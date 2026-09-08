2026. szeptember 8. kedd Mária, Adrienn
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Börtöncella.
Sport

Börtönben marad a balhés egykori focista: nem lehet szó óvadékról

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 16:53

A súlyos testi sértéssel vádolt egykori középpályás tárgyalását jövő márciusra halasztották - közölte a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Továbbra is letartóztatásban marad Joey Barton, a korábbi angol válogatott labdarúgó, miután a bíróság elutasította az óvadék iránti kérelmét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 44 éves Barton eredetileg a múlt héten állt volna a liverpooli koronabíróság előtt, az eljárást azonban elnapolták. A videókapcsolaton keresztül bejelentkező vádlott óvadéki kérelmét David Potter bíró elutasította, és elrendelte, hogy a volt futballista a december 11-i tárgyalás-előkészítő meghallgatásig fogva tartásban maradjon. A tárgyalás érdemi része végül 2026 márciusában kezdődik, pontosan egy évvel a feltételezett bántalmazás után, ami azt jelenti, hogy Barton letartóztatása ekkorra már tizenkét hónapja fog tartani.

A vád szerint Barton 2025. március 8-án súlyos testi sértést követett el az 51 éves Kevin Lynch ellen a huytoni Fairway környékén, miután együtt italoztak a Huyton and Prescot golfklubban. Lynch, aki korábban amatőr labdarúgóedzőként dolgozott, emellett a NexGen Academy speciális oktatási intézmény alapítója, állítólag súlyos szemsérülést szenvedett. Bartont röviddel az eset után letartóztatták.

Pályafutása során Barton a Manchester City, a QPR, a Newcastle, a Rangers, a Burnley és az Olympique de Marseille csapatában is megfordult, emellett egy alkalommal az angol válogatottban is szerepelt. Visszavonulását követően edzői karrierbe kezdett, a Fleetwood Town és a Bristol Rovers vezetőedzőjeként is tevékenykedett.
Címlapkép: Getty Images
#sport #börtön #bíróság #focista #tárgyalás #bántalmazás #angol foci #manchester city #angol válogatott #letartóztatás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:04
16:53
16:31
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
2026. szeptember 8.
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
2026. szeptember 8.
Kegyetlen nyarak várnak a magyar dolgozókra: elképesztő dolog derült ki a trópusi éjszakákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 8. kedd
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
3 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
4 napja
Mindössze 45 éves volt: legendás alakját vesztette el a magyar küzdősport
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 17:15
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 16:03
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
Agrárszektor  |  2026. szeptember 8. 16:28
Már a csoda sem segíthet? Ijesztő, mi várhat Magyarországra