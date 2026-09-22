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Forrnak az indulatok a Nemzetek Ligája-rangadó előtt: nyílt levélben követelik a bojkottot az írek
Bár az ír szövetség a gázai háború miatt korábban szorgalmazta az izraeliek eltiltását, a lehetséges szankcióktól tartva végül mégis vállalta a játékot.
Több mint 160 ír sportoló nyílt levélben szólította fel hazája labdarúgó-válogatottját, hogy bojkottálja az Izrael elleni, közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseket. A nyílt levél aláírói szerint a válogatottnak most lehetősége van arra, hogy meghozza a helyes döntést. Úgy vélik, a találkozóktól való távolmaradás lenne a legsportszerűbb lépés, amellyel a játékosok a sporteseményen messze túlmutató hatást érhetnének el, egyúttal határozottan kiállhatnának a közös emberi értékek mellett.
A párosításnak magyar vonatkozása is van, ugyanis a Nemzetek Ligája B divíziójában szereplő izraeli válogatott a debreceni Nagyerdei Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit. A semleges helyszínen elsőként az íreket fogadják, ezt követően pedig Koszovó és Ausztria lesz az ellenfelük.
Mivel Írország az Európai Unió tagállamai közül a gázai fegyveres konfliktus egyik legélesebb bírálója, az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) korábban hivatalosan is kérte az UEFA-tól Izrael felfüggesztését az európai versenysorozatokból. A FAI a válogatottat és a szövetséget fenyegető esetleges büntetések elkerülése érdekében végül beleegyezett a mérkőzések lejátszásába, az írek hazai pályaválasztású találkozóját azonban nem Írországban, hanem a szerbiai Topolyán rendezik meg.
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