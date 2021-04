Kétezer forintos érméket vezetnek be Magyarországon: így néznek majd ki

Magasabb fordulatra kapcsol májustól a Magyar Nemzeti Bank: június végéig összesen 11 fajta új forintérmét vezetnek be Magyarországon. A napokban érkezik a földalatti vasút millenniumának emlékérméje, valamint kibocsátják a "Nemzeti emlékhelyek” sorozat újabb darabja is. Mutatjuk, hogy néznek ki az új forintérmék, és mi bennük a külonleges.

Nagyon felpörög a hetekben az MNB emlékérme kibocsátási programja: első körben a napokban két új forintérmét is bevezetnek. Az első május elsején jön, a "Nemzeti emlékhelyek” sorozat újabb darabja, amely az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot ábrázolja.

A Szabó Virág által tervezett, recézett szélű emlékérme átmérője 37 mm, súlya 18,4 gramm, anyaga pedig színesfém (Cu90Zn10). Ebből a különleges forintérméből 10 ezer darabot vernek majd, a névértéke pedig 2000 forint.

Az ópusztaszeri emlékérme előlapján Árpád vezér szobra látható, amely az emlékparkban is ki van állítva. A hátoldalán pedig a jurta alakú épületet láthatjuk, amelyben a Feszty-körkép van kiállítva. Felűnnek még a monostor romjai, illetve a szintén a park területén található Árpád-emlékmű.

Forrás: MNB

Május harmadikán egy még ennél is különlegesebb forintérme is érkezik, a Millenniumi Földalatti Vasút, amely téglalap alakú lesz. A Bitó Balázs által tevezett emlékérme mérete 3,6 mm x 26,4 mm, a súlya 27 gramm, az anyaga pedig színesfém (Cu75Ni25). Ezt az emlékérmét is 2000 forintos névértéken bocsátja ki az MNB, viszont csak 8000 darabot vernek belőle. Az előlapon egy földalatti megálló látható, a hátlapon pedig a vasút egyik tömött kocsija.

A tervek szerint ezeken kívül májusban még három emlékérme érkezik majd, júniusban pedig összesen hatféle új emlékérmét bocsát ki az MNB - a megjelenésekről a Pénzcentrum is beszámol majd.

Simán fizethetünk vele

Az emlékérmék törvényes fizetőeszközök, tehát fizethetünk velük, ám kibocsátásuk nem forgalmi célból történik. Az MNB ezt kifejezetten jelzi is, állásfoglalásuk szerint

az érmék forgalomban való használatát kifejezetten kerülendőnek, a pénzforgalmat zavaró hatásúnak tartják.

Ezen felül már csak azért sem érdemes elvásárolgatni a már megszerzett érméket, mert azok bizonyos idő után jócskán többet is érhetnek, mint a névértékük, de hogy mennyivel, az rengeteg dologtól függ.

Ezt tudd, ha gyűjtőnek állsz

Az MNB és a numizmatikusok is egyetértenek abban, hogy az MNB emlékérme sorozat rengeteg embert érdekel, sokan gyűjtik tematikusan az így kiadott darabokat. Így aki például az OMSZ 150 éves születésnapjának tiszteletére kiadott emlékérme hatására vágna bele a gyűjtésbe nem árt, ha tisztában van azzal, hogy

sok kezdő gyűjtő elköveti azt a hibát, hogy a megvásárolt darabokat kiveszi a tartóból, és összefogdossa azokat. A tükörfényes darabok például úgy vannak polírozva, hogy azokban az ember láthatja saját magát. Ezeken már egy ujjlenyomat is komoly értékcsökkenést eredményezhet. Szóval pucolni még véletlenül se álljon neki senki, de lehetőleg ne is nagyon fogdossa őket senki

- modnta el a Pénzcentrumnak korábban egy numizmatikus, aki szerint persze az sem hátrány, ha az ember örömét leli az érmék gyűjtésében, hiszen "ez valahol mégiscsak egy hobbi" is, továbbá érdemes arra is figyelni, hogy aki belevágna a gyűjtésbe, az próbáljon tényleges gyűjteményben gondolkodni. A szakértő szerint azzal nem lehet mellélőni, ha a névértéken kibocsájtott darabokból 1-1-et folyamatosan elkezdünk megvásárolni.