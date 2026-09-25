Most érkezett! Brutális támadás érte a magyar kapust, kórházba került

A játékosnak a lábközépcsontja tört el, az viszont nem derült ki, hogy pontosan ki és miért támadta meg saját lépcsőházában.

Saját társasházának lépcsőházában érte támadás Demjén Patrikot, az MTK kapusát. A 28 éves futballista súlyos sérülést szenvedett, így legkorábban az őszi szezon végén, december közepén térhet vissza a pályára.

A csakfoci.hu beszámolója szerint a játékos lábközépcsonttörést szenvedett a támadás során. Jelenleg otthonában lábadozik, a történtek miatt pedig a rendőrség is megkezdte a nyomozást.

Az MTK Budapest a folyamatban lévő eljárásra tekintettel nem kívánt részletes tájékoztatást adni. A fővárosi klub egy rövid közleményben csupán annyit erősített meg, hogy kapusuk egy labdarúgástól független eset sértettjeként szenvedett komolyabb sérülést. Demjén kényszerű hiányzása miatt az őszi idény hátralévő részében várhatóan a 30 éves Fadgyas Tamás veszi át a helyét a csapat kapujában.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA