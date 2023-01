Elindult a visszaszámlálás: aki siet, így vehet még olcsóbb bérletet a Szigetre 2023-ban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még vásárolható nagyjából egy napig Sziget-bérlet early bird kedvezménnyel, mellyel jellemzően több mint 7 százalékot spórolhatnak most a fesztiválozók a vételárból. Az idei lineup olyan neveket tartalmaz már most, mint Billie Eilish, David Guetta, Florence + The Machine, vagy az Imagine Dragons.

A Sziget-fesztiválra még bő egy napig 130 ezer forintért lehet bérletet váltani, ezzel 9 600 forint spórolható meg. A VIP bérlet még egy napig 218 ezer forint, utána már 227 600 forint. A háromnapos bérlet 96 ezer forint helyett most még 88 ezer forint. A VIP háromnapos bérlet pedig 162 ezer forint helyett most még 154 ezerért megvásárolható. Az idei fesztivált 2023. augusztus 10-e és 15-e között rendezik meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2019-ben a hetijegyek elővételben 109 990 forintért voltak megvásárolhatóak. Tavaly a hatnapos bérlet elővételben 90 ezer forint volt. Aki erről lemaradt, annak 2022-ben a teljes árú hetijegyért 130 ezer forintot kellett fizetnie. 2023-ban még jól jár az, aki 130 ezer forintért meg tudja venni a heti bérletét. Tavaly még volt lehetőség olcsóbban jegyet, bérletet váltani a 2023-as Sziget-fesztiválra, a korábbi Early Bird akcióban elérhető bérletek ára 110 ezer forintba, a VIP-bérletek pedig 198 ezer forintba került. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a friss bejelentés: új gigafesztivál épül a soproni VOLT fesztivál romjain Sopron nem maradhat fesztivál, nem maradhat ünnep nélkül: jön a SopronFest jövő tavasszal.

Címlapkép: Getty Images

