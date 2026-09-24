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Sport

Nagy rangadóval indul az őszi NL-dömping: mire megy egymással Klopp és Xavi a padon?

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 16:13

Jürgen Klopp és Xavi Hernández csütörtök este a Nemzetek Ligájában találkozik először szövetségi kapitányként, amikor a német válogatott Amszterdamban lép pályára a hollandok ellen. Mindkét szakember kiábrándító világbajnokság után vette át csapatát, és most mindketten új korszakot próbálnak nyitni - tudósított a The Guardian.

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Klopp júliusi kinevezése óta szembetűnően felvillanyozódott, a Liverpooltól való távozásakor látott kimerültségnek nyoma sincs. A német szövetség számára komoly fogás volt a megszerzése, még ha a bemutatkozásakor azonnal világossá tette is, hogy amennyiben a családját zaklatják a médián keresztül, habozás nélkül távozik.

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Jürgen Klopp a sajtóeseményen sem tagadta meg önmagát.

Az a jó, hogy pontosan ugyanolyan helyzetben vagyunk mindketten – hétfőn találkoztunk a játékosokkal, csütörtökön pedig már meccs van. Személy szerint egyébként több holland játékost ismerek, mint Xavi, de hogy ez előny-e, azt nem tudom

– fogalmazott tréfálkozva Klopp.

UEFA Nemzetek Ligája 1. forduló
Hollandia
Németország
2026. szeptember 24. csütörtök 20:45
Egymás elleni statisztika: 16 meccs
Győzelem
  Hollandia: 2 (12.5%)
  Németország: 7 (43.8%)
  Döntetlen: 7 (43.8%)
Gólok
  Hollandia: 23
  Németország: 27
Gólkülönbség: -4
Hazai győzelem
  Hollandia: 1
  Németország: 4
Vendéggyőzelem
  Hollandia: 1
  Németország: 3
Adatlap létrehozva: 2026.09.24.

Xavi érkezése Amszterdamba nem kevésbé érdekes fejlemény. A holland szövetség nem titkolta, hogy eredetileg Pep Guardiola és Arne Slot volt az első számú jelölt Ronald Koeman távozása után. Xavi így is logikus választásnak számít, hiszen Ernst Happel 1978-as rövid megbízatása óta ő az első külföldi szövetségi kapitány, a Johan Cruyff-féle futballiskola neveltjeként pedig természetes módon illeszkedik a holland futballfilozófiához.

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A német szövetségi kapitány komoly figyelmet keltett, amikor 44 fős keretet nevezett a holland, a szerb és a kétszer is sorra kerülő görög mérkőzésekre. A bő keret két részre oszlik, így az egyik fele a csütörtöki és a következő meccsen lép pályára, míg a másik fele a második két találkozón kap lehetőséget. Egyedül Finn Dahmen, az Augsburg kapusa vesz részt mindegyik összecsapáson.

A 44 fős keretben 16 válogatatlan játékos kapott helyet. A Freiburgból négyen is bekerültek, az újonc Elversbergből Felix Keidel, a Celtictől Mika Baur, a Hoffenheimtől Bambasé Conté is meglepetést okozó meghívót kapott, a Brentfordból pedig Vitaly Janelt csatlakozott klubtársához, Kevin Schadéhez. A keret megosztása a klubedzőknek is megnyugtató lehet a játékosok terhelésének menedzselése szempontjából.

Xavi a holland válogatottnál egyelőre kevesebb mozgástérrel dolgozik. A világbajnokságon a legjobb 32 között kiesett csapat keretéből hiányzik a sérült Frenkie de Jong és Donyell Malen, míg a több mint két éve válogatott meccset nem játszó Joey Veerman visszahívása a technikás középpályás iránti igényt jelzi. Virgil van Dijk a nyáron fontolgatta a visszavonulást a nemzeti csapattól, végül maradt, és továbbra is ő a csapatkapitány. A múlt értékelését Xavi tudatosan kerüli. "Nem beszélek a múltról" – ismételte a sajtótájékoztatón.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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