2025. december 31. szerda Szilveszter
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pezsgő, pezsgők, törley, újév, szilveszter
Szórakozás

Így lett Magyarország pornónagyhatalom: végre egy statisztika, amiben "verjük" egész európát!

Jeki Gabriella
2025. december 31. 19:00

Az év végi számvetés Magyarországon sem mindig csak komor gazdasági mutatókról szólhat. A CHART by Pénzcentrum szilveszteri különkiadása hazai nézőpontból mutatja meg, hogyan árulkodnak Európáról azok a statisztikák és rangsorok, amelyek a mindennapi szokásokat és mentalitásokat ragadják meg. A magyar adatok és összehasonlítások ebben a kontextusban nem elszigetelten jelennek meg, hanem az európai sokszínűség részeként. A könnyedebb megközelítés mögött továbbra is objektív, adatvezérelt szemlélet áll. Mutatjuk Európa legfurcsább rangsorait!

Az év utolsó napja hagyományosan a számvetésé, ám ilyenkor a statisztikákhoz is megengedőbben közelíthetünk. A CHART by Pénzcentrum szilveszteri különkiadása tudatosan szakít a megszokott, komor gazdasági megközelítéssel, és olyan adatokat, rangsorokat helyez előtérbe, amelyek egyszerre szórakoztatóak és elgondolkodtatók. A cél nem az elemzések súlyának csökkentése, hanem annak megmutatása, hogy a számok más nézőpontból vizsgálva is érvényes, sőt sokszor beszédesebb következtetésekhez vezethetnek. Ez a megközelítés Európát is új fénytörésben láttatja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szilveszteri adásban a CHART by Pénzcentrum eltér a klasszikus témáktól: nem inflációról, reálbérekről, befektetésekről, vagy demográfiai kihívásokról esik szó, hanem olyan statisztikákról, amelyek már önmagukban is mosolyt csalhatnak az arcokra. A 2025-ös év utolsó epizódja ritkán emlegetett európai rangsorokat gyűjt egy csokorba, amelyek a mindennapi életünkről, szokásainkról és apró, mégis árulkodó különbségeinkről mesélnek. Ezek az adatok nem a megszokott gazdasági hierarchiákat rajzolják újra, hanem a kontinens kevésbé látható arcát mutatják meg.

Európa ebben az adásban furcsa toplisták és váratlan „győztesek” szemszögéből tárul fel. A bemutatott chartok rávilágítanak arra, hogy a kontinens sokszínűsége nem csupán gazdasági teljesítményben vagy társadalmi struktúrákban érhető tetten, hanem mentalitásban, hétköznapi viselkedésmintákban és kulturális beidegződésekben is. Az ilyen rangsorok gyakran többet mondanak egy-egy ország működéséről és önképéről, mint a hagyományos mutatók, éppen azért, mert a megszokott kereteken kívül helyezkednek el.

A CHART by Pénzcentrum szilveszteri adásában az adatvizualizáció humoros, mégis tudatos alkalmazása kulcsszerepet játszik abban, hogy a számok azokhoz is közelebb kerüljenek, akik egyébként ritkábban követnek gazdasági vagy társadalmi elemzéseket. Az év utolsó epizódja arra emlékeztet, hogy a statisztikák nemcsak problémák feltárására alkalmasak, hanem képesek tükröt tartani elénk egy furcsa, ellentmondásos és sokszínű világban. Így a könnyedebb megközelítés sem von le az adatok értékéből, inkább új értelmezési lehetőségeket nyit meg.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szórakoztató, nem hétköznapi adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

 
Címlapkép: Getty Images
#európa #szilveszter #penzcentrum #statisztika #adatok #szórakozás #felnőtt #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:08
19:30
19:00
18:32
18:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
2025. december 31.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
NAPTÁR
Tovább
2025. december 31. szerda
Szilveszter
1. hét
December 31.
Szilveszter
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 19:30
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 18:06
Kvíz: Mindenre emlékszel 2025-ből? Teszteld a tudásod az év legemlékezetesebb eseményeiről!
Agrárszektor  |  2025. december 31. 19:32
Kemény hideg érkezik Magyarországra: mutatjuk, mi várható az év elején