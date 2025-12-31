Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben.
A Skandináv lottó nyerőszámai az 1. héten, december 31-én
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait 2025. december 31-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 1. héten:
5; 10; 20; 24; 27; 30; 31.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 1. héten:
2; 10; 13; 16; 17; 27; 34.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 2. játékhéten 210 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.
Nyeremények a Skandináv lottón az 1. héten:
- 6 találat: egyenként 213 225 forint
- 5 találat: egyenként 6 560 forint
- 4 találat: egyenként 2 395 forint
