Börtönben marad a balhés egykori focista: nem lehet szó óvadékról

A súlyos testi sértéssel vádolt egykori középpályás tárgyalását jövő márciusra halasztották - közölte a The Guardian.

Továbbra is letartóztatásban marad Joey Barton, a korábbi angol válogatott labdarúgó, miután a bíróság elutasította az óvadék iránti kérelmét.

A 44 éves Barton eredetileg a múlt héten állt volna a liverpooli koronabíróság előtt, az eljárást azonban elnapolták. A videókapcsolaton keresztül bejelentkező vádlott óvadéki kérelmét David Potter bíró elutasította, és elrendelte, hogy a volt futballista a december 11-i tárgyalás-előkészítő meghallgatásig fogva tartásban maradjon. A tárgyalás érdemi része végül 2026 márciusában kezdődik, pontosan egy évvel a feltételezett bántalmazás után, ami azt jelenti, hogy Barton letartóztatása ekkorra már tizenkét hónapja fog tartani.

A vád szerint Barton 2025. március 8-án súlyos testi sértést követett el az 51 éves Kevin Lynch ellen a huytoni Fairway környékén, miután együtt italoztak a Huyton and Prescot golfklubban. Lynch, aki korábban amatőr labdarúgóedzőként dolgozott, emellett a NexGen Academy speciális oktatási intézmény alapítója, állítólag súlyos szemsérülést szenvedett. Bartont röviddel az eset után letartóztatták.

Pályafutása során Barton a Manchester City, a QPR, a Newcastle, a Rangers, a Burnley és az Olympique de Marseille csapatában is megfordult, emellett egy alkalommal az angol válogatottban is szerepelt. Visszavonulását követően edzői karrierbe kezdett, a Fleetwood Town és a Bristol Rovers vezetőedzőjeként is tevékenykedett.