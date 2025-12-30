A mulatós szerint volt idő, amikor fel sem tűnt neki, mennyi pénzt keres, a börtön után azonban teljesen átértékelte az életét.
Hatalmas megtiszteltetés érte a brit szupersztár Idris Elbát: őt is lovaggá üti újévkor III. Károly
III. Károly király újévi kitüntetési listáján Idris Elba színész lovagi címet kapott, elsősorban jótékonysági tevékenységéért, valamint több neves sportoló is magas elismerésben részesült - írja a BBC.
A brit uralkodó által kiadott újévi kitüntetési lista 1157 nevet tartalmaz, köztük számos közéleti személyiséget. A kitüntetettek között a legfiatalabb 20, a legidősebb 102 éves.
Idris Elba színész lovagi címet kapott, ami feljogosítja a Sir előnév használatára. A kitüntetést nem elsősorban színészi munkásságáért, hanem a fiatalok érdekében végzett jótékonysági tevékenységéért kapta. A színész nagyszabású kampányt folytat a késeléses bűncselekmények visszaszorítására, és feleségével együtt létrehozta az Elba Hope Foundation alapítványt, amely brit, amerikai és afrikai fiatalokat támogató szervezeteknek nyújt segítséget.
Sir Idris az egyik legismertebb brit színész, aki a Luther című krimisorozat főszereplőjeként Golden Globe-díjat nyert, emellett háromszor jelölték BAFTA-díjra és hatszor Emmy-díjra. Az általa szereplésével készült filmek világszerte közel 10 milliárd dollár (3300 milliárd forint) bevételt hoztak.
Az Európa-bajnok angol női labdarúgó-válogatott holland szövetségi kapitánya, Sarina Wiegman tiszteletbeli lovagi címben részesült.
Jayne Torvill és Christopher Dean olimpiai bajnok jégtáncpáros szintén lovagi rangot kapott. A minden idők legeredményesebb brit jégtáncosainak számító páros Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyert, pályafutásuk csúcsát az 1984-es szarajevói téli olimpia jelentette. Lovagi címükkel Christopher Dean a Sir, Jayne Torvill a Dame előnév viselésére jogosult.
Néhány hete egy másik rendkívül ismert brit személyt, a volt focista David Beckham-et is lovaggá ütötte III. Károly.
