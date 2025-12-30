2025. december 30. kedd Dávid
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
UK, London, display of Union Jack flags at the Mall celebrating the coronation of King Charles III
Szórakozás

Hatalmas megtiszteltetés érte a brit szupersztár Idris Elbát: őt is lovaggá üti újévkor III. Károly

Pénzcentrum
2025. december 30. 12:15

III. Károly király újévi kitüntetési listáján Idris Elba színész lovagi címet kapott, elsősorban jótékonysági tevékenységéért, valamint több neves sportoló is magas elismerésben részesült - írja a BBC.

A brit uralkodó által kiadott újévi kitüntetési lista 1157 nevet tartalmaz, köztük számos közéleti személyiséget. A kitüntetettek között a legfiatalabb 20, a legidősebb 102 éves.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Idris Elba színész lovagi címet kapott, ami feljogosítja a Sir előnév használatára. A kitüntetést nem elsősorban színészi munkásságáért, hanem a fiatalok érdekében végzett jótékonysági tevékenységéért kapta. A színész nagyszabású kampányt folytat a késeléses bűncselekmények visszaszorítására, és feleségével együtt létrehozta az Elba Hope Foundation alapítványt, amely brit, amerikai és afrikai fiatalokat támogató szervezeteknek nyújt segítséget.

Sir Idris az egyik legismertebb brit színész, aki a Luther című krimisorozat főszereplőjeként Golden Globe-díjat nyert, emellett háromszor jelölték BAFTA-díjra és hatszor Emmy-díjra. Az általa szereplésével készült filmek világszerte közel 10 milliárd dollár (3300 milliárd forint) bevételt hoztak.

Az Európa-bajnok angol női labdarúgó-válogatott holland szövetségi kapitánya, Sarina Wiegman tiszteletbeli lovagi címben részesült.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Jayne Torvill és Christopher Dean olimpiai bajnok jégtáncpáros szintén lovagi rangot kapott. A minden idők legeredményesebb brit jégtáncosainak számító páros Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyert, pályafutásuk csúcsát az 1984-es szarajevói téli olimpia jelentette. Lovagi címükkel Christopher Dean a Sir, Jayne Torvill a Dame előnév viselésére jogosult.

Néhány hete egy másik rendkívül ismert brit személyt, a volt focista David Beckham-et is lovaggá ütötte III. Károly.
Címlapkép: Getty Images
#jótékonyság #alapítvány #színész #újév #labdarúgás #szórakozás #elismerés #brit #kitüntetés #iii. károly #BBC

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Horváth Csaba

Elhunyt Horváth Csaba

Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.

FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:47
12:31
12:15
12:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 13:03
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 10:03
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. december 30. 12:29
Itt a 2025-ös értékelés: komoly híreket közölt a magyar agrárminiszter