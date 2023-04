Megszólalt az Ötöslottó nyertese: Félek, de minden erőmmel azon leszek, hogy ne változzam

Tegnap este elvitték az Ötöslottó több mint 4,5 milliárdos főnyereményét. A nyertesek természetesen még nem jelentkeztek a nyereményükért, de ha megteszik, várhatóan kitöltik majd az ún. Nagynyertes kérdőívet is. Korábbi nyertesek sokat elárultak már magukról ebben az anonim interjúban, cikkünkben ezeket gyűjtöttük egy csokorba.

Mint arról tegnap beszámoltunk, elvitték az Ötöslottó több mint 4,5 milliárdos főnyereményét; 2 szerencsés játékos osztozhat a jackpoton. A nyerőszámokat (7; 13; 28; 47; 58.) ezúttal kézzel húzták, az egyik műsorvezető, Freddie, azaz Fehérvári Gábor Alfréd kezén múlott a főnyeremény sorsa. Hiába szorongatja a nyertes lottószelvényt a két szerencsés játékos, még nem dőlhetnek hátra, van még bőven adminisztratív teendőjük, mire megkaphatják a fejenként 2 308 107 190 forintos főnyereményt.

Miután a játékszervező beazonosította a nyertest, és megegyeztek a nyeremény kiutalásának módjáról (jellemzően nem egy, hanem több folyószámlára utalják a pénzt), a Szerencsejáték Zrt. felajánlja a szerencsés játékosnak, hogy töltse ki az ún. "Nagynyertes kérdőívet". Sokan nem tudják, ez az a rövid interjú, melyet a nyeremény átvételekor, a legnagyobb titokban készítenek a telitalálatos szelvény tulajdonosával. Bízunk benne, hogy az ötös lottó újdonsült milliárdosai is válaszolnak majd, és megtudhatunk róluk pár érdemi információt, mint korábban.

Megszólalt a lottónyertes: akik kitöltötték a Nagynyertes kérdőívet

A Nagynyertes kérdőív kitöltése természetesen önkéntes, sokan nem is, vagy csak nagyon röviden szoktak válaszolni a kérdésekre. De az elmúlt években is akadtak azért szép számmal, akik „megszólaltak”. Az alábbiakban ezekből gyűjtöttünk pár érdekes nyilatkozatot egy csokorba. Noha jellemzően minden nagynyertes, így a hatos lottó vagy Skandináv lottó nyertesei is kitöltik az anonim kérdőívet, mi most kizárólag olyanok között szemezgettünk, akik az Ötöslottón vitték el a jackpotot.

Nem ad a családjának a pénzből

2013 38. hetében egyetlen szerencsés játékos megütötte a 3 087 029 290 forintot érő főnyereményt az Ötöslottón. Mint róla kiderült, saját számokkal játszott; illetve valahol Kelet-Magyarországon adta fel nyertes szelvényét. Ő a nagynyertes kérdőívben úgy fogalmazott, hogy családtagjai már tudják, mekkora szerencse is érte, ennek ellenére nem, illetve csak szükség szerint tervezi, hogy valakinek ad majd a hatalmas nyereményből.

Mint mondta, természetesen vannak tervei, de pontosan még nem tudja, mire költ. Néhány dolgot azonban elárult: először jótékony célra fordít, de csakis személyes meggyőződés alapján; illetve gondolkozik továbbképzésen, önfejlesztésen is. Sőt, azt sem tervezte, hogy felmond munkahelyén.

Mint mondta, nemhogy Magyarországot nem hagyja el, de még a lakhelyéről sem kíván elköltözni. Bár bízott abban is, hogy a hatalmas nyeremény nem változtatja meg emberi (családi, baráti) kapcsolatait, azonban tartott attól, hogy személyisége negatív irányba változik, és más ember lesz belőle.

Félek, de minden erőmmel azon leszek, hogy ne változzam, vagy csak pozitív irányban

- fogalmazott, de ennek ellenére is visszautasította, hogy pszichológus segítségét kérje a történtek feldolgozásában.

A rokonainak egyelőre nem árulta el

2014. március 15-én 3 054 187 380 forint nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Mint az a Nagynyertes kérdőívből kiderült, családjával közösen játszott. Elmondta, amikor ellenőrizte a szelvényt, nem akarta elhinni, hogy nyert, sokkoló, letaglózó élmény volt, amelyből napokig nem tért magához. Rengetegszer leellenőrizte, mire valóban elhitte. Azt is elmondta, hogy a tervezi, hogy a családtagoknak is jut majd a nyereményből.

Azt ugyanakkor leszögezte, valószínűleg pénzügyi befektető segítségét is igénybe veszi majd, de úgy gondolta, pszichológus segítségére nem lesz szüksége, mert fel tudja dolgozni az élményt. Anyagi helyzetéről annyit tudtunk meg, hogy átalgos életet élt, viszont munkáját a nyeremény ellenére is meg kívánta tartani, ahogy lakóhelyéről sem tervezett elköltözni.

Alig jött ki a jövedelméből a nyeremény előtt

2015. május 30-án vitték el az Ötöslottó 5 049 127 895 forintos főnyereményét. A nyertes ahhoz ugyan nem járult hozzá, hogy a játékszervező megadja, hogy az ország melyik területén, városában él, és hol adta fel a nyertes szelvényt, de így sok érdekes információ kiderült a kérdőívéből. Az addigi jövedelmi helyzetéről például annyit árult el, hogy éppen, hogy kijött a havi jövedelméből. Arra a kérdésre pedig, hogy mit vesz először a nyereményéből, viccesen azt válaszolta, hogy egy másik lottót.

Mesélt arról is, hogy hosszú évek óta lottózik, saját bevallása szerint mindig is hitt a szerencsében. A nyertes szelvényt egyedül játszotta meg, nem barátokkal, rokonokkal. Mint fogalmazott, különleges szisztémákban nem hisz, de van egy egyedi babonája: mielőtt belép a lottózóba, az ajtó előtt hármat toppant. Kiderült az is, hogy a SzerencseSzombat sorsolási műsort nézve tudta meg, hogy az ő szelvénye az ötmilliárdos nyertes, és bevallotta, első reakciója az ijedtség volt.

A jövőbeli terveit viszont részletekbe menően nem osztotta meg, de annyit elárult, hogy nem tervezi elhagyni sem az országot, és a jelenlegi munkahelyét sem akarja otthagyni. Hozzátette, hogy nem akarja feladni az eddigi életformáját, viszont azt tervezi, hogy elköltözik arról a településről, ahol addig lakott. Úgy tervezte, hogy a pénzt befekteti, és kérni is fogja megbízható pénzügyi befektető segítségét a legoptimálisabb, legbiztonságosabb befektetéshez. Reméljük, így is tett.

Igazi tragédia: így bukták el a lottónyereményt Az, hogy a nyertesek féltve őrzik az anonimitásukat természetesen nem véletlen. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint például volt arra is precedens, hogy ismert kosárlabdacsapat játékosai (a Hatoslottón 2002 3. hetében 564 738 043 forint nyereményt értek el - a szerk.), illetve rendőrök nyertek, de rövid idő elteltével, a média ostromának köszönhetően, visszakoztak a nyilvánosságtól. Még korábban számoltunk be Andrachek lászló és felesége, Anikó történetéről, akik még 2013-ban nyerték meg a lottót, és vitték haza a 636 millió forintos főnyereményt. A győri nő és a férje ugyanis minden pillanatát kiélvezték a hirtelen jött gazdagságnak: több lakást, egy 180 négyzetméteres házat, nyaralót és luxusautót is vásároltak, amihez – miután egyikőjüknek sem volt jogosítványa – egy sofőrt is fizettek. Mára pedig semmi sem maradt a mesés vagyonból.



Míg a ’60-as és ’70-es években a nagynyertesek még gyakran nyilatkoztak a sajtónak, ma már nem jellemző, hogy Magyarországon kiállnának a nyilvánosság elé és felvállalnák, hogy esetleg több milliárdot nyertek. A lottótársaság pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy óvja a nyertesei anonimitását, biztonságát, így a nyertes kilétéről, annak hozzájárulása nélkül semmilyen információt nem ad ki.

Budapesten adta fel a milliárdokat érő lottószelvényt

2020. december 19-én 3,959 milliárd forintot nyert egy hazai játékos az Ötöslottón, aki a Szerencsejáték Zrt. nagynyertesekre vonatkozó anonim kérdőívét is készségesen kitöltötte. A válaszaiból például megtudtuk, hogy még soha nem nyert hasonlóan magas összeget, valamint, hogy hol önállóan, hol pedig a barátival együtt szokott játszani.

Elárulta azt is, hogy a teljes összegről egyedül ő rendelkezik. Kiderült továbbá, hogy Budapesten adta fel a szelvényét. A számokhoz személyes kötődés is fűzi; hiszen megtalálhatóak köztük hozzátartozóinak születési dátumai, valamint élete fontos eseményeinek időpontjai is, így nem meglepő, hogy mindig ugyanazt az 5 számot játssza meg.

A játékos az internetről tudta meg, hogy nyert, és azt is bevallotta, hogy az örömtől és meglepettségtől sokáig képtelen volt megszólalni. Elsőként a közeli családtagjaival közölte a jó hírt, akikkel úgy tervezte, hogy megosztja majd a nyereményét. Az Ötöslottó nyertese arra számított akkor, hogy az élete nem fog teljes mértékben átalakulni a nyereménynek köszönhetően, azonban tisztában volt azzal, hogy a körülményei változni fognak.

És hogy tervei szerint mire költötte a nyereményét? A játékos elmondása szerint első helyen konyhai eszközök és berendezések szerepeltek, de a későbbiekben új ingatlant és gépjárművet is tervezett vásárolni. Hosszabb távon a befektetést is fontolóra vette, amelyhez ő is számíolt azzal, hogy szakember segítségét is igénybe vegye. Arra a kérdésre, hogy folytatja-e a lottózást, igennel válaszolt, de azt is hozzátette, hogy tart egy kis szünetet.

