2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
euró, lottó, eurojackpot
Szórakozás

Valakinek nagyon szépen indul az új év: 28 milliárdos nyeremény született az Eurojackpoton!

Pénzcentrum
2026. január 3. 09:00

Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?

Rögtön az év legelső sorsolásán elvitték az Eurojackpot régóta halmozódó, 74 millió eurós (ez átszámítva 28 milliárd forint) főnyereményét a péntek esti sorsoláson.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot játékban 5+2 számot kell megjelölni a két játékmezőn: az A mezőn 50. a B mezőn 12 szám közül választhatjuk ki a szimpatikusakat. Nyereményt akkor érhetünk el, ha a két mezőn összesen legalább 2+1 vagy 1+2 találatunk van: ha pedig minden számot helyesen tippeltünk meg, akkor miénk a főnyeremény, ami most a már említett 74 millió euró volt.

Az Eurojackpot nyerőszámai az 1. játékhét pénteki sorsolásán a következők voltak:

10; 15; 29; 34; 38; 2; 9

A magyar szuperlottó-rajongóknak az év első sorsolása nem hozott komoly pénzesőt: a legmagasabb hazai nyeremény a V. nyerőosztályban, 4+1 találattal született, és 124 ezer forintot ér. Összesen még további 15-16 ezer magyar játékos nyert pár ezer forintos összegeket az Eurojackpoton.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:00
08:10
07:45
06:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2026. január 2.
Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig
2026. január 1.
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
7 napja
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Specifikus kockázat
a növények biológiai sajátosságaitól és az ezekből adódó kár iránti érzékenységtől függő veszélyeztetettségi fok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 09:30
Támadást indított Donald Trump: robbanások, drónok és helikopterek nyitották az új háborút + videó
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 08:10
Nincs még vége a télnek: több megyében is kopogtathat ma a havazás, itt kell számítani rá
Agrárszektor  |  2026. január 3. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.01.03. szombat