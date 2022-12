Elképesztő akciót robbantott a Lidl: ilyen tényleg csak egyszer van egy évben

Lassan, de biztosan elérkezünk az év utolsó hetéhez, a karácsonyi hajrá is a végéhez ér. Ezen a héten sem volt hiány sem bejelentésekből, sem hírekből sem érdekességekből. A Pénzcentrum heti hírösszefoglalója az 51. hétről is eseménydús képet mutat.

A karácsonyi ünnepségek a végéhez közelednek, sokan készülhetnek az év utolsó hetére. A Pénzcentrumon sem volt hiány az év végi hajrában hírekből, újdonságokból és bejelentésekből. A héten lezajlozz az év utolsó kormányinfója, az MNB is kiadta az Inflációs jelentését, de készültünk interjúkkal és hírekkel is.

Az 51. hét is bővelkedett bejelentésekből, az MNB megtartotta utolsó kamatdöntő ülését, a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamat 13,0 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi, idei utolsó kamatmeghatározó ülésén. Ezen kívül pedig a jegybank 14,5-14,7 százalékra emelte idei inflációs prognózisát, a GDP-várakozását 4,5-5,0 százalékra emelte legfrissebb, decemberi Inflációs jelentésének kedden közölt főbb számai szerint.

Az Európai Unió országai jóváhagyják a gázársapkát, ami akkor léphet életbe ha a gáz referenciaára 180 euró/megawattóra szintre emelkedne - jelentette be a cseh soros elnökség szóvivője twitteren. Az év utolsó kormányülésén pedig Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a 2023-as év kihívása az lesz, hogy elkerüljük a recessziót.Ráadásul távolról sincs vége az inflációnak, a legjobb forgatókönyv szerint is erőteljesebb drágulás jön 2023-ban éves szinten, mint idén. Ráadásul az élelmiszerárak 2022-höz képest tovább emelkednek - ezzel számol a Magyart Nemzeti Bank a most kiadott inflációs jelentésében. Ezen kívül pedig a helyreállítási terv után a 2021–2027-es kohéziós források felhasználását magában foglaló partnerségi megállapodás szövegét is elfogadta az Európai Bizottság.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter bejelentette, hogy az átlagfogyasztás felett sem emelkednek a gáz- és áramárak januártól.

EZ IS ÉRDEKELHET Rezsiemelés: hivatalos, ennyit kell fizetni a gázért, áramért januártól Januártól nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

2023. január 1-től érvényesek a frissen bejelentett változások: jelentősen növekszik a minimálbér, a garantált bérminimum, és ezáltal a gyermekgondozási díj (gyed), a hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja is.

EZ IS ÉRDEKELHET Minimálbér emelés 2023: nagyot nő a GYED, az álláskeresési járadék összege is Jelentősen növekszik a minimálbér, a garantált bérminimum, és ezáltal a gyermekgondozási díj (gyed), a hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja is.

A héten dübörgött a karácsonyi hangulat

A héten már mindenki javában a karácsonyra készülődött, még aki lemaradt vásárolhatott pár ajándékot. Mi szakértőket kérdeztünk arról, hogy hogyan készülődhetünk az ünnepekre, és mit érdemes gyermekünknek ajándékba adni - erre a kérdésre Csík Veronika, pszichológus válaszolt.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt milliónyi magyar szülő rontja el karácsonykor: a gyerek jövője is rámehet az ajándékozásra A legtöbb magyar zsebbe készül nyúlni, ha az ünnepekről van szó, hiszen a gyerekeknek, szeretteiknek sokan vásárolnának szép, lehetőleg nagy ajándékokat.

Az interneten terjed a legújabb TikTok őrület, amelyben Grincsnek öltözött felnőttek - vélhetően rokonok, közeli ismerősök - rémítik halálra a gyerekeket. A trend kapcsán pszichológust kérdeztünk, milyen traumát okozhat ez a kicsikben, lehet-e hosszú távú következménye egy ilyen "műsorszámnak".

Az ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke a bejgli, vagy a tekercs, amelyről szintén írtunk. A pékségekben már elindult az előrendelés, a boltok polcai is roskadoznak a kínálattól, de van, aki már otthon javában az ünnepi bejgli-sütésre készülődik. Mi is megkérdeztük a nagyobb üzletláncokat, valamint a Magyar Cukrász Ipartestületet, hogy ők hogyan készülnek a bejgli-szezonra. De a bejgli mellett a karácsonyi asztal másik sztrájáról, a halászléről is írtunk. Magyarországon ugyanis a hagyományos karácsonyi menünek sok családban ma is elengedhetetlen fogása a halászlé. Azonban ahány ház, annyiféleképpen készítik ezt a fogást, ki a bajai, ki a tiszai receptre esküszik, és vannak akik szerint a balatoni halászlé az igazi. A Pénzcentrum kutatásából most kiderült, milyen formában szeretik, készítik a legtöbben a halászlét. Az egyes receptek kedveltsége megyénként is nagy különbségeket mutat.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt kevesen tudják a hagyományos magyar halászléről: az egészségükkel játszanak? A legfrissebb elemzésünkben azt vizsgáltuk, ki hogyan szereti leginkább a halászlét: a bajai, tiszai, vagy balatoni recept szerint.

Ráadásul van, ahol már most elkezdődtek az akciók is, például a Lidl-ben is, aminek keretében már most megvehetjük a szilveszteri tűzijátékot az áruházláncban. A párszáz forintos patronoktól egészen a több tízezer forintos rakétákig tudunk válogatni - szúrta ki a Pénzcentrum a Lidl akciós újságában.

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő akciót robbantott ma a Lidl: ilyen tényleg csak egyszer van egy évben Elindultak az év végi akciók a Lidl-ben, aminek keretében már most megvehetjük a szilveszteri tűzijátékot az áruházláncban.

Ez vár ránk jövőre

A karácsonyi hangulat mellett azonban már érkeznek a jövő évre vonatkozó jóslatok is. Ne legyenek illúzióink: az autóárak nem fognak a járvány előtti szintre visszasüllyedni - erről beszélt egy német elemzőcég szakértője. Mint kifejtette, a drágulás viszont megállni látszik, de egy magas szinten stagnál. Sőt, vannak olyan autók is, amelyek használtan drágábbak, mint újonnan voltak. Az sem segít a helyzeten, hogy a cégek most ritkábban váltogatják az autóikat.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre nehezebb helyzetben a magyar autóvásárlók: nagyot nézhet 2023-ban, aki használt kocsit venne Ne legyenek illúzióink: az autóárak nem fognak a járvány előtti szintre visszasüllyedni - erről beszélt egy német elemzőcég szakértője.

Utazás kapcsán is vár ránk a káosz, a mostani ünnepi időszakban közel annyian ülnek repülőre, mint a nyári szezon csúcsán, és egészen biztosan lesznek váratlan meglepetések, késések, járattörlések már csak a megváltozott meteorológiai környezet miatt is. Ez persze utaskén elképesztően bosszantó, ám érdemes megállni egy pillanatra, és a folyamatok mögé tekinteni: a repültetés világ egyik legbonyolultabb, legösszetettebb feladata, mely sok ezer ember összehangolt, precíz munkáján nyugszik - mondta el a Pénzcentrumnak Mauro Aquiar Peneda, a Wizz Air műveletirányító központ vezetője.