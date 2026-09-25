Hatalmas a baj a válogatottnál: két sztár nélkül kellene csodát tenni ma este

Bár a nemzeti csapat a támadósorból kulcsembereket veszített el, Marco Rossi szövetségi kapitány egyértelmű célja az élvonalba való visszajutás, ami a 2028-as Európa-bajnokságra történő kijutás szempontjából is döntő jelentőségű lehet.

A magyar labdarúgó-válogatott ma este a Puskás Arénában, Ukrajna ellen kezdi meg a szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi kiegyensúlyozottnak, ugyanakkor nehéznek tartja a csoportot, amelyben az ukránok mellett Észak-Írország és a legutóbbi Eb-n nyolcaddöntős Grúzia a magyarok ellenfele.

A hazai rajtot jelentősen megnehezíti, hogy combsérülés miatt az utolsó pillanatban esett ki a keretből két alapember, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és az AEK Athén csatára, Varga Barnabás. Hiányukban a szokásosnál is nagyobb teher hárul a csapatkapitány Szoboszlai Dominikra. A sikerhez elengedhetetlen, hogy a több lehetőséghez jutó kerettagok – mint Damir Redzic, Lukács Dániel vagy a tavaszi bokasérüléséből felépült Bárány Donát – felnőjenek a feladathoz, különösen úgy, hogy Tóth Alex jelenleg kevés játékpercet kap a Bournemouth-ban.

A sikertelen világbajnoki selejtezőket követően a szakmai stáb számára a védelem stabilizálása lett a legfőbb prioritás. Bár az idei négy barátságos mérkőzés veretlenséget hozott, továbbra is keresik Willi Orbán ideális társát a védelem tengelyében. Mivel Dárdai Mártonra jelenleg nem számíthat a kapitány, a nyáron klubot váltó fiatalok, a dán FC Københavnt erősítő Markgráf Ákos vagy a holland Groningenben játszó Csinger Márk kaphatnak bizonyítási lehetőséget.

A jó rajt már csak azért is kiemelten fontos, mert a csoportból egyedül Ukrajna előzi meg Magyarországot a világranglistán, így a papíron legnehezebb ellenfél hazai legyőzése komoly lépéselőnyt jelentene. Az ukrán válogatottat a svédek ellen elbukott vb-pótselejtező óta új szövetségi kapitány irányítja. Az olasz Andrea Malderának ez az első vezetőedzői megbízatása, korábban ugyanis kizárólag másodedzőként dolgozott.

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A Nemzetek Ligája a feljutás mellett azért is bír hatalmas téttel, mert közvetett biztonsági hálót jelent a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában. A rendszer pótselejtezős helyeket biztosít azoknak a jól teljesítő válogatottaknak, amelyek a hagyományos selejtezőkön nem tudják kiharcolni a kvalifikációt, így egy esetleges csoportgyőzelem komoly esélyt kínálhat a későbbiekben. A B divízió szabályai szerint a négy csoportelső feljut az A ligába, az utolsó helyezettek kiesnek a C divízióba, míg a második és harmadik helyen végző csapatok jövő márciusban osztályozót játszanak.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA