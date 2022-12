Veszélyes Grincs-videók jelentek meg a TikTokon: ettől könnyen pszichés beteg lehet a gyerek

Újabb őrület terjed a TikTok videómegosztón: Grincsnek öltözött felnőttek - vélhetően rokonok, közeli ismerősök - rémítik halálra a gyerekeket. A trend kapcsán pszichológust kérdeztünk, milyen traumát okozhat ez a kicsikben, lehet-e hosszú távú következménye egy ilyen "műsorszámnak".

Ugye ismered "A Grincs" című karácsonyi mesét?! Ha mégsem, akkor röviden a cselekmény: egy karácsonyt gyűlölő lény végül szeretetre és megértésre talál, és barátokat is szerez annak ellenére, hogy életcélja tönkretenni a karácsonyt közössége tagjai számára, mert álszent és álságos ünnepnek tartja. A Grincs, a film húsz évvel ezelőtti bemutatója óta, szinonimájává vált a karácsonyt tönkretenni akaró embereknek, most azonban olyan "kihívás" terjed a TikTok videómegosztó platformon, melyet viccesnek tényleg csak az nevez, akinek nincsen szíve. Pszichológust kérdeztünk a legújabb őrületről.

Az alábbi videóban azt láthatjuk, amint egy Grincsnek öltözött illető beront egy családi házba, felkapja az egyik - az ijedtségtől tombolva zokogó - gyermeket, majd felborítja és hóna alá kapja a karácsonyfát is, és kivonul velük az ajtón. Hasonló videókból ezrével van mostanában a TikTokon (ha a lenti nem lenne elég, keress rá a "grinch" hastagre), vagyis úgy tűnik, népszerű "kihívás" lett ez a szülők, közeli hozzátartozók körében.

A videók többségén úgy tűnik, a gyerekeken kívül minden, vélhetően beavatott felnőtt jól mulat a műsoron. A legtöbb felvételen viszont egyértelműen kivehető, hogy a gyerekek többsége konkrétan halálra van rémülve a "Grincs kihívástól". A trend kapcsán pszichológushoz fordultunk, hogy kiderítsük, vajon milyen hatással lehet mindez a gyerekekre, lehet-e hosszú távú pszichés következménye egy ilyen "műsorszámnak".

Évekre szóló traumát okozhat

Kérdéseinkre Stáhly Kata pszichológus, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Nemecsek nevű programjának szakmai vezető válaszolt. Egyetértett abban, hogy amit a videón látunk, túlmutat egy vaskos tréfán: sok évre szóló traumát okozhat a gyerekeknek. De egyáltalán mi az a trauma?

Gyerekkori traumának azokat az eseményeket nevezzük, amely fenyegetik, veszélyeztetik a gyerek testi-lelki épségét, egészségét. A traumatizáló esemény lehet veszélyes, erőszakos, fenyegető, rémületet keltő. Az is súlyosan traumatizáló, ha nem közvetlenül a gyerekkel történik ilyen esemény, de tanúja annak. Azt szokták mondani, hogy a trauma egy normális reakció egy nem normális eseményre. Abszolút egyénfüggő, hogy ki erre hogyan reagál és milyen következményei lesznek akár rövid, akár hosszútávon. Azonban ha egy gyerek átél egy traumát, akkor az sosem múlik el nyomtalanul, mindig lesz valamilyen következménye, vagy hatása az életére. A trauma minden életkorban nagy hatással lehet az emberre, de a 8-9 évesnél fiatalabb gyerekek különösen sérülékenyek

- mondta a pszichológus. Abban is egyetértett lapunkkal, hogy ilyet soha, semmilyen esetben nem szabad gyerekekkel csinálni.

A videóban látott jelenet megdöbbentő és végtelenül káros. Még felnőttként is ijesztő egy olyan helyzet, amikor hirtelen egy ismeretlen(aki ráadásul el is van maszkírozva) egyszer csak beront a szobába. Hogy ezt követően felkapja az egyik kisfiút és úgy tesz, mintha elrabolná, az nagyon félelmetes lehet a kisgyereknek. Talán emlékszünk azokra az ijesztgetésekre, hogy "ha nem viselkedsz jól, elvisz a mumus". A gyerekeknek ennek az elképzelése is nagyon félelmetes, ha ez meg is történik(mint a jelenetben), az bőven kimeríti a traumatizálódás fogalmát. A videóban látott esemény sajnos nagyon valószínű, hogy hosszabb távon is okoz problémákat a kisfiúnak. A kisfiú arcán a totális félelem látszik, illetve az is sokat elárul az ő helyzetéről, hogy miközben viszik ki a szobából, egyáltalán nem ellenkezik, vagy rúgkapál. Ennek az az oka, hogy ha az embert trauma éri, az első reakció nagyon sok esetben a lefagyás, ami tehetetlenséggel jár

- véli Stáhly Kata. Hozzátette azt is, hogy ha fegyelmezésnek is szánták, akkor sem elfogadható az, amit a videón látunk.

Soha nem elfogadható a fegyelmezésnek az a formája, amikor a gyerek testi, vagy lelki egészsége szenved kárt. Sem szóban, sem tettekkel, sem ijesztéssel, sötét szobába zárással, vagy fenyegetéssel nem árthatunk a gyerekeknek, és erre nem hozható fel semmilyen indok. Magyarországon zéró tolerancia van a gyermekbántalmazás minden formájával szemben 2005 óta, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy gyereknek semmilyen formában és semmilyen indokkal nem okozhatok kárt - szülőként sem.

Nem hazugság, hanem mese nekik a karácsony

Mivel napokra vagyunk a sokak számára legnagyobb ünneptől, arra is kíváncsiak voltunk, hogyan foglalkozzunk egyáltalán ilyenkor a gyerekekkel - elvégre persze előfordulhat, hogy türelmetlenek, mert már nagyon várják az ünnep, meg persze az ajándékok érkezését is.

A kisgyerekek olyannak élik meg a karácsonyt, amilyennek mi felnőttek megteremtjük. Jó, ha az adventi időszak a várakozásról szól, az együtt töltött időről, és nem a rohanásról és kapkodó készülődésről. A gyerekeknek nem a külsőségekre van elsősorban szükségük( a karácsonyi fényfüzérekre és a sok-sok díszítésre), hanem a közös sütésekre, főzésekre, karácsonyfadísz-készítésre, és ha lehet, sok-sok mesére a mikulásról, a karácsonyról. A gyerekek nagyon szeretik a varázslatot és a csodákat. Kisebb gyerekektől nagy kár elvenni azt a csodát, amit akkor érez, amikor először ránéz a feldíszített karácsonyfára. Jó, ha sokáig benne tudnak maradni abban a varázslatban, amit a Mikulás és a Jézuska jelent. Sokszor már tudják, hogy az ajándékokat a szüleik vásárolják, de erről nem szeretnének hallani, vagy beszélni, szeretnék még magukat benne tartani ebben a csodában. Nem hazugság, hanem mese az, amikor azt mondjuk a gyerekeknek, hogy a karácsonyfát és az ajándékokat az angyalok hozzák

- mondta Stáhly Kata.