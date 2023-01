Lecsap az állam a gyógy- és termálfürdőkre: államosítás a terv, már kitört az ellenállás

Mivel a kormány szerint az önkormányzatoknak nincs pénzük a termálfürdők fenntartására, állami tulajdonba vennék azokat.

Mivel a kormány szerint az önkormányzatoknak nincs pénzük a termálfürdők fenntartására, állami tulajdonba vennék azokat - ez derült ki egy, a Telex birtokába jutott kormányzati anyagból. A munkadokumentumot Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jegyzi, és ebből kiderül, hogy a nehéz finanszírozás miatt az állam venné át a termálfürdőket.

A munkaanyagban az is szerepel, hogy az állam később koncesszióba is tervezi adni a fürdőket, amelyeket a covid is alaposan megtépázott, a turizmus beszakadása miatt jelentősen csökkentek a bevételek. A terv azonban máris komoly felzúdulást keltett, Hajdúszoboszló polgármestere kijelentette, a város ragaszkodik nagy hírű fürdőjéhez.

Hajdúszoboszló a fürdőjét nem adja! Reméljük, hogy az egész csak hírlapi kacsa, de ha Nagy Márton miniszter ragaszkodik a tervéhez, akkor számoljon a szakma ellenállásával. A hajdúk soha nem adják fel függetlenségüket és ősi jussukat!

- reagált a város polgármestere, Czeglédy Gyula, aki korábban a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója is volt.