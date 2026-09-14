Hatalmasat bukott a vadiúj F1-es pálya, azonnal át kell építeni: panaszkodtak a pilóták

A Forma–1 legújabb pályája, a madridi Madring már az első futamán megbukott. Az 57 körös versenyen az előzések száma a tízet sem érte el, a pilóták és a csapatfőnökök pedig egyaránt élesen bírálták a nyomvonalat, így a szervezőkkel már meg is kezdődtek az egyeztetések a pálya átalakításáról - közölte a The Guardian.

A Spanyol Nagydíjat a Mercedes versenyzője, Kimi Antonelli nyerte, ám a futam látványos csaták helyett egyhangú mezőnykörözést hozott, mivel a pilóták a szűk, kanyargós pályán képtelenek voltak előzési kísérletet tenni. A címvédő Lando Norris, aki harmadikként ért célba, kemény kritikát fogalmazott meg. Kijelentette, hogy a fékezés előtti kanyarodás gyakorlatilag ellehetetleníti a versenyzést, pedig egyszerű változtatásokkal jó pályát lehetne csinálni belőle.

Az Audi versenyzője, Gabriel Bortoleto sem finomkodott, amikor a nézők unalmára utalva megjegyezte, hogy még ő is majdnem elaludt a volán mögött. A részben közutakon, részben kifejezetten erre a célra épített szakaszokon, a repülőtér felé vezető úton és egy konferenciaközpont körül kialakított Madring logisztikai szempontból jól vizsgázott – az F1 adatai szerint a hétvégén 352 ezren látogattak ki –, és az időmérő edzésen, egykörös tempóban a pilóták élvezték is a gyors, technikás kihívást. A verseny szempontjából azonban a mintegy 71 millió fontból megépített létesítmény kudarcot vallott.

A pályát az olasz Jarno Zaffelli tervezte, aki korábban abban bízott, hogy a nézők azzal az élménnyel távoznak majd, hogy egy utcai pálya sem törvényszerűen unalmas. Ezzel szemben a közönség csalódottan hagyta el a helyszínt. Maga Antonelli is elismerte, hogy néhány kanyart meg kell változtatni, mert bár egy körön jó a pálya, a futamon a pilóták beragadnak a versenytársak mögé. A másodikként célba érő Max Verstappen már a szimulátoros teszteket követően figyelmeztetett a gyenge kialakításra.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff elárulta, hogy a módosításokról már a futam előtt megkezdődtek a tárgyalások a pálya üzemeltetőjével és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA). A sportvezető elmondása szerint szombaton beszélt a létesítmény vezérigazgatójával, aki teljesen nyitott a jövő évi változtatásokra. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella úgy véli, az egyenes talán elég hosszú, ám a kanyarba két autó egymás mellett képtelen bemenni, így gyakorlatilag lehetetlen előzést megkísérelni.

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Mivel a Madring tízéves szerződéssel rendelkezik a Spanyol Nagydíj megrendezésére, a nyomvonal átalakítása elkerülhetetlennek tűnik. A világbajnoki pontversenyben Antonelli 81 pontos előnnyel vezet csapattársa, George Russell előtt, a mezőny pedig két hét múlva Bakuban csap össze legközelebb.