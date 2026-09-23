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Sport

Futhatnak a pénzük után a szurkolók? Durva lehúzással vádolják a FIFA-t, bíróságra mehet az ügy

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 19:43

Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság július 19-én véget ért, szurkolók ezrei mindmáig hiába várják a pénzüket a FIFA hivatalos jegyviszonteladói platformjáról. A nemzetközi szövetség rendszeresen túllépi az általa vállalt 60 napos kifizetési határidőt, miközben az érintettek egymásnak ellentmondó tájékoztatást kapnak az ügyfélszolgálattól - jelentette a Front Office Sports.

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A FIFA a 2026-os világbajnokságra saját jegypiacteret üzemeltetett, ahol a szurkolók hivatalos keretek között értékesíthették újra a megvásárolt belépőiket. A rendszer mind az eladótól, mind a vevőtől 15-15 százalékos jutalékot vont le, az eladónak járó összeget pedig az értékesítéstől számított 60 napon belüli átutalással ígérte. Ez a határidő a tranzakciók többségénél már régen lejárt.

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A FIFA e-mailben arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a nagy volumen miatt csúszhatnak a kifizetések. A szövetség a Front Office Sportsnak küldött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy csak korlátozott számú ügylet igényel kézi felülvizsgálatot vagy pótlólagos adategyeztetést – különösen azoknál a tranzakcióknál, ahol az eredeti fizetési csatornára nem lehetett visszautalni a pénzt. A szervezet arra kérte a károsultakat, hogy továbbra is az ügyfélszolgálaton keresztül tartsák a kapcsolatot.

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Az eladók tapasztalatai ugyanakkor nem túl biztatóak. Egy 25 éves New York-i szurkoló több mint 15 ezer dollárt vár a FIFA-tól három különálló jegyértékesítés után. Bár a korábbi visszatérítéseit gond nélkül megkapta ugyanarra a bankszámlára, a szövetség most arra hivatkozik, hogy probléma adódott a banki adataival. Egy texasi férfi négy alkalommal is ígéretet kapott telefonon arra, hogy egy héten belül átutalják a közel 1900 dolláros járandóságát, a pénz azonban azóta sem érkezett meg a számlájára.

Legalább két szurkoló kapott arról e-mailt a FIFA-tól szeptemberben, hogy a kifizetésüket feldolgozták, a jóváírás azonban egyiküknél sem történt meg. Egyikük, egy texasi ügyvéd – aki több mint 3000 dollárra vár egyetlen jegypár eladása után – augusztus vége óta 36 e-mailt küldött a szervezetnek. Kijelentette, hogy a szövetség eljárása jogilag védhetetlen és felháborító, ezért valószínűleg pert indít. Véleménye szerint a FIFA a jelenlegi magas kamatkörnyezetben jelentős kamatbevételre tesz szert pusztán azzal, hogy visszatartja a szurkolók pénzét.

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A világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata már a torna előtt is komoly bírálatokat váltott ki. A magas árak, a szektorokra és ülőhelyekre vonatkozó átláthatatlan információk, az új jegykategóriák, valamint a viszonteladási platform tetemes jutalékai egyaránt felháborodást keltettek a szurkolók körében. A FIFA a tornával összesen 15 milliárd dolláros rekordbevételt ért el, miközben több amerikai tagállam főügyésze is vizsgálatot indított, vagy kifejezte aggályait a szövetség jegyértékesítési módszereivel kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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