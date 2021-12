Szerencsét hoz, sok országban mégis tiltott: ebben rejlik a mákos pogácsa titka

Az újévre mindenki szerencsét, egészséget, bőséget és egy kis jó kedvet szeretne. A HelloVidék elhozta hát azt az alapanyagot, amivel ez sokak szerint egy csapásra sikerülhet.

Amennyiben babonásak vagyunk, a lencse, a leveles tésztából készített kismalacok és a halpikkely mellett a mák is eszünkbe jut előbb vagy utóbb az újév közeledtével. Már csak azért is, mert elég univerzális alapanyagról van szó, legalábbis, ami a vélt vagy valós jótékony hatásait illeti. Én most tehát egy jó kis régi receptet ajánlok, amivel minden kívánságát megoldom a szilveszteri társaságnak: szerencsét hoz az aprószeme miatt, egészséget a jótékony hatása miatt, és némi jókedvet az állítólagos bódító hatása miatt. No de nézzük azért meg, hogy mi is igaz mindebből, és mi az, ami kevésbé!

Az ünnep eredete

Az év utolsó napja, amikor is búcsúztatjuk az óesztendőt, I.Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit 314-ben választottak meg a katolikus keresztény egyház fejének, és 335-ben hunyt el, éppen december 31-én. Az évzárás, újévkezdés ünnepe sokáig tolódott ide-oda – volt, amikor egybeesett a karácsonnyal - végül XII. Ince pápa döntött úgy, hogy 1691-től január 1-én köszöntjük hivatalosan az újévet.

Az emberek többsége az újban mindig egy lehetőséget lát, bizakodó, reményteli, és ezzel párhuzamosan szívesen tesz fogadalmakat is. Az ilyenkor összeadódó erők talán képesek segíteni néhány kiló leadásában, a dohányzás elhagyásában, vagy a szerelem megtalálásában. A nem teljesített fogadalmakból persze számtalan vicc született már, de előfordul olyan is, aki tényleg betartja a szavát, és a január másodikán megvett konditerem bérletét le is járja. Egy szó mint száz, az ünnepnek van egyfajta játékossága, amit szeretünk kihasználni, és a lehetőség is adott, hogy minden fáradságot és bánatot kitáncoljunk, és magunk mögött hagyjuk az év utolsó napjával. Lássunk is hozzá!

Rengeteg jótékony hatása van a máknak

Ha érdekelnek a jótékony hatásai, és természetesen a recept is, akkor a teljes cikket elolvashatod a HelloVidék oldalán!