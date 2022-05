Rengeteget spórolhatsz ezzel a különleges fesztiválkártyával: az élelmesek így csinálják

Két év kihagyás után ismét megrendezik Magyarország legnagyobb könnyűzenei fesztiválját, a Szigetet. Augusztus 10. és 15. között Budapest és az Óbudai-sziget 28. alkalommal újra várja vendégeit. Nagyszínpadának headlinerében ismét a legnagyobb világsztárok sorakoznak fel.

Többek közt augusztus Dua Lipa, a Kings Of Leon, Justin Bieber és az Arctic Monkeys szórakoztatja majd a remények szerint ismét rekordlétszámot megdöntő félmilliós Island of Freedom közönséget - közölte a Budapest Brand nZrt. és a Sziget Fesztivál. Idén közösen hozták létre a Budapest Card Sziget Edition-t, hogy az ideérkező vendégek ne csak a fesztiválra, hanem a városba is ellátogassanak, felfedezzék a nevezetességeket és átéljék az egyedülálló Budapest-élményt.

A Budapest Card Sziget Különkiadás termékcsalád valamelyike pontosan rád van szabva, ha:

itt tartózkodásod alatt szeretnéd igénybe venni a budapesti tömegközlekedést,

Budapestről Sziget Hajójárattal szeretnél megérkezni a Fesztiválra,

ingyenesen vagy kedvezményekkel felfedeznéd fel a várost és annak látnivalóit, különleges fürdőit,

a Fesztiválhoz képest korábban érkezel, vagy később indulsz haza,

csak egy hosszúhétvégre érkezel, de szeretnéd kihozni belőle a maximumot!

A Budapest Carddal a Sziget Transzfer busz ingyenesen visz a Liszt Ferenc repülőtértől egyenesen a fesztivál bejáratáig. Városnéző programokhoz pedig további 50 túra, múzeum, kiállítás és gasztrohely legjobb kedvezményes szolgáltatásait és ajánlatait gyűjtötték össze.