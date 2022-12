Itt az RTL nagy bejelentése: legendás műsor tér vissza, régóta vártak erre a nézők

A Cápák között négy sikeres széria után 2023. január 8-tól újra vasárnap esténként jelentkezik a legújabb, ötödik évadával! A Cápák személye változatlan, befektetési kedvük viszont nagyobb, mint valaha!

A formátum eredeti változata, az angol Dragons’ Den 2005-ben hódította meg a világot, ma már 45 országban látható, hazánkban 2019-ben került először képernyőre, azóta évről évre nő a sikere. Az RTL üzleti showműsorának Cápái olyan üzletemberek, akik saját pénzüket kockáztatva döntik el, hogy beszállnak-e egy üzletbe, vagy sem. Az elmúlt évadok során ennek köszönhetően több tucat kis-, és középvállalkozás, valamint startup talált befektetőt és üzleti mentort magának. A Cápák között hazai indulása óta a Cápák a műsorban összesen majdnem egymilliárd forintot ígértek oda.

A műsorban újra feltűnnek a már jól ismert Cápák, azaz befektetők, akik idén is a legjobb ötleteket keresik. Köztük van Tomán Szabina, a magyarországi Tomán Lifestyle tulajdonosa, aki az életmódváltás és az egészséges életmód nagykövete, Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz alapító tulajdonosa, aki befektetőként és üzleti tanácsadóként a nemzetközi márkaépítésben segíti a feltörekvő cégeket. Ezen kívül idén is találkozunk Balogh Péterrel, akinek közel 40 startup-ban van érdekeltsége, aki egyben Magyarország egyik legaktívabb angyalbefektetője, aki a befektetőcégét tőzsdére viszi. Lakatos Istvánnal, aki a Bravogroup Holding vezérigazgatója és célja az, hogy új tehetségeket karoljon fel, szintén találkozhatunk Cápaként. Végül, de nem utolsó sorban pedig a Cápák székeiben fog ülni Moldován András, sertéstartó, integrátor, angyalbefektető és a Jack’s Burger étteremlánc tulajdonosa és egyben a dinamikus vállalkozók online mentora.

Az 5. évad műsorvezetője, pedig nem más idén is, mint Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu. Az évad pedig nem csak azért különleges, mert a befektetők visszatértek, hanem ez lesz az eddigi leghosszabb évad.

A Cápák ragadozókedve pedig nagyobb, mint valaha. Évadról évadra elmondásuk szerint fejlődnek, tanultak a hibájukból. Elmondásuk szerint hol bátrabban fektettek be idén, hol inkább visszautasították az ajánlatokat a korábbiakból tanulnak. Balogh Levente elmondta, hogy ő személy szerint attól tartott a leginkább, hogy nem lesznek a jelenlegi gazdasági helyzetben befektetők, de szerencsére pozitívan kellett csalódnia.

Balogh Péter megsúgta, hogy hazai vizekre evezett inkább, és visszakanyarodott a startup-ok világába, míg Tomán Szabina elárulta, hogy úgy gondolja, hogy ők már felkészültek arra, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben hogyan kell optimalizálni egy céget, és ő inkább a magabiztos vállalkozókba fektettek.

Elvárom egy vállalkozótól, hogy pénzt keressen és pénzt termeljen. Az ötödik évadban már nincsen karitatív támogatás, ahogy az eddigiekben

– mondta el Balogh Levente. A sajtótájékoztatón azt is megtudtuk, hogy a kishalak tárgyalási technikája is jócskán megváltozott. Míg az első évadokban szerényen, félénken álltak előttük mára már komoly fellépéssel mentek oda, ahogyan Balogh Péter fogalmazott "én ennyi kosarat a gimi óta nem kaptam". Moldován András is sérelmezte, hogy mostanra már sokszor szinte neki kellett könyörögni, hogy befekethessen egy cégbe.

Címlapkép: RTL Magyarország