Hihetetlen gesztus a történelmi BL-meccs előtt: önként adta át méregdrága helyét a klubelnök

Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre - tudósított a BBC Sport.

A Como 119 éves történetében először lép pályára a Bajnokok Ligájában, a történelmi mérkőzés alkalmából pedig az olasz klub elnöke és több vezetője is átadja a jegyét az idős szurkolóknak

A Serie A-ban szereplő Como csütörtökön az RB Leipziget fogadja a BL-ben, ami a klub első szereplése a legrangosabb európai kupasorozatban. A csapat az előző szezonban a korábbi Arsenal-, Chelsea- és Barcelona-középpályás, Cesc Fàbregas irányításával a negyedik helyen végzett az olasz élvonalban, ezzel kivívva a BL-részvételt.

Olaszország Como Piaci érték: 535,15M Edző: Cesc Fàbregas Bajnokság: UEFA Champions League Jelenlegi helyezés: #12 UEFA Champions League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 11. FK Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Como 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.09.

A Comói-tó partján álló Stadio Giuseppe Sinigaglia befogadóképessége mindössze 12 ezer fő körül van, amelyet az UEFA közvetítési és működési előírásai miatt további ezer hellyel kellett csökkenteni. A belépők pillanatok alatt elkelték, mivel a kereslet messze meghaladta a kínálatot.

Mirwan Suwarso indonéz üzletember, a klub elnöke az Instagramon jelentette be, hogy ő és a vezetőség több tagja is átadja a helyét a szépkorú drukkereknek.

Azt szeretnénk, hogy ezeket az üléseket azok a szurkolók kapják meg, akik a legtovább vártak erre a pillanatra – az 1950-ben vagy korábban született drukkerek, akik minden osztályban és minden korszakban kitartottak a Como mellett

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– írta Suwarso.

A klub felemelkedése valóban mesébe illő. Az elmúlt két évtizedben kétszer is csődbe ment, majd az alsóbb osztályokból hat év alatt három feljutással küzdötte fel magát. 2024-ben 21 év után tért vissza a Serie A-ba, ahol az első szezonját a tizedik helyen zárta, tavaly pedig Fàbregas vezetésével már a negyedik helyet szerezte meg.

A Como a Leipzig elleni nyitómérkőzést követően a BL-ben többek között a Feyenoorddal, a Manchester Uniteddel, a PSG-vel és a Barcelonával is megmérkőzik.