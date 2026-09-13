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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Madridban sem hibázott Kimi Antonelli: senki nem veheti már el a vb-címét?

MTI
2026. szeptember 13. 17:00

Antonelli a verseny közepén tudott az élre állni, győzelmét ezután semmi és senki nem veszélyeztette. A fiatal olasz előnye már nyolcvan pont az összetettben.

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Kimi Antonelli nyerte a vadonatúj madridi pályán rendezett Forma–1-es Spanyol Nagydíjat. A Mercedes húszéves olasz pilótája idei nyolcadik futamgyőzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben Max Verstappen és a címvédő Lando Norris előtt, akik a dobogó második, illetve harmadik fokára állhattak fel.

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Már a rajt izgalmasan alakult, hiszen a második helyről induló Antonelli agresszívan támadta a pole-pozícióból rajtoló Norrist, ám egy kanyarlevágás miatt kénytelen volt visszaadni az első helyet a britnek. A kavarodást kihasználva Verstappen átmenetileg megelőzte az olasz pilótát, de a csapat utasítására rövidesen el kellett engednie a rajtnál szabálytalanul megelőzött Lewis Hamiltont. A Ferrari brit versenyzőjének futama azonban hamar véget ért, fékproblémák miatt ugyanis már a verseny elején a bokszba hajtott, és feladta a küzdelmet.

A taktikai terveket a 15. körben elrendelt virtuális biztonsági autós (VSC) fázis borította fel, amelyet Lance Stroll műszaki hibája váltott ki. Az élmezőny nagy része azonnal kihasználta a lehetőséget a kerékcserére, a McLaren viszont késlekedett, Antonelli visszavette az első helyet.

A hajrában a Mercedes éllovasa magabiztosan elhúzott, és végül közel négy és fél másodperces előnnyel diadalmaskodott. Verstappen sikeresen védekezte ki a végig a nyomában autózó Norris támadásait, így megőrizte a második helyet. Antonelli a mostani sikerével immár 81 pontosra növelte előnyét az összetettben a Madridban ötödikként célba érő csapattársával, George Russell-lel szemben. A világbajnokság két hét múlva az Azeri Nagydíjjal folytatódik Bakuban.

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címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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