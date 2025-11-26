A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Kritikus bejelentés előtt áll Magyarország: nem jók a kilátások, jöhet a leminősítés?
A Moody's és a Fitch Ratings hamarosan közzéteszi Magyarország friss hitelminősítői értékelését, amelyek során leminősítés vagy kilátásrontás is bekövetkezhet a romló gazdasági mutatók miatt - hívta fel rá a figyelmet a Portfolio.
A következő napokban két jelentős hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról: november 8-án a Moody's, egy héttel később pedig a Fitch Ratings publikálja értékelését. Jelenleg mindkét cégnél egy fokozattal magasabb a magyar besorolás, mint a Standard & Poor's-nál, így a bóvli kategória nem fenyeget közvetlenül.
A Moody's esetében a jelenlegi Baa2 besorolás mellett negatív kilátás szerepel, ami az esetek kétharmadában leminősítéshez vezet. A hitelminősítő egy évvel ezelőtt fogalmazta meg aggályait, amelyek azóta sem enyhültek: az uniós források végleges elvesztésének kockázata továbbra is fennáll, a gazdasági növekedés a vártnál gyengébb, a költségvetési hiánycélt pedig a GDP 5%-ára emelték.
A Moody's szakemberei egy éve még 1,9%-os GDP-növekedést vártak 2025-re, de ma már a kormány is elismeri, hogy jó, ha fél százalék körül lesz a bővülési ütem. Ezek alapján a kilátás stabilra javítása gyakorlatilag kizárható, és reális esély van a Baa3 kategóriába történő leminősítésre.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását. Náluk talán nagyobb az esély a jelenlegi besorolás és a stabil kilátás megtartására, bár a megemelt hiánycél és a stagnáló adósságpálya miatt a kilátás rontása is elképzelhető.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mindkét hitelminősítő esetében fontos kérdés, hogy felvállalnak-e esetleges negatív lépést néhány hónappal a 2026-os parlamenti választások előtt. A piacokon már érzékelhetők olyan mozgások, amelyek a Tisza Párt esetleges győzelmét árazzák, amitől a befektetők az EU-val való viszony javulását és az uniós források megszerzését remélik.
A mostani felülvizsgálatok után legközelebb csak 2026-ban mondanak véleményt a hitelminősítők Magyarországról, amikor a választások eredménye már befolyásolhatja értékelésüket.
Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
2025 októberében 4 millió 674 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra nőtt.
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett.
Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
Orbán Viktor pénteken hajnalban Moszkvába indult, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
A K&H Bank 91 milliárd forintos nyereséget ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.