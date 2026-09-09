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Como on the banks of Lake Como, viewed from Brunate.
Sport

Hihetetlen gesztus a történelmi BL-meccs előtt: önként adta át méregdrága helyét a klubelnök

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 13:53

Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre - tudósított a BBC Sport.

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A Como 119 éves történetében először lép pályára a Bajnokok Ligájában, a történelmi mérkőzés alkalmából pedig az olasz klub elnöke és több vezetője is átadja a jegyét az idős szurkolóknak

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A Serie A-ban szereplő Como csütörtökön az RB Leipziget fogadja a BL-ben, ami a klub első szereplése a legrangosabb európai kupasorozatban. A csapat az előző szezonban a korábbi Arsenal-, Chelsea- és Barcelona-középpályás, Cesc Fàbregas irányításával a negyedik helyen végzett az olasz élvonalban, ezzel kivívva a BL-részvételt.

Olaszország
Como
Piaci érték: 535,15M
Edző: Cesc Fàbregas
Jelenlegi helyezés: #12
UEFA Champions League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
11.
FK Bodo/Glimt
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Como
0
0
0
0
0
0
0
0
13.
Fenerbahce
0
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A Comói-tó partján álló Stadio Giuseppe Sinigaglia befogadóképessége mindössze 12 ezer fő körül van, amelyet az UEFA közvetítési és működési előírásai miatt további ezer hellyel kellett csökkenteni. A belépők pillanatok alatt elkelték, mivel a kereslet messze meghaladta a kínálatot.

Mirwan Suwarso indonéz üzletember, a klub elnöke az Instagramon jelentette be, hogy ő és a vezetőség több tagja is átadja a helyét a szépkorú drukkereknek.

Azt szeretnénk, hogy ezeket az üléseket azok a szurkolók kapják meg, akik a legtovább vártak erre a pillanatra – az 1950-ben vagy korábban született drukkerek, akik minden osztályban és minden korszakban kitartottak a Como mellett

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– írta Suwarso.

A klub felemelkedése valóban mesébe illő. Az elmúlt két évtizedben kétszer is csődbe ment, majd az alsóbb osztályokból hat év alatt három feljutással küzdötte fel magát. 2024-ben 21 év után tért vissza a Serie A-ba, ahol az első szezonját a tizedik helyen zárta, tavaly pedig Fàbregas vezetésével már a negyedik helyet szerezte meg.

A Como a Leipzig elleni nyitómérkőzést követően a BL-ben többek között a Feyenoorddal, a Manchester Uniteddel, a PSG-vel és a Barcelonával is megmérkőzik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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