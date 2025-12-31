2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Overjoyed young caucasian woman looking at cellphone screen, feeling excited of winning New Year online lottery. Emotional millennial female blogger recording video on smartphone near Christmas tree.
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai az 1. héten, december 31-én

Pénzcentrum
2025. december 31. 20:56

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait 2025. december 31-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 1. héten:

5; 10; 20; 24; 27; 30; 31.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 1. héten:

2; 10; 13; 16; 17; 27; 34.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 2. játékhéten 210 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nyeremények a Skandináv lottón az 1. héten:

  • 6 találat: egyenként 213 225 forint
  • 5 találat: egyenként 6 560 forint
  • 4 találat: egyenként 2 395 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

