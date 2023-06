Kiadták a riasztást: kemény a zivatarzóna jön, az egész országban óriási esőzések várhatóak

Bár egésznapra napsütést és meleget mond az Országos Meteorológiai Szolgálat, mégis figyelmeztetést adtak ki záporok, zivatarok miatt.

Egész nap napsütés várható, azonban könnyen kialakulhatnak országszerte gomolyfelhők, amikből könnyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki a legtöbb megyében. Emiatt az Országos Meteorológiai Szolgálat 1-es szintű figyelmeztetést adott ki.

A viharokra a legkisebb esély az északi megyékben van, de ott is számítani kell kisebb záporokra, zivatarokra egésznap. Az erősebb cellákat ugyanis csapadékhullás (10-25 mm akár rövid időn belül), vagy felhőszakadás (25-30 mm) is kísérheti. Ehhez az esőhöz pedig könnyen akár 60-70 km/h-ás széllökések, illetve 1-2 cm-t nem meghaladó jégeső is társulhat.