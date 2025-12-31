2025. december 31. szerda Szilveszter
Szívszorító vallomást tett Szacsvay László: így tölti az év végét a Nemzet Színésze
Szórakozás

Szívszorító vallomást tett Szacsvay László: így tölti az év végét a Nemzet Színésze

Pénzcentrum
2025. december 31. 09:52

Szacsvay László, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Jászai Mari-díjas művész nehéz időszakon megy keresztül: elvesztette feleségét, barátait, és egészségügyi problémákkal küzd.

A 78 éves színművész az elmúlt években sorozatos tragédiákat élt át. Elhunyt felesége, Csicsay Claudia és legjobb barátja is. Egészségi állapota is megromlott: tavaly prosztatarákkal küzdött, idén tavasszal pedig sérv miatt műtötték. Bár a beavatkozáson túl van, övsömörrel és magánnyal továbbra is meg kell birkóznia.

"Mostanában azért nem ismerem a meghittséget, mert mára már minden barátom és a feleségem is meghalt" - vallotta be a Pótszékfoglalónak adott interjújában. A művész szerint meghitt beszélgetésben manapság csak akkor van része, ha interjút ad vagy Fülöppel, a vizslájával beszélget.

Szacsvay felidézte, hogy Benedek Miklóssal gyakran ültek órákig egymás mellett, és szemvillanással, mosollyal, gesztusokkal kommunikáltak. Meghitt pillanatokat leginkább gyerekkori emlékeihez köt, amikor barátaival őszinte beszélgetéseket folytatott.

A történetmesélés szeretetét édesapjától, Fehér Tibortól örökölte, aki számos ifjúsági regény és vers szerzője volt. "Az én apám fantasztikusan tudott sztorizni!" - emlékezett vissza egy kórházi látogatásra, amikor édesapja történeteivel szórakoztatta a folyosón összegyűlt embereket.

A színész életfilozófiájaként azt fogalmazta meg, hogy "mindig abból kell főzni valamit, ami van". Ezt a szemléletet a konyhában is alkalmazza: nem receptkönyvből főz, hanem az otthon található alapanyagokból állít össze ételeket. "A főzés nincs nagyon messze a színészettől" - jegyezte meg.
Elhunyt Horváth Csaba

Elhunyt Horváth Csaba

Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.

