Újabb figyelmeztetést adtak ki: kánikula, felhőszakadás és zivatar kíséretében érkezik az apokalipszis

Ma, szombaton a délelőtt folyamán újra erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, aminek hatására könnyen záporok, zivatarok és felhőszakadások alakulhatnak ki – írja a Kiderült.

Szombaton – az elmúlt napokhoz megszokottan – most is jelentős gomolyfelhő-képződés várható, amely mellett mindössze néhány órára fog kisütni a nap. Az ország több pontján ezzel párhuzamosan záporokra, illetve felhőszakadásokkal tarkított zivatarokra is számíthatunk. Erős széllel mindössze a zivatarok közelében találkozhatunk.

Mindezek mellett viszont már-már nyárias hőmérséklet lesz, hiszen a nappali csúcs 22 és 28 fok között fog alakulni, míg késő este se fog 17-22 fok alá csökkenni a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki az egész ország területére az esőzések miatt.