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Budapest, 2025. szeptember 9.A portugál Cristiano Ronaldo örül a büntetőből szerzett góljának a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Mégis folytatja a 41 éves Cristiano Ronaldo: elképesztő cél miatt nem vonul vissza a legenda

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 15:13

A 41 éves csatárt az 1000 gólos álomhatár elérése és az újabb Nemzetek Ligája-győzelem motiválja, csütörtök este pedig már Wales ellen lép pályára Lisszabonban - tudósított a BBC Sport.

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Cristiano Ronaldo a 2026-os világbajnokságot követően még a visszavonulást fontolgatta, végül azonban úgy döntött, folytatja pályafutását a portugál válogatottban. Jorge Jesus szövetségi kapitány beválogatta őt a Nemzetek Ligája-keretbe, így Ronaldo a 234. válogatottságát is megszerezheti. A csatár a sajtótájékoztatón elismerte, hogy valóban gondolkodott a válogatottbeli visszavonuláson, ám a szövetség elnökével és a szövetségi kapitánnyal folytatott egyeztetések után úgy ítélte meg: góljaival és a pályán kívüli jelenlétével továbbra is segítségére lehet a csapatnak.

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Az egyszeres Európa-bajnok és kétszeres Nemzetek Ligája-győztes támadó kiemelt személyes célként jelölte meg az 1000 pályafutásbeli gólt, amelynek eléréséhez még 21 találatra van szüksége, miközben a harmadik Nemzetek Ligája-trófeát is szeretné elhódítani Portugáliával. "Mindkét cél rendkívül fontos számomra" – szögezte le Ronaldo, majd tréfásan hozzátette, hogy akár még egy évtizedig is a pályán maradhat.

A portugál keretben számos fiatal tehetség kapott helyet, többek között Fábio Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves és Francisco Conceição. Ronaldo elmondása szerint az ő támogatásuk is kulcsszerepet játszott a folytatásról szóló döntésében.

Ez egy teljesen új, fiatal generáció. Pontosan tudom, miért kedvelnek a fiatalabb játékosok, hiszen példaképként tekintenek rám, és ezt a felelősséget a jövőben is örömmel vállalom

– nyilatkozta.

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A sajtótájékoztatón az ötszörös Aranylabdás a pályafutása során kapott kritikákról is szót ejtett.

Talán éppen itt, a nemzeti csapatban éreztem magam mindig a leginkább megbecsülve. Egyes tévécsatornák próbáltak ugyan felőrölni, de mindig sikerült kitérnem a támadások elől. Több mint húsz éve vagyok a legfelsőbb szinten, az igazi emlékeim pedig azokhoz kapcsolódnak, akik támogatnak és szeretnek

– fogalmazott a támadó. Jorge Jesus szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón Portugália és a válogatott szimbólumának nevezte játékosát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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