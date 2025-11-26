2025. november 28. péntek Stefánia
London. UK-03.30.2022. The offices and signage of the American rating agency Fitch Ratings in Canary Wharf.
Gazdaság

Kritikus bejelentés előtt áll Magyarország: nem jók a kilátások, jöhet a leminősítés?

Pénzcentrum
2025. november 26. 09:11

A Moody's és a Fitch Ratings hamarosan közzéteszi Magyarország friss hitelminősítői értékelését, amelyek során leminősítés vagy kilátásrontás is bekövetkezhet a romló gazdasági mutatók miatt - hívta fel rá a figyelmet a Portfolio.

A következő napokban két jelentős hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról: november 8-án a Moody's, egy héttel később pedig a Fitch Ratings publikálja értékelését. Jelenleg mindkét cégnél egy fokozattal magasabb a magyar besorolás, mint a Standard & Poor's-nál, így a bóvli kategória nem fenyeget közvetlenül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Moody's esetében a jelenlegi Baa2 besorolás mellett negatív kilátás szerepel, ami az esetek kétharmadában leminősítéshez vezet. A hitelminősítő egy évvel ezelőtt fogalmazta meg aggályait, amelyek azóta sem enyhültek: az uniós források végleges elvesztésének kockázata továbbra is fennáll, a gazdasági növekedés a vártnál gyengébb, a költségvetési hiánycélt pedig a GDP 5%-ára emelték.

A Moody's szakemberei egy éve még 1,9%-os GDP-növekedést vártak 2025-re, de ma már a kormány is elismeri, hogy jó, ha fél százalék körül lesz a bővülési ütem. Ezek alapján a kilátás stabilra javítása gyakorlatilag kizárható, és reális esély van a Baa3 kategóriába történő leminősítésre.

A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását. Náluk talán nagyobb az esély a jelenlegi besorolás és a stabil kilátás megtartására, bár a megemelt hiánycél és a stagnáló adósságpálya miatt a kilátás rontása is elképzelhető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindkét hitelminősítő esetében fontos kérdés, hogy felvállalnak-e esetleges negatív lépést néhány hónappal a 2026-os parlamenti választások előtt. A piacokon már érzékelhetők olyan mozgások, amelyek a Tisza Párt esetleges győzelmét árazzák, amitől a befektetők az EU-val való viszony javulását és az uniós források megszerzését remélik.

A mostani felülvizsgálatok után legközelebb csak 2026-ban mondanak véleményt a hitelminősítők Magyarországról, amikor a választások eredménye már befolyásolhatja értékelésüket.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #választások #gazdaság #gdp #befektetők #fitch #gazdasági növekedés #hitelminősítő #költségvetési hiány

Megvan, jön-e nagy hó hamarosan: erre jobb lesz felkészülnünk