A Skandináv lottó nyerőszámai az 1. héten, december 31-én

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait 2025. december 31-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 1. héten:

5; 10; 20; 24; 27; 30; 31.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 1. héten:

2; 10; 13; 16; 17; 27; 34.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 2. játékhéten 210 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nyeremények a Skandináv lottón az 1. héten:

6 találat: egyenként 213 225 forint

5 találat: egyenként 6 560 forint

4 találat: egyenként 2 395 forint

EZ IS ÉRDEKELHET Gyönyörű idővel indul a 2026-os év: nem sokáig élvezhetjük, ezt ki kell használni A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon