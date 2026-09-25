A dán hírszerzés szerint Oroszország a következő hónapokban korlátozott katonai vagy fokozott hibrid támadást indíthat egy NATO-tagállam ellen.
Hatalmas a baj a válogatottnál: két sztár nélkül kellene csodát tenni ma este
Bár a nemzeti csapat a támadósorból kulcsembereket veszített el, Marco Rossi szövetségi kapitány egyértelmű célja az élvonalba való visszajutás, ami a 2028-as Európa-bajnokságra történő kijutás szempontjából is döntő jelentőségű lehet.
A magyar labdarúgó-válogatott ma este a Puskás Arénában, Ukrajna ellen kezdi meg a szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi kiegyensúlyozottnak, ugyanakkor nehéznek tartja a csoportot, amelyben az ukránok mellett Észak-Írország és a legutóbbi Eb-n nyolcaddöntős Grúzia a magyarok ellenfele.
A hazai rajtot jelentősen megnehezíti, hogy combsérülés miatt az utolsó pillanatban esett ki a keretből két alapember, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és az AEK Athén csatára, Varga Barnabás. Hiányukban a szokásosnál is nagyobb teher hárul a csapatkapitány Szoboszlai Dominikra. A sikerhez elengedhetetlen, hogy a több lehetőséghez jutó kerettagok – mint Damir Redzic, Lukács Dániel vagy a tavaszi bokasérüléséből felépült Bárány Donát – felnőjenek a feladathoz, különösen úgy, hogy Tóth Alex jelenleg kevés játékpercet kap a Bournemouth-ban.
A sikertelen világbajnoki selejtezőket követően a szakmai stáb számára a védelem stabilizálása lett a legfőbb prioritás. Bár az idei négy barátságos mérkőzés veretlenséget hozott, továbbra is keresik Willi Orbán ideális társát a védelem tengelyében. Mivel Dárdai Mártonra jelenleg nem számíthat a kapitány, a nyáron klubot váltó fiatalok, a dán FC Københavnt erősítő Markgráf Ákos vagy a holland Groningenben játszó Csinger Márk kaphatnak bizonyítási lehetőséget.
A jó rajt már csak azért is kiemelten fontos, mert a csoportból egyedül Ukrajna előzi meg Magyarországot a világranglistán, így a papíron legnehezebb ellenfél hazai legyőzése komoly lépéselőnyt jelentene. Az ukrán válogatottat a svédek ellen elbukott vb-pótselejtező óta új szövetségi kapitány irányítja. Az olasz Andrea Malderának ez az első vezetőedzői megbízatása, korábban ugyanis kizárólag másodedzőként dolgozott.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Nemzetek Ligája a feljutás mellett azért is bír hatalmas téttel, mert közvetett biztonsági hálót jelent a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában. A rendszer pótselejtezős helyeket biztosít azoknak a jól teljesítő válogatottaknak, amelyek a hagyományos selejtezőkön nem tudják kiharcolni a kvalifikációt, így egy esetleges csoportgyőzelem komoly esélyt kínálhat a későbbiekben. A B divízió szabályai szerint a négy csoportelső feljut az A ligába, az utolsó helyezettek kiesnek a C divízióba, míg a második és harmadik helyen végző csapatok jövő márciusban osztályozót játszanak.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
A nem címmérkőzésként megrendezett összecsapást a Netflix közvetíti világszerte úgy, hogy kizárlólagos jogot kapott rá.
A 41 éves csatárt az 1000 gólos álomhatár elérése és az újabb Nemzetek Ligája-győzelem motiválja, ma este Wales ellen lép pályára Lisszabonban.
Az eredetileg emberölési kísérlet miatt emelt vád helyett végül súlyos testi sértés elkövetését ismeri el.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) főtitkára szerint a hazai élvonalbeli klubokat nem fenyegeti csőd.
Negyven éves tiltás érhet véget a stadionokban: régóta várják a szurkolók, a miniszterelnök jelentette be
Andy Burnham brit miniszterelnök jelezte, hogy feloldhatják a labdarúgó-mérkőzések lelátóin érvényes alkoholfogyasztási tilalmat - a törvény 41 éve lépett életbe.
A rossz pénzügyi eredmények a szurkolói tiltakozások és a gyenge szezonkezdet árnyékában láttak napvilágot
A közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalanná teszi a Forma–1-es szezon záróversenyeinek sorsát - lehet, hogy teljesen máshol lesz a szezonzáró.
Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság július 19-én véget ért, szurkolók ezrei mindmáig hiába várják a pénzüket a FIFA hivatalos jegyviszonteladói platformjáról.
Diktatúrát vezetett be a német válogatottnál Jürgen Klopp: nincs kivétel a szabályok alól, így indított a mester
Jürgen Klopp négy új szabályt vezetett be a német válogatottnál: nincs fodrász, telefon és családlátogatás sem.
A diákok között sok volt az összetűzés a különböző ruhadarabok miatt, a vezetőség nem tűrt tovább.
A spanyol szakember akár több mint egy évtizeden át is irányíthatja az észak-londoni klubot: szerződése, ha aláírják, 2030-ig szól majd.
Mindössze három hónappal a kinevezése után már a távozását lebegteti Marco Silva, a Benfica vezetőedzője.
Senki nincs biztonságban, olimpiai bajnokot is kirámoltak a bűnözők: nagy értékű luxuskocsiját vitték el
A járművet később megtalálták, de a betörés körülményeiről és az esetleges gyanúsítottak elfogásáról egyelőre nem közöltek részleteket.
Óriási botrány Amerikában: szexista megjegyzést tett a női bíróra a tréner, azonnal kitették a szűrét
Az edző szexista megjegyzést tett meccs közben egy női játékvezetőnek, és még a kezét is megragadta: a csapat egy pillanatig sem gondolkodott az elbocsátásán.
A győri kézilabdázást évtizedeken át szolgáló szakember halála hatalmas veszteség a klub és a hazai sportközösség számára.
A meccset ugyan megnyerte ifjabb Növényi, a szerződés mégsem jött össze a UFC-ben.
Bár az ír szövetség a gázai háború miatt korábban szorgalmazta az izraeliek eltiltását, a lehetséges szankcióktól tartva végül mégis vállalta a játékot.
A sportoló a 2028-as Los Angeles-i játékokon szeretne újra rajthoz állni, ráadásul egy vadonatúj olimpiai távon.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.