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Budapest, 2025. november 1.Demjén Patrik, az MTK játékosa a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában a Ferencvárosi TC - MTK Budapest mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. november 1-jén.MTI/Szigetváry Zsolt
Sport

Most érkezett! Brutális támadás érte a magyar kapust, kórházba került

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 13:10

A játékosnak a lábközépcsontja tört el, az viszont nem derült ki, hogy pontosan ki és miért támadta meg saját lépcsőházában.

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Saját társasházának lépcsőházában érte támadás Demjén Patrikot, az MTK kapusát. A 28 éves futballista súlyos sérülést szenvedett, így legkorábban az őszi szezon végén, december közepén térhet vissza a pályára.

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A csakfoci.hu beszámolója szerint a játékos lábközépcsonttörést szenvedett a támadás során. Jelenleg otthonában lábadozik, a történtek miatt pedig a rendőrség is megkezdte a nyomozást.

Az MTK Budapest a folyamatban lévő eljárásra tekintettel nem kívánt részletes tájékoztatást adni. A fővárosi klub egy rövid közleményben csupán annyit erősített meg, hogy kapusuk egy labdarúgástól független eset sértettjeként szenvedett komolyabb sérülést. Demjén kényszerű hiányzása miatt az őszi idény hátralévő részében várhatóan a 30 éves Fadgyas Tamás veszi át a helyét a csapat kapujában.

Demjen Patrik
Csapata: MTK Budapest
Posztja: kapus
Nemzetisége: magyar
Életkora: 28 év
Piaci értéke: 0,60M €
Adatlap létrehozva: 2026.09.25.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#rendőrség #foci #sport #bűncselekmény #nyomozás #labdarúgás #sérülés #támadás #magyar foci #kapus #MTK Budapest
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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