Komoly jegybotrány tört ki Nagy-Britanniában: alig valakit érdekel az Eb

A birminghami Alexander Stadionban rendezett atlétikai Európa-bajnokság nyitónapján közel tízezer üres szék tátongott a lelátókon, ami élénk vitát váltott ki a jegyárakról és a rendezvény megközelíthetőségéről - számolt be a BBC.

A birminghami Alexander Stadionban rendezett atlétikai Európa-bajnokság nyitónapján közel tízezer üres szék tátongott a lelátókon, ami élénk vitát váltott ki a jegyárakról és a rendezvény megközelíthetőségéről. A huszonháromezer férőhelyes stadionban hétfő este mindössze 13 623 néző szurkolt, amikor a brit Amy Hunt megnyerte első felnőtt nemzetközi címét női 100 méteren.

A BBC kommentátora, Steve Cram csalódást keltőnek nevezte a nézőszámot, különösen a hátsó egyenes mentén szinte teljesen üresen maradt lelátókra utalva. A szervezők adatai szerint a stadion hétfő délelőtt 55, este 59, kedd délelőtt pedig 56 százalékos kihasználtsággal működött.

A szurkolók egy része a jegyárakat okolja. A célegyenes melletti legjobb helyek hétfőn 150 fontba kerültek, kedden a férfi 100 méteres döntőre pedig 110 fontba – utóbbi ugyanerre a versenyszámra Rómában két éve 88 euróért, vagyis mintegy 75 fontért volt elérhető, gyermekkedvezmény pedig egyik kategóriában sincs. A stadion büféárai is felháborodást keltettek, egy húsos zsemle ugyanis 18,50, egy hot dog pedig 15 fontba került.

Keely Hodgkinson társedzője, Jenny Meadows sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy bár egyes döntős estékre megtelhet a stadion, az egész verseny idejére nem sikerült megtölteni a lelátókat. Sharron Davies olimpikon szerint a brit sportnak több nagy rendezvényre kellene pályáznia, de azokat megfizethetővé kell tenni, hogy a stadionok megteljenek, és az új generációk is kedvet kapjanak a sporthoz.

A helyszínen járt Chris Brown úgy véli, a hétköznapokra túlárazták a jegyeket, és a különböző árkategóriák között alig van érdemi különbség a kilátásban. Szerinte az is közrejátszhat, hogy a Nemzetközösségi Játékokat ugyanebben a két hétben, szintén az Egyesült Királyságban rendezik, így kevesen engedhetik meg maguknak mindkét eseményt. Adam Hilton, aki szombat estére vett két jegyet 120 fontért, nem érzi úgy, hogy megérte volna az árát, és a hétfői nyitónap üres széksorait látva már azt fontolgatja, hogy ha tehetné, visszaadná a belépőket.

Többen bírálták a stadion megközelíthetőségét is, mivel a legközelebbi vasútállomás másfél kilométerre található, a szurkolókat a belvárosból ingajáratokkal szállítják, a parkolás pedig nehézkes. Hilton például szombatra csak három kilométerre talált előre foglalható parkolóhelyet.

A szervezők közleményben hangsúlyozták, hogy a jegyeladások messze felülmúlták a célkitűzéseiket, így a péntek, szombat és vasárnap esti programok közel telt házasak. Lisa Nandy kulturális miniszter is a nézőszám emelkedésére számít a hét második felében, a férfi 100 méteres döntő és Keely Hodgkinson szereplése idején. A szervezők szerint egy négytagú család már 30 fontért részt vehet az eseményen, a jegyek fele pedig 30 font alatti áron kapható.

A birminghami atlétikai Európa-bajnokság a magyar szurkolók számára eddig nem ennyire negatív: mint a Pénzcentrum tegnap este beszámolt róla, a kalapácsvető Halász Bence aranyérmet szerzett számában, egy hatalmas dobással. Erről itt írtunk: