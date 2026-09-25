2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Telki, 2026. szeptember 24.Szoboszlai Dominik csapatkapitány (k) és Tóth Alex (j) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. szeptember 24-én. A válogatott szeptember 25-én Ukrajna ellen játszik az UEF
Sport

Hatalmas a baj a válogatottnál: két sztár nélkül kellene csodát tenni ma este

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 10:22

Bár a nemzeti csapat a támadósorból kulcsembereket veszített el, Marco Rossi szövetségi kapitány egyértelmű célja az élvonalba való visszajutás, ami a 2028-as Európa-bajnokságra történő kijutás szempontjából is döntő jelentőségű lehet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar labdarúgó-válogatott ma este a Puskás Arénában, Ukrajna ellen kezdi meg a szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi kiegyensúlyozottnak, ugyanakkor nehéznek tartja a csoportot, amelyben az ukránok mellett Észak-Írország és a legutóbbi Eb-n nyolcaddöntős Grúzia a magyarok ellenfele.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hazai rajtot jelentősen megnehezíti, hogy combsérülés miatt az utolsó pillanatban esett ki a keretből két alapember, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és az AEK Athén csatára, Varga Barnabás. Hiányukban a szokásosnál is nagyobb teher hárul a csapatkapitány Szoboszlai Dominikra. A sikerhez elengedhetetlen, hogy a több lehetőséghez jutó kerettagok – mint Damir Redzic, Lukács Dániel vagy a tavaszi bokasérüléséből felépült Bárány Donát – felnőjenek a feladathoz, különösen úgy, hogy Tóth Alex jelenleg kevés játékpercet kap a Bournemouth-ban.

UEFA Nemzetek Ligája 1. forduló
Magyarország
Ukrajna
2026. szeptember 25. péntek 20:45
Adatlap létrehozva: 2026.09.25.

A sikertelen világbajnoki selejtezőket követően a szakmai stáb számára a védelem stabilizálása lett a legfőbb prioritás. Bár az idei négy barátságos mérkőzés veretlenséget hozott, továbbra is keresik Willi Orbán ideális társát a védelem tengelyében. Mivel Dárdai Mártonra jelenleg nem számíthat a kapitány, a nyáron klubot váltó fiatalok, a dán FC Københavnt erősítő Markgráf Ákos vagy a holland Groningenben játszó Csinger Márk kaphatnak bizonyítási lehetőséget.

A jó rajt már csak azért is kiemelten fontos, mert a csoportból egyedül Ukrajna előzi meg Magyarországot a világranglistán, így a papíron legnehezebb ellenfél hazai legyőzése komoly lépéselőnyt jelentene. Az ukrán válogatottat a svédek ellen elbukott vb-pótselejtező óta új szövetségi kapitány irányítja. Az olasz Andrea Malderának ez az első vezetőedzői megbízatása, korábban ugyanis kizárólag másodedzőként dolgozott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Nemzetek Ligája a feljutás mellett azért is bír hatalmas téttel, mert közvetett biztonsági hálót jelent a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában. A rendszer pótselejtezős helyeket biztosít azoknak a jól teljesítő válogatottaknak, amelyek a hagyományos selejtezőkön nem tudják kiharcolni a kvalifikációt, így egy esetleges csoportgyőzelem komoly esélyt kínálhat a későbbiekben. A B divízió szabályai szerint a négy csoportelső feljut az A ligába, az utolsó helyezettek kiesnek a C divízióba, míg a második és harmadik helyen végző csapatok jövő márciusban osztályozót játszanak.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#foci #sport #ukrajna #labdarúgás #magyar válogatott #meccs #puskás aréna #szoboszlai dominik #magyar foci #marco rossi #varga barnabás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:31
11:15
10:58
10:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
2
2 hete
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
3
1 hete
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
4
3 napja
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
5
5 napja
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 10:58
Eldőlt a magyar ATM-ek sorsa: több száz új automata érkezik, de kik fizetik meg az árát?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 10:28
Hatalmasat szakítanak idén az élelmes magyarok: elképesztő, mennyit hozott eddig ez a hazai slágerbefektetés
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 11:29
Lejárt az idő: minél tovább marad az árrésstop, annál több gondot okoz