A Manchester City nehéz helyzetbe került a bajnoki hajrában: a klub május közepén mindössze tizenegy nap alatt négy mérkőzést kénytelen lejátszani.
Még mindig nem enged a West Ham az atlétikai vébé ügyében: egyre nagyobb a botrány
London 2029-es atlétikai világbajnokságra benyújtott pályázata komoly akadályba ütközött: a West Ham United ugyanis nem hajlandó átadni a stadionját a verseny idejére, mivel az esemény a labdarúgószezon elejére esne. A London Marathon igazgatója most nyilvánosan szólította fel a futballklubot, hogy mutasson nagyobb nyitottságot - írta a The Guardian.
Hugh Brasher, a londoni pályázati bizottság tagja arra kérte a West Hamet, hogy hallgasson a szívére. Ennek jegyében engedje át az egykori olimpiai stadiont nagyjából két hétre 2029 szeptemberében. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a klub alelnöke, Karren Brady távozott a posztjáról, a csapat pedig a kiesés ellen küzd. Brasher szerint egy esetleges másodosztályba kerülés még több mérkőzést jelentene a West Ham számára, ami tovább nehezítené a tárgyalásokat.
A pályázati bizottság vezetője júniusra várja az érdemi egyeztetések megkezdését a klubbal. Brasher ugyanakkor optimistának mutatkozott a folytatást illetően. Hangsúlyozta, hogy a brit kormány, London polgármestere, a közvélemény és a sportolók egyaránt a kezdeményezés mögött állnak.
Nagyszerű pályázatot állítottunk össze, és hiszem, hogy meg tudjuk oldani a West Ham kérdését
- jelentette ki.
Brasher nem az első a sportvilág ismert alakjai közül, aki nyomást gyakorol a klubra. Korábban Keely Hodgkinson olimpiai bajnok atléta is üzent a West Hamnek - meglehetősen csípős stílusban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A brit válogatott több érmet hoz majd vissza ebbe a stadionba, mint amennyit a West Ham látott egész történelme során
- fogalmazott Hodgkinson.
A 2029-es atlétikai világbajnokság megrendezésére London mellett Róma, München, Nairobi és egy indiai város is pályázik. A végleges terveket augusztus elejéig kell benyújtani. A végső döntést pedig szeptemberben hozza meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics).
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!