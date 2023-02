Ezeket a filmeket várja a leginkább a magyar közönség 2023-ban: itt a hivatalos lista

Egyre gyakoribb a magyar filmkedvelők körében is, hogy digitálisan naplózzák és értékelik kedvenc filmjeiket. A kifejezetten erre a célra létrehozott portál, a Letterboxd még év elején közzétette összesített statisztikáit arról, hogy felhasználóinak melyek voltak a kedvenc filmjei, mely filmek kapták a legmagasabb pontszámokat, illetve hogy melyek a 2023-as legjobban várt alkotásai. Most a Pénzcentrum kérésére azt is elárulták, mi a helyzet Magyarországon: melyek voltak 2022-ben a magyar felhasználók kedvenc filmjei, illetve milyen filmeket várnak a magyar filmrajongók 2023-ban a leginkább. Mutatjuk a toplistákat!

A Letterboxd 2022 IN REVIEW éves összefoglalójából kiderült többek között, melyek voltak a portálon legmagasabb pontszámot elért 2022-es filmek, a legnépszerűbb - legtöbb felhasználó által naplózott - filmek, a legtöbb felhasználó által kedvelt, viszont legalacsonyabb pontszámú filmek tavaly és a legnagyobb várakozás övezte 2023-as filmek. A Pénzcentrum kikérte néhány kategóriából a magyar felhasználók adatait is - így már nemcsak azt tudhatjuk, mit várnak 2023-ban leginkább a kritikusok, hanem azt is, hogy mire lesznek kíváncsiak a nézők. A toplisták nem teljesen vágnak egybe a nemzetközi trendekkel, vannak egyezések és meglepő különbségek is.

A legmagasabbra értékelt 2022-es filmek toplistáján az összes felhasználó véleménye alapján az első helyet a Minden, mindenhol, mindenkor szerezte meg. A 11 Oscar-jelölést megszerző filmet még tavaly áprilistól játszották a magyar mozik, viszont a díjszezonra való tekintettel ismét műsorra tűzték. A magyar felhasználók toplistáján azonban csak a második helyen van Dan Kwan és Daniel Scheinert alkotása - az első helyet a Shrek franchise legújabb darabja a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság szerezte meg. A decemberben bemutatott film feltehetően a népszerűségének köszönhetően még egy ideig műsoron lesz.

A nemzetközi listára és a magyarra is egyaránt felkerült A sziget szellemei (The Banshees of Inisherin), az Erőszakik rendezőjének legújabb filmje, melyben visszatér a Colin Farell és Brendan Gleeson színészpáros is. A Volt egyszer egy nyár (Aftersun) szintén szerepel mindkét listán, bár ezt a filmet moziban leghamarabb csak márciusban lehet megtekinteni.

A magyar listára felkerült ezeken túl a Babylon, a Nyolc hegy, a TÁR, a Top Gun: Maverick, a Marcel the Shell with Shoes On és a War Pony. A Hollywood némafilmes aranykorának alkonyáról szóló Babylont - Brad Pitt főszereplésével - még játsszák a magyar mozik, a Nyolc hegy viszont már csak elvétve kerül műsorra a délutáni idősávban, igyekeznie kell annak, aki moziban akarja elcsípni a két olasz fiatal barátságáról szóló megindító drámát. A (kitalált) világhírű karmester, Lydia Tárról szóló TÁR-t februártól közepétől láthatjuk. A War Ponyt a hétvégén lehetett megtekinteni a Cinema Niche vetítéssorozat keretében - illetve korábban filmfesztiválon -, de remélhetően később is lesz belőle vetítés.

A Top Gun: Maverick még a nyáron csalt rengeteg nézőt a moziba, a Marcel the Shell with Shoes On pedig egy érdekes animációs film, amelyet Oscarra is jelöltek, így lehetséges, hogy megtekinthető lesz nagyvásznon is néhány alkalommal.

Ezekre a filmekre voltak legtöbben kíváncsiak 2022-ben

Nemcsak a pontszámok, hanem a filmeket övező kíváncsiság is fontos mutató abban, hogy melyek voltak az Év Filmjei. A nemzetközi és a magyar toplistát egyaránt a Batman vezeti, nyomában a Minden, mindenhol, mindenkorral. Nem csoda, hogy a TOP10-ben jórészt blockbusterek kerültek: Batman, Marvel-filmek, a Top Gun folytatás, vagy a Jordan Peele új horrorja, a Nem. Nagy érdeklődés övezte streamingen elérhető filmek is kerültek a TOPba, mint Tőrbe ejtve alkotóinak új filmje Az üveghagyma, vagy a még 2021 végén debütált Ne nézz fel!

Nem remekmű, de azért szerettük

Letterboxdon van egy külön kategória azoknak a filmeknek, amelyeket a legtöbben kedvelnek, mégis alacsony a pontszámuk. Ugyanis nem csak az 5 csillagos skála szolgál a filmek értékelésére, hanem van egy szív alakú jelölő is külön. Így ha egy filmet nem is tart az ember kifejezetten jó filmnek, de valamiért közel áll a szívéhez, azt is tudja jelölni magának a naplójában, illetve a többi felhasználónak. Így lehetséges, hogy egyes filmeknek alacsony a pontszáma, mégis sokan szerették azokat. Az alábbi toplistán ezek a sokak által kedvelt, de alacsonyra értékelt filmek szerepelnek:

Ezúttal is egybevág a magyar és nemzetközi listán az első két helyezett: a Morbius és a Moonfall. A Jared Leto főszereplésével készült (a Marvel Cinematic Universe-hez tartozó) Morbius streamingfilmként vagy sorozatként biztosan jobban megállta volna a helyét, azonban nem sikerült megütnie egy bizonyos szintet. Az alacsony pontszámban közrejátszhat a rajongók kiábrándulása is az MCU-ból. A Moonfall pedig Roland Emmerich újabb katasztrófafilmje, amely szintén csalódás lehetett sok filmkedvelő számára a pontok alapján.

A listán szerepel két romantikus film is: az egyik Az elveszett város Sandra Bullock-kal és Channing Tatummal, a másik a Beugró a paradicsomba George Clooneyval és Julia Roberts-szel. Ezek valószínűleg azért szerepelnek itt, mert az ilyen típusú filmek célközönsége kifejezetten szerette, míg mások nem különösebben értékelték ezeket. Hasonló sorsra juthatott A végzős év is Rebel Wilsonnal.

Aztán szintén külön kategória A texasi láncfűrészes mészárlás. Az ikonikus film folytatása nem egy jólsikerült darab a kritikák és rajongók szerint sem, viszont valószínűleg aki eleve nem korszakalkotó remekműre számít, megelégszik pár jól komponált vérengzős jelenettel, az nem csalódhat nagyot a filmben. Több blockbuster szintén a listára került, mint az Uncharted című videojátékadaptáció, a Legendás állatok franchise harmadik filmje, és a Jurassic World: Világuralom.

A 2023-as év legjobban várt filmjei

Christopher Nolan legújabb dobása, az igazi sztárparádé Oppenheimer, illetve a Baumbach-Gerwig páros Barbie című filmje Ryan Goslinggal és Margot Robbieval a főszerepben sok nézőt érdekel világszerte és Magyarországon is. Nem meglepő, hogy a listán van a nagyszabású Dűne film folytatása, A galaxis őrzői volume 3., vagy az új Indiana Jones-film. Sokan várják Ari Aster új filmjét a Beau Is Afraid-et Joaquin Phoenix főszereplésével, Cronenbergtől az Infinity Pool című horrort, illetve Wes Anderson Asteroid City című filmjét ugyancsak Margot Robbieval. Sokan érdeklődnek továbbá a The Killer című új David Fincher film iránt is Michael Fassbenderrel és Tilda Swintonnal:

Az Oppenheimer várhatóan július 20-án kerül a magyar mozikba, akárcsak a Barbie. A Dűne második része és a The Killer leghamarabb novemberben várható, a Beau Is Afraid viszont talán már áprilisban. Sokan várják mind a magyar, mind a külföldi filmkedvelők a Pókember: A Pókverzumon át című animációs filmet is, melynek első része Oscart is nyert. A Pókverzum 2 június 1-jén érkezik. A galaxis őrzői volume 3. május elején kerül a mozikba, az Asteroid City június közepén várható. Az Indiana Jones és a sors tárcsája pedig június végétől lesz látható.