Jürgen Klopp négy új szabályt vezetett be a német válogatottnál: nincs fodrász, telefon és családlátogatás sem.
Futhatnak a pénzük után a szurkolók? Durva lehúzással vádolják a FIFA-t, bíróságra mehet az ügy
Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság július 19-én véget ért, szurkolók ezrei mindmáig hiába várják a pénzüket a FIFA hivatalos jegyviszonteladói platformjáról. A nemzetközi szövetség rendszeresen túllépi az általa vállalt 60 napos kifizetési határidőt, miközben az érintettek egymásnak ellentmondó tájékoztatást kapnak az ügyfélszolgálattól - jelentette a Front Office Sports.
A FIFA a 2026-os világbajnokságra saját jegypiacteret üzemeltetett, ahol a szurkolók hivatalos keretek között értékesíthették újra a megvásárolt belépőiket. A rendszer mind az eladótól, mind a vevőtől 15-15 százalékos jutalékot vont le, az eladónak járó összeget pedig az értékesítéstől számított 60 napon belüli átutalással ígérte. Ez a határidő a tranzakciók többségénél már régen lejárt.
A FIFA e-mailben arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a nagy volumen miatt csúszhatnak a kifizetések. A szövetség a Front Office Sportsnak küldött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy csak korlátozott számú ügylet igényel kézi felülvizsgálatot vagy pótlólagos adategyeztetést – különösen azoknál a tranzakcióknál, ahol az eredeti fizetési csatornára nem lehetett visszautalni a pénzt. A szervezet arra kérte a károsultakat, hogy továbbra is az ügyfélszolgálaton keresztül tartsák a kapcsolatot.
Az eladók tapasztalatai ugyanakkor nem túl biztatóak. Egy 25 éves New York-i szurkoló több mint 15 ezer dollárt vár a FIFA-tól három különálló jegyértékesítés után. Bár a korábbi visszatérítéseit gond nélkül megkapta ugyanarra a bankszámlára, a szövetség most arra hivatkozik, hogy probléma adódott a banki adataival. Egy texasi férfi négy alkalommal is ígéretet kapott telefonon arra, hogy egy héten belül átutalják a közel 1900 dolláros járandóságát, a pénz azonban azóta sem érkezett meg a számlájára.
Legalább két szurkoló kapott arról e-mailt a FIFA-tól szeptemberben, hogy a kifizetésüket feldolgozták, a jóváírás azonban egyiküknél sem történt meg. Egyikük, egy texasi ügyvéd – aki több mint 3000 dollárra vár egyetlen jegypár eladása után – augusztus vége óta 36 e-mailt küldött a szervezetnek. Kijelentette, hogy a szövetség eljárása jogilag védhetetlen és felháborító, ezért valószínűleg pert indít. Véleménye szerint a FIFA a jelenlegi magas kamatkörnyezetben jelentős kamatbevételre tesz szert pusztán azzal, hogy visszatartja a szurkolók pénzét.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata már a torna előtt is komoly bírálatokat váltott ki. A magas árak, a szektorokra és ülőhelyekre vonatkozó átláthatatlan információk, az új jegykategóriák, valamint a viszonteladási platform tetemes jutalékai egyaránt felháborodást keltettek a szurkolók körében. A FIFA a tornával összesen 15 milliárd dolláros rekordbevételt ért el, miközben több amerikai tagállam főügyésze is vizsgálatot indított, vagy kifejezte aggályait a szövetség jegyértékesítési módszereivel kapcsolatban.
Óriási botrány Amerikában: szexista megjegyzést tett a női bíróra a tréner, azonnal kitették a szűrét
Az edző szexista megjegyzést tett meccs közben egy női játékvezetőnek, és még a kezét is megragadta: a csapat egy pillanatig sem gondolkodott az elbocsátásán.
A győri kézilabdázást évtizedeken át szolgáló szakember halála hatalmas veszteség a klub és a hazai sportközösség számára.
A meccset ugyan megnyerte ifjabb Növényi, a szerződés mégsem jött össze a UFC-ben.
Bár az ír szövetség a gázai háború miatt korábban szorgalmazta az izraeliek eltiltását, a lehetséges szankcióktól tartva végül mégis vállalta a játékot.
A sportoló a 2028-as Los Angeles-i játékokon szeretne újra rajthoz állni, ráadásul egy vadonatúj olimpiai távon.
Sokan attól tartanak, hogy a folyamatos szóbeli inzultusok miatt a kétszeres világbajnok elhagyhatja a sportágat.
Pusztító hőségben játszottak NFL-meccset: a cipőtalpak is olvadtak, panaszkodnak az edzők és a játékosok
A műfüves pálya felszínén a hőmérséklet elérte a 69,4 Celsius-fokot Nashville-ben, a játékosok és az edzők is panaszkodnak.
A szervezet eltörli a háromórás időlimitet, rugalmasabbá teszi a szabadedzéseket, és megszünteti a sebességváltók engedélyeztetési kötelezettségét is.
A 23 éves sportoló a Nagoja melletti női országúti mezőnyversenyen végzett a második helyen, és bízik benne, hogy az eredménye más afgán nőknek is erőt...
Infantino lépése a márciusi elnökválasztás előtti pozícióerősítésként is értelmezhető - a tagszövetségek még nem reagáltak a reformtervekre.
Granit Xhaka, a Sunderland és a svájci válogatott csapatkapitánya kilépett a nemzeti csapat keretéből, miután elismerte, hogy 2022-ben hamis COVID-oltási igazolást szerzett.
Megsérült Alex Bregman, a Chicago Cubs baseballcsapatharmadbázisosa, miután egy gellert kapott labda arcon találta őt a Cincinnati Reds elleni vasárnapi mérkőzésen.
Rendkívüli bejelentés a sportba ölt milliárdokról: teljesen új kezekbe kerülnek a hatalmas rendezvények
A jövőben a sportági szövetségek feladata lesz a nemzetközi versenyek és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, valamint lebonyolítása.
Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát több sérülés is nehezíti, miközben a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem mindennapi belépővel érkezett meg az edzőtáborba.
A fogadóirodák szerint Michael Carrick lehet a Premier League idei szezonjának első menesztett trénere, a lehetséges utódok között pedig olyan nevek szerepelnek, mint Antonio Conte...
Marco Rossi szövetségi kapitány Nagy Zsoltot, valamint az újonc Tóth Milánt hívta be a hiányzók pótlására.
Döbbenetes csúcsdöntés: történelmi rekordot úszott a 13 éves tini, de szerinte ez csak "közepes" teljesítmény volt
Az úszó saját teljesítményét csupán "közepesnek" értékelte még a rekorddöntés ellenére is.
Növényi Norbert győzelem esetén szerződést kaphat a világ vezető MMA-szervezeténél, a UFC-nél.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.