Végre meglépte a Meki is: hamarosan érkeznek ezek a hamburgerek!

Az amerikai vállalat évekig tartó kutatás után elkezdik a vegán hamburger árusítását: a McPlant burger bevezetése a befektetők számára mind értékesebbé váló húsmentes márkák egyre nagyobb népszerűsége miatt vált szükségessé.

Az amerikai vállalat évekig tartó kutatás után elkezdik a vegán hamburger árusítását az Egyesült Királyságban és Írországban. A McPlant hamburgert szeptember végétől tíz Coventry-i étteremben fogják kipróbálni, majd jövőre országos szinten is bevezetik - írja a BBC.

Kissé megkésve - gondolhatnánk, hiszen a rivális étteremláncok már sokkal előbb meglépték és nyitottak a húsmentes életmódot folytatók irányába. Ezt azzal magyarázták, hogy időt szántak arra, hogy a termék biztosan megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek.

Az új burger vegán húspogácsából, vegán sajtból, mustárból, ketchupból, hagymából, savanyúságból, salátából és paradicsomból áll majd, mindezeket vegán szezámos zsemlébe pakolják. A gyorsétterem-óriás három évig kutatott és tesztelt különböző hamburgereket és sajtokat, míg megtalálták a tökéletes receptet.

A McPlant burger bevezetése a befektetők számára mind értékesebbé váló vegán márkák egyre nagyobb népszerűsége miatt vált szükségessé, hiszen amint arról a lap beszámol egy skót vegán sajtkészítő céget még júniusban felvásárolt egy kanadai tejtermékgyártó több millió fontos üzlet keretében, míg más növényi alapú élelmiszermárkák, a Beyond Meat és az Oatly a New York-i tőzsdén is megjelentek.