optimista játékosok 4,00-s szorzóval fogadhatják meg, hogy Magyarország legalább 9 aranyat gyűjt, 4,50-es oddsszal pedig arra is tippelhetnek, hogy az éremtáblázaton az első tíz nemzet között végez. A kevésbé optimisták 2,70-es oddsért választhatják azt a kimenetelt, hogy nem éri el a magyar érmek száma a 17-et.

A sportok közül a legnépszerűbbnek számítanak a csapatsportágak, e téren pedig Magyarország nem áll rosszul: vízilabdában és kézilabdában mindkét csapatunk ott lesz az olimpián – erre legutóbb a 2004-es athéni játékokon volt példa. A férfi vízilabdában kilenc aranyéremmel Magyarország a legeredményesebb nemzet, ugyanakkor Varga Zsolt együttese mellett az aranyéremre több nemzet válogatottja pályázik. A Tippmix és a Tippmixpro oddsai alapján Spanyolország lehet a mieink legnagyobb riválisa.

Izgalomból mindenesetre már az első napokban sem lesz hiány: kézilabda- és vízilabdacsapataink bemutatkozása mellett többek között az úszó- és a vívóversenyek is megkezdődnek. Az már szombaton kiderül, hogy Szilágyi Áron ismét megvédi-e a címét kard egyéniben – ez a kimenetel 2,90-es oddsért fogadható, így háromszoros olimpiai bajnokunk előzetesen a legesélyesebbnek számít a versenyszám megnyerésére.

A fogadóknak érdemes böngészniük a Szuper odds ajánlatot, ahol olimpiai eseményekre is tippelhetnek kiemelkedő nyereményszorzókkal. A fogadáskészítő funkció is bővül új sportágakkal: labdarúgás-, tenisz-, kosárlabda-, jégkorong-, kézilabda-, amerikai foci- és snookeresemények mellett már az olimpián egyaránt érintett röplabda- és asztalitenisz-mérkőzések kapcsán is lehetséges egyetlen meccsre kötéstiltás nélkül fogadni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az már megszokott, hogy az olimpia idején egyes sportágakra a megszokottnál nagyobb figyelem vetül, a labdarúgó-Eb-t követően tehát újabb speciális időszak vár a sportfogadókra. Ráadásul idén először jelenik meg a Szerencsejáték Zrt. fogadási kínálatában a paralimpia is: a társaság a magyar csapat szereplésére fókuszálva kínál majd fogadási lehetőséget.

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert