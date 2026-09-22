2026. szeptember 22. kedd Móric
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Forrnak az indulatok a Nemzetek Ligája-rangadó előtt: nyílt levélben követelik a bojkottot az írek

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 20:02

Bár az ír szövetség a gázai háború miatt korábban szorgalmazta az izraeliek eltiltását, a lehetséges szankcióktól tartva végül mégis vállalta a játékot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Több mint 160 ír sportoló nyílt levélben szólította fel hazája labdarúgó-válogatottját, hogy bojkottálja az Izrael elleni, közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseket. A nyílt levél aláírói szerint a válogatottnak most lehetősége van arra, hogy meghozza a helyes döntést. Úgy vélik, a találkozóktól való távolmaradás lenne a legsportszerűbb lépés, amellyel a játékosok a sporteseményen messze túlmutató hatást érhetnének el, egyúttal határozottan kiállhatnának a közös emberi értékek mellett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A párosításnak magyar vonatkozása is van, ugyanis a Nemzetek Ligája B divíziójában szereplő izraeli válogatott a debreceni Nagyerdei Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit. A semleges helyszínen elsőként az íreket fogadják, ezt követően pedig Koszovó és Ausztria lesz az ellenfelük.

Mivel Írország az Európai Unió tagállamai közül a gázai fegyveres konfliktus egyik legélesebb bírálója, az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) korábban hivatalosan is kérte az UEFA-tól Izrael felfüggesztését az európai versenysorozatokból. A FAI a válogatottat és a szövetséget fenyegető esetleges büntetések elkerülése érdekében végül beleegyezett a mérkőzések lejátszásába, az írek hazai pályaválasztású találkozóját azonban nem Írországban, hanem a szerbiai Topolyán rendezik meg.

UEFA Nemzetek Ligája 2. forduló
Izrael
Írország
2026. szeptember 27. vasárnap 20:45
Egymás elleni statisztika: 2 meccs
Győzelem
  Izrael: 0 (0%)
  Írország: 0 (0%)
  Döntetlen: 2 (100%)
Gólok
  Izrael: 3
  Írország: 3
Gólkülönbség: 0
Hazai győzelem
  Izrael: 0
  Írország: 0
Vendéggyőzelem
  Izrael: 0
  Írország: 0
Adatlap létrehozva: 2026.09.22.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #debrecen #labdarúgás #tiltakozás #izrael #háború #bojkott #uefa
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:02
19:29
19:05
18:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
2026. szeptember 22.
Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
2026. szeptember 22.
Bod Péter Ákos: Új koncepciót kellene kidolgozni, hogy miként működjön az állam
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
2
2 hete
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
3
2 hete
Gyászol a kézilabdasport: nagyon fiatalon, 43 évesen ment el a legendás bajnok
4
7 napja
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
5
6 napja
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 19:05
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 18:15
Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 20:34
Döbbenet, ami az olaszoknál zajlik: ennyibe kerül egy kiló paradicsom