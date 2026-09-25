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Kiderült a modern futball sötét titka: már a 9 éves gyerekekre is árucikként vadásznak a leggazdagabb klubok
A labdarúgás átigazolási piaca egyre fiatalabb tehetségek körül forog. A Manchester United 15 éves csatára, JJ Gabriel ügye élesen rávilágít arra, hogy a pénz és a kiélezett verseny miként formálja át az utánpótlás-nevelés szabályait Angliában - számolt be a BBC Sport.
Gabriel az elmúlt hetekben a sportmédia középpontjába került, miután jelezte a Manchester Unitednek a távozási szándékát. A BBC Sport információi szerint a fiatal játékos nem jelent meg az edzéseken, és más klubokkal kezdett tárgyalásokat, mivel ő és képviselői elégedetlenek a fejlődésének menedzselésével. Ír útlevelének köszönhetően európai klubokhoz is igazolhat. Az eset rávilágít arra a kényelmetlen igazságra, hogy a gyermekek az átigazolási piac legértékesebb árucikkeivé váltak.
A jelenség nem új keletű, ám mára ipari méreteket öltött. Idén nyáron a Premier League mind a hat leggazdagabb klubja leigazolt egy tehetséges akadémistát egy riválistól, vagy éppen elveszített egyet. A fordulópontot sokan Rio Ngumoha 2024-es átigazolásához kötik, amikor a ma már 18 éves szélső 15 évesen szerződött a Chelsea-től a Liverpoolhoz.
Azóta 22 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és bekerült az angol felnőtt válogatott keretébe is. A klubok közötti verseny a Brexit óta különösen kiéleződött, hiszen 2021 előtt az angol csapatok 16 éves koruktól igazolhattak EU-s útlevéllel rendelkező fiatalokat, azóta viszont külföldi játékosok csak 18 évesen érkezhetnek. Így a klubok egymás utánpótlásbázisára vetették a szemüket.
Az utánpótlás-igazolásoknak komoly pénzügyi vonzereje is van, ugyanis nem számítanak bele a Premier League keretköltség-szabályaiba, későbbi eladásuk pedig a könyvelésben tiszta nyereségként jelenik meg. A videóelemzés és az adatalapú játékosmegfigyelés fejlődésével egyre több fiatalt azonosítanak, követnek és keresnek meg a rivális klubok. A játékosok a 12, 14 és 16 éves korosztályos szezon végén iratkozhatnak ki az akadémiájukról, fizetett ösztöndíjas szerződést 14 éves koruktól köthetnek, profi szerződést pedig 16 évesen írhatnak alá.
A növekvő tét egyre több ügynököt vonz a fiatal tehetségek köré. Ryan Cardwell, a Liverpool és a Southampton egykori utánpótlás-megfigyelője szerint a szerződések óriási összegekről szólhatnak, amelyek egy család egész életét megalapozhatják.
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Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egy fiatal játékos a pályafutása csúcsán keresi a legtöbbet, és ha nem tud betörni az élvonalba, a jövedelme a töredékére esik vissza. Egyes szülők már adatcsomagokat állítanak össze gyermekeikről, hogy azokat a potenciális kluboknak mutassák be. Phil Jagielka, a korábbi angol válogatott védő – akinek fia, Zac 2024-ben 16 évesen a liverpooli akadémiáról a Hull Cityhez igazolt – azt hangsúlyozza, hogy a családok a gyerekük érdekét tartják szem előtt, hiszen ha egy fiatal nem fejlődik vagy megsérül, a klubok gyorsan továbblépnek.
Az utánpótlás-nevelés kultúrája is gyökeresen átalakult. Jagielka felidézte, hogy a Sheffield United akadémiáján a kilencvenes évek végén még cipőt pucoltak és öltözőt takarítottak, ami fegyelmet és alázatot tanított nekik. Ma a fiatalok körül már komplett kíséret mozog, akik a milliós ügynöki jutalékokban gondolkodva akár 9–10 éves gyerekekkel is "hosszú távú játszmát" játszanak. A közösségi média ráadásul hatalmas nyilvánosságot teremt, ami tovább fokozza a nyomást. Az elitklubok közötti harc a legfiatalabb tehetségekért és az ezzel járó jelentős összegek a jelenlegi keretek között megkerülhetetlenné váltak.
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