London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Még mindig nem enged a West Ham az atlétikai vébé ügyében: egyre nagyobb a botrány

2026. április 29. 16:20

London 2029-es atlétikai világbajnokságra benyújtott pályázata komoly akadályba ütközött: a West Ham United ugyanis nem hajlandó átadni a stadionját a verseny idejére, mivel az esemény a labdarúgószezon elejére esne. A London Marathon igazgatója most nyilvánosan szólította fel a futballklubot, hogy mutasson nagyobb nyitottságot - írta a The Guardian.

Hugh Brasher, a londoni pályázati bizottság tagja arra kérte a West Hamet, hogy hallgasson a szívére. Ennek jegyében engedje át az egykori olimpiai stadiont nagyjából két hétre 2029 szeptemberében. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a klub alelnöke, Karren Brady távozott a posztjáról, a csapat pedig a kiesés ellen küzd. Brasher szerint egy esetleges másodosztályba kerülés még több mérkőzést jelentene a West Ham számára, ami tovább nehezítené a tárgyalásokat.

A pályázati bizottság vezetője júniusra várja az érdemi egyeztetések megkezdését a klubbal. Brasher ugyanakkor optimistának mutatkozott a folytatást illetően. Hangsúlyozta, hogy a brit kormány, London polgármestere, a közvélemény és a sportolók egyaránt a kezdeményezés mögött állnak.

Nagyszerű pályázatot állítottunk össze, és hiszem, hogy meg tudjuk oldani a West Ham kérdését

- jelentette ki.

Brasher nem az első a sportvilág ismert alakjai közül, aki nyomást gyakorol a klubra. Korábban Keely Hodgkinson olimpiai bajnok atléta is üzent a West Hamnek - meglehetősen csípős stílusban.

A brit válogatott több érmet hoz majd vissza ebbe a stadionba, mint amennyit a West Ham látott egész történelme során

- fogalmazott Hodgkinson.

A 2029-es atlétikai világbajnokság megrendezésére London mellett Róma, München, Nairobi és egy indiai város is pályázik. A végleges terveket augusztus elejéig kell benyújtani. A végső döntést pedig szeptemberben hozza meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics).
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #pályázat #sport #stadion #london #anglia #világbajnokság #vb #atlétika #west ham united

