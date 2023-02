Új kihívója akadt az Avatarnak: ez a sikerfilm tarol a magyar mozikban, most mindenki erre vált jegyet

Az Avatar - A víz útja már a múlt héten méltó kihívóra akadt, ugyanis a nyolc hét után csúszott az elsőről második helyre a legnézettebb filmek mozis toplistáján. Akkor a Magic Mike trilógia befejező részének sikerült letaszítania James Cameron nagy dobását a csúcsról, ezen a héten viszont újabb trónkövetelő tűnt fel a vásznakon! Mutatjuk, megszorongatta-e a Marvel legújabb filmje az Avatar folytatását, vagy a Magic Mike utolsó táncát a mozik kasszáinál, versenyben van-e még a Shrek-franchise új üdvöskéje. Megnéztük azt is, hogy muzsikált egy hét után a 25. évfordulóját ünneplő Titanic: szeli-e még a vizet, közeledik-e a jéghegy, vagy már el is süllyedt a filmlegenda?

Az utolsó, csütörtöktől szerdáig tartó mozis műsorhéten - február 16-a és 22-e között - a legtöbb jegyet a A Hangya és a Darázs: Kvantumániára váltották a magyar nézők a Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján. Ezzel az MCU legújabb filmje megelőzte a múlt hét győztesét, a Magic Mike utolsó táncát, amely elsőként tudta leverni a bevételi versenyben az Avatart. Így James Cameron folytatásfilmje, amelyre 13 évet kellett várni, a dobogó harmadik helyére csúszott vissza.

A bevételeket összegző grafikonon látható, hogy az Avatar folytatása csodát tett a magyar mozikban. A koronavírus világjárvány, a korlátozások időszaka a magyar nézők kedvét is elvette a mozizástól, vagy a kimozdulástól általában. Kevés film bírta rá a közönséget, hogy jegyet váltson valamelyik filmre, azonban az Avatar - A víz útjának sikerült, ami a pandémia óta egy filmnek sem: tartósan sok nézőt vonzott be a mozikba. Erre pedig már nagy szüksége volt a hazai moziknak.

Az gondolhatnánk, hogy A víz útja diadalmenetének megtörésével a mozizási kedv is alábbhagy, az elmúlt műsorhéten mégis nőttek a bevételek: 2 százalékkal, a február 9-től 15-ig tartó héten pedig 14 százalékkal az első februári héthez képest. Ugyan a pandémia óta nem volt egyetlen olyan műsorhét sem, amikor a 800 milliós összbevételt meg tudták volna haladni a mozik, az Avatar második része mégis áttörést hozott: ilyen hosszan nem vezette egyetlen film sem a heti mozis toplistát az elmúlt öt évben. Havi vagy kéthavi távlatban pedig rég nem látott nézőhullámot produkált James Cameron filmje, természetesen más filmekkel karöltve.

Ezekre a filmekre váltották a legtöbb jegyet

Nemcsak az Avatar folytatására ültek be ugyanis rengetegen a 2022. december 15-i premier óta, hanem sok más filmre is többen váltottak jegyet. A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a nyolchetes menetelés után hogyan váltotta le a toplista élén James Cameron látványfilmjét a Magic Mike utolsó tánca, most pedig egy újabb film kerülhetett a toplista élére: A Hangya és a Darázs: Kvantumánia.

Látható az is, hogy az Avatar folytatása még kevesebb látogatóval (12 454) is több bevételt tud csinálni, mint a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (12 643). A TOP10 között még mindig az Avatar-jegyekre adnak ki a legtöbbet a nézők, átlagosan 2315 forintot, míg például a Magic Mikera 1995 forintot, Az almafa virága pedig nézőnként átlagosan 1600 forintot hozott. Ez adódhat abból, hogy az Avatart sokan 3D-ben és/vagy IMAX-ben nézik, ezekre a vetítésekre drágább a jegy, valamint a Cinema City mozihálózat jegyárai is jellemzően magasabbak, mint az artmozik, vagy városi mozik árszintje. Az átlagos jegyárakat az is csökkentheti, ha a film célközönsége a gyerekek, vagy a családok - hiszen ők kedvezménnyel vesznek jegyet, ezért is maradhatott le a Csizmás, a kandúr, pedig többen mentek el rá az elmúlt műsorhéten, mint az Avatarra.

A TOP10-be bekerült még A gép Gerard Butlerrel, Az ember, akit Ottónak hívnak Tom Hanks-szel, A bálna Brendan Fraserrel a főszerepben. Jól szerepelt még a mozipénztáraknál Az almafa virága, a TÁR és Guy Ritchie új akciófilmje Jason Stathammel, a Fortune hadművelet - A nagy átverés is.

Oscar-díj várományos filmek, közelgő premierek

Ahhoz, hogy az áttörés, amit az Avatar folytatása hozott a magyar mozikban, tartós legyen, az is kell, hogy legyen mit nézni. Szerencsére épp most kanyarodunk rá az Oscar-szezonra, így sok remek film érkezik a következő hónapokban. Még mindig műsoron van például A bálna, amelyet 3 kategóriában jelöltek Oscarra, vagy A sziget szellemei , ami 7 jelölést gyűjtött be. Szintén vetítik még a mozik a Babylont, a a moziimádók új kedvencét, mely 3 jelölést kapott. Animációs kategóriában pedig versenyben van a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság, mely egyöntetűen a kedvence a közönségnek és a kritikának is - ami elég ritka eset.

Feltehetően még sokan váltanak majd jegyet a következő hetekben a február 16-án bemutatott A Hangya és a Darázs: Kvantumánia című új MCU-filmre, a Magic Mike trilógia befejező darabjára, de még az Avatarra is. Szintén a héten mutatták be Az almafa virága című magyar-vietnámi romantikus filmet, illetve a TÁR-t. Utóbbi, a (kitalált) világhírű karmester, Lydia Tárról szóló filmnek magas pontszámot adtak azok a magyar nézők, akik már láthatták azt lapunk korábbi értesülései szerint.

A következő hetek sztárja lehet a Kokainmedve című thriller-vígjáték Keri Russell és Alden Ehrenreich főszereplésével, melyben egy medve talál az erdőben egy csomag elhagyott kokaint, és miután elfogyasztja elszabadul a pokol. Az első kritikák szerint nagyon szórakoztató mozinak ígérkezik.



A hónap végén pedig jön a gyerekmese ihlette horror, a Micimackó: Vér és méz, a Creed III, és a The Woman King – A harcos. Márciusban érkezik a mozikba a Sikoly széria 6. darabja - azonban mivel a horrorfilm X-besorolást kapott - ez még a 18-as karikánál is durvább kategória - a mozik csak este 10 után tűzhetik majd műsorra. Sokan várhatják már a Volt egyszer egy nyár (Aftersun) című többszörös díjnyertes filmet is, melynek főszereplőjét, Paul Mescalt jelölték legjobb színész kategóriában Oscarra is az alakításáért. Március második felétől pedig özönlenek majd a blockbusterek, érkezik a mozikba a 65 című sci-fi film Adam Driverrel, a Shazam! második része és a John Wick: 4. felvonás is.