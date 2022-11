Kiderült az igazság: ezért hiányzott ma Erős Antónia az RTL Híradóból

Magányosan ült ma Szellő István az RTL Híradóban. Erős Antónia ma távol maradt a stúdiótól betegség miatt.

Erős Antónia, az RTL híradósa Instagram oldalán jelentette be nem rég, hogy életében először elkapta a koronavírust. A szemfülesek pedig ki is szúrhatták, hogy a csatorna nem helyettesítette végül Erős Antóniát.

A híradós Instagram oldalán elmondja, hogy ironikus módon pont most kapta el a vírust, miután ekkora az átoltottság az országban, ráadásul most fog indulni új műsora is, amiben pont a koronavírus és az oltás körüli tévhiteket szeretné eloszlatni.