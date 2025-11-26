Kritikus bejelentés előtt áll Magyarország: nem jók a kilátások, jöhet a leminősítés?

A Moody's és a Fitch Ratings hamarosan közzéteszi Magyarország friss hitelminősítői értékelését, amelyek során leminősítés vagy kilátásrontás is bekövetkezhet a romló gazdasági mutatók miatt - hívta fel rá a figyelmet a Portfolio.

A következő napokban két jelentős hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról: november 8-án a Moody's, egy héttel később pedig a Fitch Ratings publikálja értékelését. Jelenleg mindkét cégnél egy fokozattal magasabb a magyar besorolás, mint a Standard & Poor's-nál, így a bóvli kategória nem fenyeget közvetlenül.

A Moody's esetében a jelenlegi Baa2 besorolás mellett negatív kilátás szerepel, ami az esetek kétharmadában leminősítéshez vezet. A hitelminősítő egy évvel ezelőtt fogalmazta meg aggályait, amelyek azóta sem enyhültek: az uniós források végleges elvesztésének kockázata továbbra is fennáll, a gazdasági növekedés a vártnál gyengébb, a költségvetési hiánycélt pedig a GDP 5%-ára emelték.

A Moody's szakemberei egy éve még 1,9%-os GDP-növekedést vártak 2025-re, de ma már a kormány is elismeri, hogy jó, ha fél százalék körül lesz a bővülési ütem. Ezek alapján a kilátás stabilra javítása gyakorlatilag kizárható, és reális esély van a Baa3 kategóriába történő leminősítésre.

A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását. Náluk talán nagyobb az esély a jelenlegi besorolás és a stabil kilátás megtartására, bár a megemelt hiánycél és a stagnáló adósságpálya miatt a kilátás rontása is elképzelhető.

Mindkét hitelminősítő esetében fontos kérdés, hogy felvállalnak-e esetleges negatív lépést néhány hónappal a 2026-os parlamenti választások előtt. A piacokon már érzékelhetők olyan mozgások, amelyek a Tisza Párt esetleges győzelmét árazzák, amitől a befektetők az EU-val való viszony javulását és az uniós források megszerzését remélik.

A mostani felülvizsgálatok után legközelebb csak 2026-ban mondanak véleményt a hitelminősítők Magyarországról, amikor a választások eredménye már befolyásolhatja értékelésüket.