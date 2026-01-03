Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Valakinek nagyon szépen indul az új év: 28 milliárdos nyeremény született az Eurojackpoton!
Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?
Rögtön az év legelső sorsolásán elvitték az Eurojackpot régóta halmozódó, 74 millió eurós (ez átszámítva 28 milliárd forint) főnyereményét a péntek esti sorsoláson.
Az Eurojackpot játékban 5+2 számot kell megjelölni a két játékmezőn: az A mezőn 50. a B mezőn 12 szám közül választhatjuk ki a szimpatikusakat. Nyereményt akkor érhetünk el, ha a két mezőn összesen legalább 2+1 vagy 1+2 találatunk van: ha pedig minden számot helyesen tippeltünk meg, akkor miénk a főnyeremény, ami most a már említett 74 millió euró volt.
Az Eurojackpot nyerőszámai az 1. játékhét pénteki sorsolásán a következők voltak:
10; 15; 29; 34; 38; 2; 9
A magyar szuperlottó-rajongóknak az év első sorsolása nem hozott komoly pénzesőt: a legmagasabb hazai nyeremény a V. nyerőosztályban, 4+1 találattal született, és 124 ezer forintot ér. Összesen még további 15-16 ezer magyar játékos nyert pár ezer forintos összegeket az Eurojackpoton.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Szilveszteri CHART: furcsa európai toplisták, meglepő „győztesek” és magyar tanulságok. Amikor a statisztikák nem nyomasztanak, hanem szórakoztatnak.
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították.
Budapest új, szigorú tűzijátékrendeletet vezet be szilveszterre: a legtöbb pirotechnikai eszköz használata időben és területileg is korlátozott.
A 78 éves színművész az elmúlt években sorozatos tragédiákat élt át.
Ha Magyarország legboldogabb emberét keresed, akkor nagy eséllyel egy 41 és 55 év közötti, veszprém megyei vállalkozóban találod meg.
A brit uralkodó által kiadott újévi kitüntetési lista 1157 nevet tartalmaz, köztük számos közéleti személyiséget.
A mulatós szerint volt idő, amikor fel sem tűnt neki, mennyi pénzt keres, a börtön után azonban teljesen átértékelte az életét.
Szilveszterkor nem tiltják be a tűzijátékokat, de az idei évben sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet majd használni őket.
Gyógyíthatatlan betegségéről vallott Pogány Judit: járok injekcióra, de ez csak lassítja a folyamatot
Pogány Judit gyógyíthatatlan szembetegséggel küzd, ami miatt már nem képes egyedül közlekedni.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Az új, 2025-ös budapesti tűzijáték-szabályozás idén szilveszterre jelentős változásokat hozott: szigorították a pirotechnikai eszközök használatát időben és térben egyaránt.
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
Elmaradhatatlan része az év végének és az új évnek a Szerencsejáték Zrt. új esztendőt köszöntő sorsjegye.
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
December 20-tól feladott ötös lottó szelvények - és az érvényes öthetes szelvények - már érvényesek a szilveszteri szuperlottó sorsolásra, így módosult a fogadási határidő.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 190 millió forintos főnyereményt?
Most közölte a meteorológiai szolgálat: sarkvidéki hideg tör be az országba, -10 foknál is hidegebb lehet!
Szilveszter éjszakáján fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, amit a szél hatása miatt még hidegebbnek fogunk érezni.
Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal.
Fontos! Ma este nem húzták ki az Ötöslottó 52. heti nyerőszámait, viszont a Joker játék nyerőszámait igen.
Pár nap és kiderül lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak.