Valakinek nagyon szépen indul az új év: 28 milliárdos nyeremény született az Eurojackpoton!

Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?

Rögtön az év legelső sorsolásán elvitték az Eurojackpot régóta halmozódó, 74 millió eurós (ez átszámítva 28 milliárd forint) főnyereményét a péntek esti sorsoláson.

Az Eurojackpot játékban 5+2 számot kell megjelölni a két játékmezőn: az A mezőn 50. a B mezőn 12 szám közül választhatjuk ki a szimpatikusakat. Nyereményt akkor érhetünk el, ha a két mezőn összesen legalább 2+1 vagy 1+2 találatunk van: ha pedig minden számot helyesen tippeltünk meg, akkor miénk a főnyeremény, ami most a már említett 74 millió euró volt.

Az Eurojackpot nyerőszámai az 1. játékhét pénteki sorsolásán a következők voltak:

10; 15; 29; 34; 38; 2; 9

A magyar szuperlottó-rajongóknak az év első sorsolása nem hozott komoly pénzesőt: a legmagasabb hazai nyeremény a V. nyerőosztályban, 4+1 találattal született, és 124 ezer forintot ér. Összesen még további 15-16 ezer magyar játékos nyert pár ezer forintos összegeket az Eurojackpoton.

