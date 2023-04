Bukhatják milliárdos lottónyereményüket az Ötöslottó nyertesei: még nem lélegezhetnek fel

Április 29-én este megütötték az Ötöslottő főnyereményét. A 17. heti sorsoláson két szerencsés játékosnak is telitalálata lett, így megosztva vihetik haza a több mint 4,5 milliárdos lottőjackpotot. Nem dőlhetnek azonban még hátra, számos adminisztratív teendőjük van még, mire megkaphatják a pénzt. A szabályok egyértelműek, a statisztikák azt mutatják, sok nyeremény ragad bent a rendszerben.

Mint arról tegnap beszámoltunk, elvitték az Ötöslottó több mint 4,5 milliárdos főnyereményét; 2 szerencsés játékos osztozhat a jackpoton. A nyerőszámokat (7; 13; 28; 47; 58.) ezúttal kézzel húzták, az egyik műsorvezető, Freddie, azaz Fehérvári Gábor Alfréd kezén múlott a főnyeremény sorsa a Szerencseszombat adásában. Hiába szorongatja a nyertes lottószelvényt a két szerencsés játékos, még nem dőlhetnek hátra, van még bőven adminisztratív teendőjük, mire megkaphatják a fejenként 2 308 107 190 forintos főnyereményt.

A nyerteseknek ugyanis a sorsolás napjától számított 90 napon belül jelentkezniük kell a Szerencsejáték Zrt.-nél a pénzéért. Ráadásul az ilyen nagy összegű nyeremények esetében a lottótársaság egy külön telefonszámot tart fenn, az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonszám a www.szerencsejatek.hu oldalon és minden értékesítőhelyen megtalálható.

Abban az esetben, ha a szerencsés játékos telefonon jelentkezik, a társaság elsődleges feladata az, hogy a szelvényen található információk alapján meggyőződjön arról, hogy valóban a nyertes kereste föl őket. Ezután kezdődik csak meg a kifizetési eljárás lefolytatása, aminek keretében sorkerül egy személyes találkozásra is. Ekkor kerül leadásra az eredeti szelvény és annak érvényességének megvizsgálása. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a nyeremény kifizetési eljárása.

A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

Amit azonban sokszor fel sem fognak a játékosok: a társaság eddigi tapasztalatai alapján a játékosok többsége csak akkor hiszi el igazán, hogy ő ütötte meg a főnyereményt, amikor kifizetésre került a pénz. Amit sokan nem tudnak kezelni, és alig pár év alatt elherdálják a milliókat, vagy éppen a milliárdokat.

Sok nyeremény ragad bent a rendszerben Bár az, hogy jelentkezünk a pénzünkért nagyon is triviálisnak tűnik, de nem minden esetben történik meg. Az utolsó ilyen eset a Pénzcentrum értesülései szerint 2018 nyarán történt, amikor is senki sem jelentkezett a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményért. További érdekesség az is, hogy bár a nyereményátvételek minden nyerőosztályban bőven 90 százalék fölött vannak. Lapunk korábbi kalkulációi szerint több ezer két találatos szelvény lapulhat az emberek zsebébe hétről hétre, amit nem váltanak be.

Hamar eltapsolták a főnyereményt

Még korábban számoltunk be Andrachek lászló és felesége, Anikó történetéről, akik még 2013-ban nyerték meg a lottót, és vitték haza a 636 millió forintos főnyereményt. A győri nő és a férje ugyanis minden pillanatát kiélvezték a hirtelen jött gazdagságnak: több lakást, egy 180 négyzetméteres házat, nyaralót és luxusautót is vásároltak, amihez – miután egyikőjüknek sem volt jogosítványa – egy sofőrt is fizettek. Mára pedig semmi sem maradt a mesés vagyonból.

A házaspár ugyanis teljesen elvesztette a realitásérzékét, és miután vettek a gyerekeiknek 1-1 lakást kétkézzel kezdték el szórni a pénzt. Nemcsak házat és luxusotthont vásároltak maguknak, de nyitottak egy kávézót is, amit 6 éve, 2017-ben kénytelenek voltak bezárni, miután többmilliós adótartozást halmoztak fel.

A balatoni nyaralótól is megváltunk idővel, az autónkat viszont csak most, három-négy hónapja adtuk el. Az az igazság, hogy magunk nem vezetünk, mert nincsen jogosítványunk, a sofőrt pedig meg már nem tudtuk megfizetni. Egyébként vele nagyon jó a viszonyunk, a kocsit is végül ő vette meg tőlünk

– mondta el korábban Anikó. A pár mára pedig a 180 négyzetméteres otthonukat leszámítva mindenüket pénzzé kellett tenniük, ráadásul a családi ház egy részét is kénytelenek voltak kiadni, hogy bevételhez jussanak.

Mi egy nagy, több mint 180 négyzetméteres családi házban élünk Győr kertvárosi részében. Az alsó szinten van egy albérlőnk, s most azon gondolkodunk, hogy egy kisebbe költözünk, mert kettőnknek nagyon nagy ez az épület. Rengeteg munkarendben tartani, a villany- és a gázszámlákról nem is beszélve. A sokszorosukra nőttek

– tette hozzá a korábbi milliomos.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon