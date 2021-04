Hajléktalanok voltak amikor megnyerték a lottót: így él most a győri Andraschek család

Még mindig van abból a 626 millió forintból, amit még 2013-ban nyert a lottón egy győri hajléktalan házaspár. Andraschek Lászlóné elmesélte, hogy forgatták meg a mesés vagyont, és arról is beszélt, hogy miként telnek a mindennapjaik.

Nem herdálta el hirtelen jött mesés nyereményét az Andraschek család: még 2013-ban kerültek be azzal a hírekbe, hogy a 3, 7, 8, 16, 17, 21, 24-es számsorrál 626 millió forintot nyertek a lottón, miközben hajléktalanként tengették napjaikat Győrben. Az Index kereste most fel őket, Andraschek Lászlóné pedig elmesélte, hogy még mindig van némi pénz a mesés nyereményből.

Kifejtette, a pénzből többek között ingatlanokat vásároltak az Audi-gyár környékén, amelyek kiadásából is vannak bevételeik, de maguknak és a gyerekeiknek is vásároltak egy-egy lakást vagy házat. Az asszony azt is elmondta, férje valóraváltotta az álmát, meglátogatta a testvérét Kanadában - a feleség nem ment vele, mert nem mer repülőre, hajóra ülni pánikbetegsége miatt. Három gyermekük mindegyike dolgozik, de a nyereményből kaptak ingatlant, autót is.

Arra a felvetésre, hogy sok történet kering lottónyertesekről, akik hamar elherdálták a hirtelen jött vagyont, az asszony annyit mondott:

A tanulópénzt ott fizettem meg, ahol kell. Újvárosban éltünk, mélyszegénységben, nagyon sokszor kenyeres gondjaink voltak. És nem akkor kell spórolni, amikor nincs, azt a hülye is tudja, akkor kell a szűkebb napokra gondolni, amikor van.

Arról is beszélt, hogy annak idején cukrászdát is nyitottak, de nem ment jól az üzlet, úgyhogy inkább bezárták, az ingatlant pedig eladták.

Az az igazság, hogy én megtanultam, hogy mit jelent az, ha nincs. Az igényeink – függetlenül attól, hogy most több mindent láthatunk, és természetesen több minden érdekel is minket – nem lettek sokkal nagyobbak. Attól se nekem, se a családomnak nem lett nagyobb a gyomra. Nézze, ma gyümölcslevest főztem, saját magam által eltett gyümölcsökből, a saját meggyfáink terméséből, hozzá rakott kelkáposzta készült. Beletettem nyolc emberre egy kiló darált húst, és mindenki jóllakottan állt fel az asztaltól

- mesélte. Elmondta azt is, több alkalmazottjuk is van, akik segítenek a ház körül, és saját sofőrt is foglalkoztatnak.