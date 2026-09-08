Megint lebukott a repülőtéren a legendás F1-vezér, Bernie Ecclestone: fegyvert találtak nála

Bernie Ecclestone-t, a Forma–1 egykori első emberét hétfőn Portugáliában tartóztatták fel, miután a vámhatóság egy engedély nélküli sörétes puskát talált nála. A 95 éves üzletember egy agyagkorong-lövő versenyre hivatkozva magyarázta a fegyver jelenlétét - tudósított a The Guardian.

Az eset a Cascais melletti Tires repülőtéren történt, nem sokkal azután, hogyaz F1 egykori teljhatalmú ura, Bernie Ecclestone magánrepülőgépe földet ért. A gép és az utasok rutinellenőrzése során a hatóságok egy sörétes puskát találtak a 95 éves milliárdosnál, amelyhez nem voltak meg a szükséges iratok. A portugál hatóságok kihallgatták, majd a szokásos eljárásnak megfelelően lefoglalták a fegyvert, Ecclestone-t pedig hivatalosan gyanúsítottá nyilvánították a büntetőeljárásban.

Ecclestone a Press Association hírügynökségnek cáfolta, hogy letartóztatták volna, és részletesen beszámolt a történtekről. Elmondása szerint felesége, Fabiana Flosi hívta fel a figyelmét egy portugáliai agyagkorong-lövő versenyre, amelyre a Svájcban tartott fegyverét hozta magával. A vámvizsgálat során nem tette meg a nyilatkozatot a puskáról, majd a rendőrök a fegyverhez tartozó, úgynevezett "kék könyvet" kérték tőle – amiről Ecclestone azt állította, hogy soha nem is hallott róla. A hatóságok végül közölték vele, hogy a puskát Lisszabonban kell leadnia, ahol ideiglenes behozatali engedélyt igényelhet, ha meg szeretné tartani.

Nem ez az első alkalom, hogy Ecclestone fegyver miatt kerül bajba egy repülőtéren. 2022 májusában Brazíliában tartóztatták le, miután a poggyászának átvilágításakor egy be nem jelentett, LW Seecamp .32-es kaliberű pisztolyt találtak nála. Akkor azt állította, nem tudott róla, hogy a fegyver a táskájában van, így óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Ecclestone feleségének, Fabiana Flosinak a nevéhez egy Lisszabontól mintegy 25 kilométerre nyugatra található ingatlanvásárlás is köthető. A sajtóértesülések szerint a körülbelül 35 millió font értékű üzlet volt a legnagyobb ismert magáncélú ingatlanvásárlás Portugáliában.

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A Forma–1 világát az 1950-es évek óta meghatározó Ecclestone hivatalosan 2017-ben vált meg a sportágtól, amikor a Liberty Media megvásárolta a sorozat kereskedelmi jogait. A brit üzletembert széles körben az F1 globális tömegsporttá formálásának kulcsfigurájaként tartják számon.