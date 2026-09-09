Scott McTominay sikeres szívműtéten esett át a manchesteri Spire Kórházban: csapata, a Napoli tájékoztatása szerint a skót válogatott középpályás két héten belül visszatérhet az edzésekhez.
Hihetetlen gesztus a történelmi BL-meccs előtt: önként adta át méregdrága helyét a klubelnök
Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre - tudósított a BBC Sport.
A Como 119 éves történetében először lép pályára a Bajnokok Ligájában, a történelmi mérkőzés alkalmából pedig az olasz klub elnöke és több vezetője is átadja a jegyét az idős szurkolóknak
A Serie A-ban szereplő Como csütörtökön az RB Leipziget fogadja a BL-ben, ami a klub első szereplése a legrangosabb európai kupasorozatban. A csapat az előző szezonban a korábbi Arsenal-, Chelsea- és Barcelona-középpályás, Cesc Fàbregas irányításával a negyedik helyen végzett az olasz élvonalban, ezzel kivívva a BL-részvételt.
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A Comói-tó partján álló Stadio Giuseppe Sinigaglia befogadóképessége mindössze 12 ezer fő körül van, amelyet az UEFA közvetítési és működési előírásai miatt további ezer hellyel kellett csökkenteni. A belépők pillanatok alatt elkelték, mivel a kereslet messze meghaladta a kínálatot.
Mirwan Suwarso indonéz üzletember, a klub elnöke az Instagramon jelentette be, hogy ő és a vezetőség több tagja is átadja a helyét a szépkorú drukkereknek.
Azt szeretnénk, hogy ezeket az üléseket azok a szurkolók kapják meg, akik a legtovább vártak erre a pillanatra – az 1950-ben vagy korábban született drukkerek, akik minden osztályban és minden korszakban kitartottak a Como mellett
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– írta Suwarso.
A klub felemelkedése valóban mesébe illő. Az elmúlt két évtizedben kétszer is csődbe ment, majd az alsóbb osztályokból hat év alatt három feljutással küzdötte fel magát. 2024-ben 21 év után tért vissza a Serie A-ba, ahol az első szezonját a tizedik helyen zárta, tavaly pedig Fàbregas vezetésével már a negyedik helyet szerezte meg.
A Como a Leipzig elleni nyitómérkőzést követően a BL-ben többek között a Feyenoorddal, a Manchester Uniteddel, a PSG-vel és a Barcelonával is megmérkőzik.
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