Üzent az Ötöslottó új milliárdosának egy korábbi nyertes: Rejtőzz el, és vigyázz a pénzedre!

Maradj ember, ne hallgas senkire, rejtőzz el, és vigyázz a pénzedre - ezt üzente Magyarország legfrissebb lottómilliárdosának Andraschek Lászlóné, aki a férjével még 2013-ban ütötte meg a főnyereményt a Skandin, ami akkor 626 millió forintot ért. Mint elmondta, tőlük akkoriban nagyon sokan kértek pénzt, amiből később nagy problémájuk is lett. Bár férje szerint nem szabadott volna, Anikó azonnal világgá kürtölte a nagy szerencséjüket, ám ezt nem ajánlja az Ötöslottó legújabb nyertesének... A szombati telitalálatos szelvény gazdája még nem dőlhet hátra, simán bukhatja nyereményét.

A hétvégén valaki elvitte az Ötöslottó főnyereményét: a szerencsés játékos a 9; 32; 47; 72; 81-es számsorral egyedül nyerte meg az 1 milliárd 408 millió 698 525 forintos főnyereményt.

Magyarország legfrissebb milliárdosa téma volt a Rádió1 reggeli műsorában is: bár Sebestyén Balázsék magát a szerencsést nem érték el, de bejelentkezett egy korábbi lottónyertes. Andraschek Lászlóné és férje elég nehéz anyagi helyzetben volt, amikor 2013-ban 626 millió forintot nyertek a Skandináv lottón. A lottónyertes a rádióban elmondta, ők az első pillanattól kezdve vállalták a nyilvánosságot:

Úgy voltunk vele, hogy aki ennek örül, az örüljön velünk, aki meg irigy, azt egye meg a sárga irigység.

Mint mesélte, mindketten rokkantnyugdíjasok voltak a nyeremény idején, "kenyeres gondokkal", a lottószelvényt is talált pénzből adták fel. A nagy nyereményről a férje értesült a lottózóban, amikor bement megnézetni, hátha van találat a szelvényen:

Ott esett térdre, hogy drága Istenem, kértem én pénzt, de nem ennyit... Aztán jött haza, hogy Anikó, nyertünk a lottón! Hát, mondtam neki egy szépet, hogy mit nyertünk, de aztán megnéztem, és ott helyben ráborultam a dohányzóasztalra, beütött a teljes összeomlás.

Andraschek Lászlóné arra is tisztán emlékezett, hogy először egy fekete bőr sportcipőt vett a nyereményből, ami 38 ezer forintra volt leárazva. De a piacon is jól bevásárolt. Elmesélte, hogy miként megy a nyeremény felvétele: a lottózóban adták meg nekik a nagynyertes vonal számát, ahonnan visszahívták őket azonosításra, és meg kell adni a számlaszámot, ahová utalják a pénzt. Emellett személyesen is be kellett menniük a Szerencsejáték Zrt.-hez.

28 nap után rajta volt a pénz a bankszámlán, de azt a 28 napot nem tudja elképzelni senki, ahogy az nekem telt...

- mesélte Anikó, aki végig azon izgult, hogy tényleg megérkezik-e a pénzük. Mint mondta, ő azonnal világgá kürtölte a nyeremény hírét, pedig a férje nem akarta, hogy másoknak is beszéljen a nagy szerencséről. Persze, azonnal megjelentek a kölcsönt, szívességet kérők:

Nagyon sokan kértek, később akkora probléma is lett belőle, amit nehezebb volt kezelni mint magát a nyereményt

- tette hozzá a korábbi lottónyertes, aki szerint a férjével még mindig tanulják, "hogyan kell nemet mondani". Volt olyan, aki sosem adta meg a kölcsönkért pénzt, de sokszor adtak úgy, hogy később nem is mentek utána a saját pénzüknek.

Mint mondta, rögtön pszichológushoz fordultak, hogy ő mit tanácsol nekik, hogyan dolgozzák fel a giganyereményt: "azt mondta, az értékrendemmel nincsen baj, gratulál a nyereményhez, csak maradjak ugyanolyan ember, mint voltam" - mesélte Anikó, aki viszont pánikbetegségét azóta sem tudta teljesen legyőzni, hídon nem mer átmenni, és repülőre sem ül.

A legnagyobb luxus, amit vettek az szerinte a családi ház volt, miközben egy kisebb lakással is megelégedtek volna. Emellett férje egy BMW-t is vett magának, ami régi álma volt, és testvérét is meglátogatta Kanadában. De nem verték el a teljes összeget, jó részét befektették: többek között ingatlanokat vettek, ezek kiadásából is jön bevétel. És nyolc év után még mindig maradt készpénz is a lottónyereményből, szerencsére már a kölcsönkérőkből is kevesebb jön.

A korábbi lottónyertes az újdonsült milliárdosnak három dolgot tanácsolt, hogy ne bukja el a nyereményét:

maradjon ember,

ne hallgasson senkire, mindenkinek magának kell tudnia, mi neki a legjobb,

ne kürtölje világgá a nyereményét, tartsa inkább titokban, rejtőzzön el.

Arra a kérdésre, hogy mi az amit még el szeretnének érni a nyeremény segítségével, Anikó azt mondta, igazából a férjével nyugalomban akarják élvezni a nyereményüket.

Még nem dőlhet hátra a friss lottómilliárdos

a friss lottómilliárdos még nem nyugodhat meg: a nyertesnek ugyanis a sorsolás napjától számított 90 napon belül, azaz 2020. június 26-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél. Az ilyen rendkívül nagy összegű nyeremények esetére külön telefonszámot tart fenn a lottótársaság - ez az úgynevezett nagynyertes-vonal. A telefonszám a www.szerencsejatek.hu oldalon és minden értékesítőhelyen megtalálható.

Amennyiben a szerencsés játékos telefonon jelentkezik, a társaság elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, hogy valóban a nyertessel beszél. Ezután kezdődik meg a kifizetési eljárás lefolytatása, aminek keretében kerülhet sor a személyes találkozásra. Ekkor kerül leadásra az eredeti szelvény és annak érvényességének megvizsgálása. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a nyeremény kifizetési eljárása.

Fontos, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

A társaság eddigi nagy nyertesekkel kapcsolatos tapasztalatai alapján elmondható, hogy a játékosok többsége csak akkor hiszi el igazán, hogy ő ütötte meg a főnyereményt, ha már kifizetésre került a nyereménye, vagyis az emberek nyereménnyel kapcsolatos vélekedéseiket tekintve igaz a mondás: "Hiszem, ha látom."

Ha azonban mindez nem történik meg, mármint, hogy a nyertes nem jelentkezik a társaságnál, akkor a nyereményösszeg bekerül az át nem vett nyeremények közé. Jó tudni, hogy Az át nem vett nyeremények alapjában játékonként képződött összeget jellemzően különsorsolások formájában meghirdetett nyereményekre fordítja a Szerencsejáték Zrt., vagy az egyes játékok nyereményalapja kerül kiegészítésre. Tehát azok a pénznyeremények, amelyekért nem jelentkeznek a rendelkezésre álló határidőn belül a nyertesek, végül szintén a játékosokat gazdagíthatják.

